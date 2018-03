To nebyli Rusové. Spíš Ukrajinci, Tatarové nebo Židé. Putin v americké televizi promluvil o těch, kteří se měli vměšovat do voleb v USA

Ruský prezident mimo jiné také v rozhovoru řekl, že se nestará o údajné ruské zásahy do prezidentských voleb v USA. Podle jeho slov totiž akce nebyly spojeny s jeho vládou. Zároveň dodal, že někteří ze 13 obviněných ruských příslušníků možná nemuseli být ani etničtí Rusové.

„Možná to nejsou ani Rusové, ale Ukrajinci, Tatarové nebo Židé, ale s ruským občanstvím, což by se mělo také zkontrolovat,“ podotkl Putin s tím, že oněch 13 lidí, kteří byli obviněni z vměšování do amerických voleb, mohou mít někteří třeba dvojí občanství nebo zelenou kartu. „Možná jim za to USA zaplatily, co můžete vědět? Ani já to nevím,“ řekl Putin a postěžoval si na to, že Spojené státy narušují nadcházející ruské prezidentské volby.