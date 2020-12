To je ta party na Karlově mostě! Profesor vyprášil pražskou kavárnu přímo před Moravcem a Drahošem

Senátor Jiří Drahoš, poslanec Karel Rais a poslanec Lukáš Bartoň v nedělních Otázkách Václava Moravce debatovali o situaci ve školství v časech covidových. Rais vynadal lidem. Je mu prý líto, jak se lidé v krizi chovají. To je nevychovanost. To začalo už na tom Karlově mostě,“ narazil Rais na letní setkání na Karlově mostě v Praze. „Tady je skupina lidí, která absolutně nerespektuje názory odborníků, a podle toho to taky vypadá,“ rozčílil se.

Rais hned v úvodu diskuse prohlásil, že když celý protiepidemický systém PES skočí do 4. stupně, zpřísní se i podmínky pro fungování škol. „Můj názor je osobně takový, že by děti měly chodit do školy,“ poznamenal k tomu Rais, že děti se mají vzdělávat co nejvíc.

Drahoš konstatoval, že potřebujeme ve školách udržet děti z prvního stupně základních škol, ale pak také žáky 9. tříd a maturanty. „Za mě držet školy otevřené co nejdéle,“ uvedl s tím, že by se tady držel německého příkladu. V Německu se omezoval provoz řady podniků, ale školy byly ponechány otevřené do poslední chvíle. V Česku se školy zavíraly mnohem dřív.

Ale před Vánoci by se nebránil prodloužení prázdnin o dva dny. „Prozatím bych se neobával, že tu budeme mít generaci negramotů,“ padlo z úst senátora.

Stejně tak kroutil hlavou nad tím, že školy musejí zajistit výuku na dálku, ale k tomu také potřebují experty, kteří se budou starat o to, aby i příslušná výpočetní technika fungovala jako na drátkách.

Bartoň upozornil, že přidat dětem dva dny prázdnin je v pořádku, ale nikoli za tu cenu, že by děti hlídali dědečkové a babičky, protože to by epidemické situaci nepomohlo.

Rais odmítl, že by vláda školy zavírala příliš brzy. Podle poslance hnutí ANO se školy zavíraly tehdy, když to doporučili epidemiologové.

Pánové se poté shodli na tom, že světlo na konci tunelu představuje vakcinace většiny populace. Podle Bartoně by ale vláda tak jako tak měla pracovat s daty a měla by postupovat podle systému PES, aby se dalo předvídat dopředu, co se stane. Vláda však podle něj postupuje zcela jinak.

„Tato vláda se řídí jenom PR průzkumy, tak je teoreticky možné, že se příští rok stane cokoliv, co bude podle veřejného mínění. Nicméně já bych před tím vyroval,“ upozorňoval ve studiu veřejnoprávní televize Bartoň.

PSA lze podle jeho názoru měnit, ale nikoli fatálně, aby bylo opravdu jasné, co se stane.

Moravec upozornil, že mladí lidé by měli vědět, co se po nich bude chtít, u přijímaček na střední školy, na maturity, na přijímací zkoušky na vysoké školy. Děti a mladí lidé by zkrátka a dobře měli vědět, co se stane.

Rais upozornil, že se děti učí, aby si udržely některé vědomosti a nejen proto, aby to uplatnily u nějakých přijímacích zkoušek a pak to zapomněly. Bartoň tady dal Raisovi za pravdu a zdůraznil, že žáci vědí, že je čekají přijímačky. Problém však viděl v tom, že některé rodiny jsou u distanční výuky diskriminovány. Jde podle něj o děti a studenty, které kolektiv motivuje k vyšším školním výkonům. A při distanční výuce jim tato motivace schází.

Když dostal slovo opět Drahoš, zkritizoval daňový balíček, který prosadilo hnutí ANO, ODS, SPD a komunisté. „To dopadne na regionální školství. Tam budou muset šetřit, protože najednou jim bude chybět spousta peněz,“ zlobil se senátor. Je tam zaděláno na to, že obce budou zavírat a snižovat peníze. A dopadne to určitě i na školství.

Bartoň dal Drahošovi jasně za pravdu. „Ten noční daňový mejdan byl naprosto nehoráznej a nevyplatí se nám,“ vypálil s připomínkou, že daňové změny obrovského rozsahu byly schvalovány Sněmovnou v noci před druhou hodinou noční. Piráti prý tento balíček rozhodně po návratu ze Senátu nepodpoří. „Já bych tady rád ještě 40 let žil, a pokud možno nechci, aby během těch 40 let přišel krach české ekonomiky,“ vysvětlil své stanovisko Bartoň.

Rais oponoval, že vláda ANO a ČSSD razantně zvýšila platy pedagogů, a to i navzdory nelehké ekonomické situaci. „A to by tady mělo zaznít. ... A rozhodně bych nestrašil lidi, že ten balíček bude mít nějaký dopad na menší kvalitu školství,“ ohradil se.

„Já kolegovi závidím jeho optimismus,“ kontroval Drahoš.

A Moravec diskusi ukončil.

