To kdyby řekl Okamura! Holec před volbami odhodil zábrany

Komentátor Petr Holec ve svém streamu oznámil, že posledních pár dní před volbami se dějí velké věci.

„Miroslav Kalousek mrzne. Prosím vás, budeme ho muset zachraňovat, protože by nebylo dobrý, abychom přišli o šéfkomentátora TV Barrandov,“ začal. „Já už se o něj skutečně bojím,“ přiznal Holec.

Proč se o něj bojí? Protože Kalousek netopí, aby jeho vlastní děti nemusely jednoho dne splácet kompenzace, které by dnes vláda vyplatila, pokud by topil.

„Teď ještě není taková zima, ale v listopadu a v prosinci bychom měli dávat na Miroslava Kalouska pozor, protože představit si Česko bez Miroslava Kalouska, to nejde,“ nechal se slyšet Holec.

Osobně by prý rád viděl, jestli bude Kalousek vypínat topení i v TV Barrandov, až dorazí k Jaromíru Soukupovi.

Přiznal se, že on sám už topí.

„Nejsme tak otužilí a morálně pevní jako Miroslav Kalousek. Tady sám na sebe bonzuju, tak mě když tak udejte. Vidíte. Já nejsem politik, tak nelžu,“ nechal se slyšet Holec.

A když už mluvil o řadovém členovi TOP 09 Kalouskovi, zmínil i ministra zdravotnictví z téže strany Vlastimila Válka, který požádal všechny občany, kteří na sobě cítí příznaky covidu, tak aby nechodili k volbám a neohrožovali své spoluobčany.

„Kdyby tohle řekl Okamura, nebo někdo podobný, tak tady okamžitě máme mediální atentát, že se Okamura pokouší o totalitu. Ale když to zní od ministra TOP 09, ze strany správný pravdy, tak nic,“ kroutil hlavou Holec.

Stejně tak upozorňoval, že Válek doporučuje školám méně větrat. V dobách, kdy byla pandemie covidu na vrcholu, se zase doporučovalo hodně větrat. A Holec si podle svých vlastních slov rád počká na to, jak se vláda bude chovat, až zase covidová čísla půjdou výrazně nahoru.

Vrátil se také k projevu Petra Fialy (ODS). Předseda vlády měl podle Holce uznat, že udělal chybu a měl se inspirovat Miroslavem Motejlkem, ekonomickým novinářem, a vzít v potaz to, že Česko umí vyrobit elektřinu v Temelíně velmi lacino, ale přes burzu v Lipsku ji pak zpět kupuje velmi draho. O tom však Fiala v projevu neřekl nic.

„Motejlek už nějakou dobu píše, že tahle vláda ekonomicky spíš škodí,“ upozornil Holec.

A když už se Fiala neinspiroval u Motejlka, mohl se podle Holce inspirovat u TeaParty.cz, u konzervativní frakce ODS, která k energetické krizi také napsala pár slov. Konkrétně na Twitteru.

Členové frakce tvrdí, že energetickou válku proti EU vede sama EU a to už nejméně dvacet let. Ale vedle sebepoškozování EU zde důležitou roli hraje také levicová administrativa prezidenta USA Joea Bidena.

V souvislosti s Bidenem, který seděl na pohřbu britské královny Alžběty II. před Fialou, Holec připomněl slova Bidenova předchůdce v úřadu Donalda Trumpa, který konstatoval, že Biden sedí mezi politiky zemí třetího světa a zdůraznil, že kdyby byl prezidentem on, seděl by na mnohem lepším místě.

„To je krásný ocenění sezení před naším premiérem. ... Tohle se Trumpovi povedlo, vrátil ty prázdný fráze a vzletný slova Petra Fialy zpátky na zem. Jak se někdy říká, pohled zvenčí vám otevře oči,“ předestřel svůj pohled na Fialu Holec.

Až na třetím místě TeaParty zmínila i Rusko, které vede energetickou válku proti EU asi tak rok.

Komentátorovi se zdá, že vláda nepracuje ve prospěch Česka, nýbrž ve prospěch Německa, které odmítá zradit z obav, aby do Česka z Německa dál proudil plyn.

