To myslíte vážně?! Šlachta v nočním videu naznačil, jaký osud čeká na Hamáčka

„Hlásili jsme to již několikrát, ale zatím se nic nestalo,“ shrnul dosavadní život svého alter ega. Než přešel k závažnějším tématům, stihl zareagovat na svůj vzhled, což byl další z dotazů. „Jo, jo, vousy rostou a jsem čím dál tím šedivější, už to ale lepší nebude, s ohledem na můj věk a na to, čím jsem si prošel,“ přidal na vysvětlenou.

Jeden z diváků Šlachtova kanálu se zajímal o možný vznik nové politické strany. „K tomu se zatím vyjadřovat nebudu, říkal jsem, že uvidíme tak za dva měsíce, kdy se vyjádřím, co dál. Každopádně ale mohu vyloučit kandidaturu na prezidenta,“ zmínil.

Zásadní však byla až další část jeho živého on-line přenosu.

„Někdy v roce 2016, kdy došlo k reorganizaci dvou útvarů, ÚOOZ a ÚOKFK, tak my jsme prošli tím martyriem, kdy jsme s tím nesouhlasili a odešli jsme od policie. Šli jsme pak s kolegou Komárkem do bezpečnostního výboru Sněmovny, tam jsme chtěli vysvětlit poslancům, že to nedává smysl, bohužel nás nenechali ani promluvit. Udělali vyšetřovací komisi, která byla ve stupni utajení… tak jak se na ničem neshodnou, tak tady se shodli. Z této komise nebyl nikdy žádný výstup,“ přiblížil dění takzvaně za oponou.

Výše zmíněnou knihu, jíž je spoluautorem, tak vnímá jako jeden z možných nástrojů, kterak představit pozadí některých skutečností, případně poděkovat kolegům v útvaru.

„Já si myslím, že jo,“ odpověděl Šlachta na dotaz, co míní o budoucnosti Jana Hamáčka. Ten v současnosti zastává nejen pozici předsedy ČSSD, ale také ministra vnitra, jemuž policie podléhá. Šlachta s viditelným úsměvem a ironicky doplnil, že jednoho velvyslance z této oblasti už máme na Slovensku, je jím Tomáš Tuhý. V kuloárech se velmi často zmiňuje, že mu tato funkce byla udělena čistě za politické zásluhy. „Tak už máme jednoho na Slovensku, teď budeme mít někde dalšího. Fakt si to myslím, ale uvidíme, co bude, povídá se cokoli…,“ dodal. Těmito slovy Šlachta prakticky vynesl ortel nad ČSSD, jelikož do teoretické funkce velvyslance by Jan Hamáček mohl být jmenován až poté, co by opustil vrcholnou politiku.

Robert Šlachta je bývalý český policista a celník, od ledna 2008 do června 2016 ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), od srpna 2016 do listopadu 2019 náměstek generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR.

V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu k 30. červnu 2016. Útvar po Šlachtovi dočasně vedl Milan Komárek, pak ÚOOZ jako samostatný orgán zanikl. V srpnu 2016 přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy. Od 22. srpna byl zařazen na místo zástupce celního úřadu pro Pardubický kraj a od 1. září byl pověřen funkcí náměstka pro pátrání. V září 2019 však oznámil, že si ke konci listopadu téhož roku podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Důvody slíbil sdělit, až nebude ve služebním poměru. Zatím jen naznačil, že se nejednalo o nic společného s jeho působením u Celní správy ČR. Byla to prý směs toho, co se mu „pracovně i osobně dělo“. Na konci listopadu 2019 skutečně odešel do civilu. V následném rozhovoru uvedl, že k rozhodnutí ho vedla situace kolem zrušení ÚOOZ i následné dění kolem NCOZ.

V roce 2020 vydal knihu Třicet let pod přísahou. Její recenzi si můžete přečíst třeba zde.

