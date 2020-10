To nejsou konspirace, na to jsou vážné studie. Svět je třicet vteřin před konfliktem, varuje profesor Staněk, poradce premiérů

Hostem pořadu Kupředu do minulosti byl profesor ekonom Peter Staněk. V rozhovoru promluvil i o tom, co se to děje v USA a vlastně v celém západním světě. Hrozí konflikt globálních rozměrů. A kdo nám bude vládnout až bude dobojováno? Biliony dolarů zde vydělává organizovaný zločin, superbohatí a tajné služby. Je to opravdu konspirace?

Moderátorka se ho nejdříve ptala na Ameriku, rabování v ulicích a hnutí Black Lives Matter. Profesor Staněk k tomu řekl: „Obrovské pnutí, které souvisí s tím, jak se polarizuje společnost a jak se rozplynul americký sen. To, že díky slibu obnovy amerického snu pro bílou populaci Trump vyhrál volby a že obrovská chudoba způsobuje obrovské agresivní pnutí. A toto pnutí se jednoho dne vybouří. Někdy může být startérem koronakrize, někdy vražda černošského obyvatele nebo cokoliv jiného, ale dojde k tomuto startu.“

Pak ještě přidal pár zajímavých čísel: „A musíme si otevřeně říct, že polarizace ve Spojených státech je obrovská, nikdy tak výrazná nebyla. Ještě za Clintona nebo Bushe sledovali kolik je bezdomovců, a skončilo to na cifře 18 milionů. A pak zrušili sledování. Dneska se odhaduje, že je to kolem 40 milionů – v nejbohatší zemi světa. Země, která je na technologické špičce, a má 40 milionů bezdomovců? Nezdá se vám to absurdním jevem?“

Příčiny střetů v USA jsou dle Staňka dvojí: „Kombinace rasy a chudoby, protože když vezmete úmrtnost a smrtnost například v New Yorku, tak je dána především tím, že největším rizikem není věk nad 65 let, jak to řekl profesor Fauci, ale problém obezity, nadváhy, žloutenky a cukrovky. To jsou všechno nemoci typické pro chudé afroamerické obyvatelstvo.“

Podle Staňka je také celý svět, obrazně řečeno, třicet vteřin před velkým konfliktem. Redaktorka mu namítla, že přece ve světě už probíhá několik vojenských konfliktů. „Jde o globální konflikt, nemluvíme o lokálních. To, co jste popsala, jsou lokální konflikty, například teď anexe osad na Západním břehu Jordánu může přerůst v lokální konflikt. Nebo lokální konflikt mezi Čínou a Indií nebo Čínou a Tchaj-wanem, konflikt Číny, Indonésie a Vietnamu o ložiska plynu v Jihočínském moři. Ale my mluvíme o globálním konfliktu, který je planetární, a má planetární rozměr.“ Myslí si Staněk.

Co si profesor myslí o stále větším přepisování historie, bourání a ničení soch. „Krásná odpověď je z historie. Když národ nezná svou vlastní historii, bude neomylně opakovat své chyby, a bude nepoučitelný. Možná je to proto, abychom se nevraceli k historii jako zdroji poučení z krizového vývoje, ale abychom se na ni dívali pouze jako na sled nějakých událostí, bitev, panovníků a podobně, a nechápali smysl dějin a historie.“

Podle Staňka bychom se také měli připravit na úplně jiný svět, než známe teď. „Říkám, že příští společnosti bude vládnout, kdo ovládá hardware a software. Hardware jsou počítače, software informace. Ten, kdo vládne informacím, bude vládnout příštímu světu. Například čínské vedení ne náhodou vytvořilo systém sociálního bonusu, sociálního kreditu včetně biometrického skenování celého obyvatelstva. Víte, jak proběhl zajímavý test odhalení funkčnosti tohoto systému? Přinesli na vedení policie v Pekingu fotografii osoby – a za kolik minut bude tato osoba zatčena. Trvalo to sedm a půl minuty.“

Redaktorka se poté zeptala, zda jsou lidé tak moc nepoučitelní, že se nechají tak snadno ovládat. Profesor Staněk si myslí, že ano: „Jsme nepoučitelní. Neustále opakujeme tytéž chyby. A proč? Protože jsme vůbec nenašli poučení v matce věd, v historii, která nám nastínila důvody, příčiny, důsledky činů z minulosti. A my je neustále opakujeme, ve všech důsledcích,“ a přidal otázku, na kterou si zároveň hned odpověděl: „ Co musíte udělat, když chcete ovládat společnost? Musíte ji rozdělit na skupiny, pak na jednotlivce. A pak tyto skupiny poštvete proti sobě, dáte argumenty jedné i druhé skupině, aby byly zásadně nesmiřitelné, aby nemohla existovat diskuse, komunikace, výměna názorů.“

Na otázku, kdo zatím je, pak řekl: „To bychom se dostali na pole konspirativních teorií. Někdo by řekl: „Jo jasně, to je Bilderberg.“ Další by řekl, že to je superclass, o které se baví i nebaví, polemizuje i nepolemizuje. Pak by někdo řekl, jo to jsou stavitelé vojenskoprůmyslového komplexu nebo ilumináti, nebo jiní -náti a tak dále.“

„Společnost kolem vás, vy, já, všichni lidé, kteří sedí tady ve studiu, to je normální společnost, která je kolem vás. Pak máte vrstvu organizovaného zločinu, s obrovskými byznysy, představte si 8 bilionů dolarů ročně. Co s těmi dolary uděláte? Koupíte si policii, média, akcie firem nebo co? Pak máte další vrstvu – a opravdu si někdo myslí, že je to pouze James Bond, a že nemáte NSA, FSB, CIA, českou státní službu a podobně? A platí na ně zákon?“ ptá se profesor.

„Pak máte ještě další vrstvu, a to je ta skutečná superclass. To jsou lidé, kteří z hlediska vlastnictví finančních, vojenskoprůmyslových a mediálních komplexů, politických představitelů a tak dále, můžou zasahovat do vývoje na planetě. A není to konspirace, máte k tomu vážné studie, které byly na toto téma publikovány,“ říká Staněk a přitom upozorňuje na další materiály.

„Existují zápisy vládních výborů, například Lži a pravda CIA, Biohazard, Černá kniha CIA a tak dále. Jsou to konspirační výmysly, protože se to někomu nehodí do krámu? Ne, je to bohužel odraz mnohých vrstev dnešní společnosti, a bohužel mnoho vrstev vůbec nepodléhá zákonům, ani tomu, čemu se říká zákon o dostupnosti informací americké provenience.“