Fiala ale podle Holce vidí, jak se vládě nedaří řešit energetickou krizi. „Jak se chytili do pasti vlastních pouček," poznamenal komentátor s tím, že se z toho teď celá vláda chce vylhat, ale Holec soudí, že se to vládě nepodaří, protože vládu teď kritizují už i podnikatelé a majitelé velkých firem, kteří mají za to, že jim vláda prakticky nepomáhá.

„Do háje by měli především jít dva ministři za STAN Jozef Síkela a Vít Rakušan,“ nechal se slyšet komentátor

Fiala podle Holce udělal chybu už v tom, že se obklopil poradci z akademické sféry. Chybí mu prý lidé z praxe.

V jednu chvíli Holec změnil téma a zastal se Petra Druláka, bývalého českého velvyslance ve Francii, který obdržel nálepku dezinformátora.

„Mě to děsí, že tohleto je totalita, která se odehrává jménem vlády. Vláda ji bohužel způsobila zavíráním webů, jednostrannou propagandou a tím, že budeme honit rusofily a já nevím koho všeho. Petru Drulákovi teď hrozí padákem za to, že má jiné názory. ... My si dneska musíme říct, že konspiračním narativem je dneska všechno, co není vládním narativem. Ale jsem rád, že Petr Drulák s tím jde ven. Díky i CNN Prima News, že to zveřejňuje, protože je to příšerný,“ kroutil hlavou Holec.

Drulák opakovaně prohlásil, že za válku na Ukrajině je spoluodpovědný i Západ. Holec upozornil, že totožné názory zaznívají i od komentátorů prestižních amerických listů, ale v Česku je to považováno za dezinformaci.

„To, co vyčítám vládě Petra Fialy, je, že pod rouškou války na Ukrajině hodila na Česko deku vlastní propagandy,“ zlobil se Holec.

Celé vystoupení Petra Holce naleznete zde

Zdá se mu, že podobně zlé to bylo už jen před rokem 1989. V ČT vidíte prakticky denně projevy ukrajinského prezidenta Zelenského. On se asi stal reportérem z Ukrajiny,“ kroutil hlavou Holec. Zelenskyj už si kolem sebe vypěstoval kult osobnosti, který je v řadě českých médiích ctěn.

Kriticky se vyjádřil také na adresu Dominika Haška, slavného brankáře z Nagana, který ostře kritizuje ty české hráče, kteří i přes ruskou agresi vůči Ukrajině dál hrají v ruské kontinentální lize KHL. Kritizuje i ruské hokejisty, kteří se o ruské invazi vyjadřují kladně nebo vůbec. Podle Holce odsuzuje všechny „šmahem“ na principu kolektivní viny.

„Ten člověk se musel vážně zbláznit,“ konstatoval Holec. A jedním dechem dodal, že část Rusů jistě Putinovu válku podporuje a část je zase proti ní.

„Kdybychom to vztáhli na naši historii, tak bychom mohli říct, že českoslovenští hokejisti kdysi nesli vinu za komunismus v Československu. To je tak idiotská argumentace. Ale dobře, Hašek se zbláznil,“ pravil Holec s dovětkem, že pokud někdo hraje hokej mimo Rusko a nepodporuje Putina, tak jak může za válku na Ukrajině.

„Bohužel si musíme přiznat, že ty rány pukem, co dostane brankář do hlavy, se také časem projeví. On už je fanatik delší dobu a není úplně radost ho sledovat. A teď se znovu mobilizoval."

Pokud jde o komunální volby, Holec očekává, že ANO dosáhne lepších výsledků, než se před volbami připouští, a to i v Praze. V baště koalice SPOLU. Protože Babiš z Holcova pohledu znovu nabral síly, objíždí republiku, nechal se slyšet, že by chtěl být znovu premiérem, takže to podle Holce bude ještě zajímavé. „Babiš nikam neodchází,“ zdůraznil komentátor.

„Piráti natočili krásný video," vytáhl Holec další bod. „Doufám, že je to taková jejich labutí píseň, protože takhle už tov Praze dál nejde,“ vyjádřil Holec svůj názor.

Jde o video, kde se pirátský primátor Zdeněk Hřib a jeho kolegyně ze Sněmovny Richterová chlubí, že Piráti mají odvahu řídit Prahu správně.

Promluvil také o ministryni obrany Janě Černochové.

„Je fér říct, že Jana Černochová obula kanady a jde do toho. Ta její rétorika vůči Rusku je nesmiřitelná a já jsem nečekal, že ta její rétorika bude taková,“ přiznal.

