To nemůžu říct do TV, uhnul Rychetský Witowské. A udeřil

Pavel Rychetský je členem Ústavního soudu ČR již 17 let a ve svých 77 letech může říct, že toho zažil opravdu hodně. V 60. letech minulého století byl členem komunistické strany, ale po vpádu sovětských tanků do Československa již nestál o to být komunistou a jako právník stál na straně disidentů.

Rok 1989 a to, co následovalo po něm, považuje za nejdůleřitější etapu ve svém životě. „My jsme tehdy nevěděli, jestli půjdeme do vězení nebo do vlády,“ poznamenal k období kolem 17. listopadu 1989.

Nakonec to dopadlo tak, že šli disidenti do vlády, i když Rychetský podle svých vlastních slov věděl, že ona energie z tohoto období nevydrží věčně. Ale přesto ho jedna věc překvapila.

„To jsou zase asi věci, které já nemohu říkat do televize,“ začal opatrně v interview se Světlanou Witowskou. „Já jsem věděl, že ten polistopadový étos nemusí vydržet navěky, ale že se to tak dramaticky změní a zploští, to prostě...,“ zdráhal se svou myšlenku rozvést. „Já nemůžu být příliš konkrétní,“ chodil okolo horké kaše.

Ale pak si to rozmyslel a odpověděl jasně.

„Ale budu konkrétní. Já jsem nečekal po tom listopadu, že můžeme mít předsedou vlády takovou osobu, jakou máme dnes. Z hlediska té její minulosti. To jsem si myslel, že už definitivně skončilo,“ poznamenal Rychetský na adresu současného premiéra Andreje Babiše, který se na rozdíl od Rychetského stal komunistou v době normalizace a dodnes to vysvětluje tak, že si to přála jeho maminka. Spolupracoval také s komunistickou Státní bezpečností a v listopadu 1989 v Československu vůbec nebyl. Pobýval v Maroku a to, co se tu v osudných týdnech a měsících kolem listopadu 1989 dělo, nezažil.

Novinář Michael Rozsypal a jeho kolegové z branže ocenili otevřenost, s jakou se Rychetský v rozhovoru vyjadřoval.

„Skvělé, že to pan Rychetský řekl. Díky ČT,“ pochvaloval si investigativní novinář Jaroslav Kmenta. „Škoda že tak pozdě..., přeškoda, že nešel do prezidentského klání..., a veleškoda, že seděl v Zemanově vládě, která pomohla Babišovi k nabobtnání Agrofertu. Ale jinak má mou poklonu, prozřel a odtrhl se od MZ.“

„Velmi silné prohlášení předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského vůči předsedovi vlády Andreji Babišovi,“ konstatoval František Lutonský, zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize.

Novinář z Respektu Marek Švehla Rychetského vystoupení také ocenil. Jen konstatoval, že komunistická Státní bezpečnost je pro lidi dávná minulost. „Tohle je docela síla a super, že to Rychetský řekl. Nicméně: StB je pro lidi dávná minulost. Osobně bych tedy na první místo v kategorii ‚to jsem nečekal, že ještě bude možné‘, nominoval spíš prezidenta otevřeně pracujícího pro cizí nepřátelskou mocnost,“ poznamenal Švehla.

