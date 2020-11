To nevymyslíš. EU přišla s novým předpisem. Do basy kvůli počasí?

reklama

Anketa Jste pro otevření obchodů a restaurací? Ano 54% Ne 46% hlasovalo: 7806 lidí

Představitelé organizace, která zastupuje legální držitele zbraní, Liga Libe, upozornili na další novinky, které se na ně z Evropské unie chystají. „Liga Libe sdružuje lidi, kterým není jedno, co se děje s jejich právy, co se týká nošení zbraní, sebeobranných prostředků, a lidi, kteří mají obecně velice silně v povědomí zakořeněno právo, svobodu, svobodné vlastnictví majetku, nedotknutelnost vlastnictví soukromého majetku,“ popsal ČTK činnost organizace její viceprezident Jaroslav Pekařík. Právě co se týče práv spojených s nošením zbraní či dokonce nošení pouhého střeliva, tak to vypadá, že se připravují horší časy.

Jde o zákaz používání olověného střeliva v mokřadech. Dříve zástupci Evropské unie dle šéfa spolku Pavla Černého tvrdili, že tato změna nikoho nezasáhne a její důsledky budou minimální. Dle něj by však současný návrh zakázal používat olověné střelivo na velkém území republiky.

„Odhaduje se, že by to mohla být – těžko říci – čtvrtina, polovina. Prostě když to tak nazveme, jednalo by se vlastně o plošný zákaz. Dalším problémem je to, že Evropská komise chce v takových místech vyhlásit nejen zákaz užívání, ale samotného držení střeliva s olověnou střelou. To znamená, že by třeba myslivec či dokonce někdo na střelnici blízké nějaké vodě, takové střelivo sem vůbec nesměl vnášet a mít jej u sebe. To by zřejmě bylo následně pod hrozbou sankcí – a tedy i možné ztráty zbrojního průkazu. Dva přestupky – a toto by asi potom přestupek byl – totiž znamenají jeho ztrátu,“ upozornil Černý v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Psali jsme: Zákaz olova ve střelách: Bruselská mašinérie jede dál. Czexit? Zbraňový expert zuří kvůli tomu, jak eurokomise revidovala návrh

Liga Libe proto spustila informační kampaň ohledně současného stavu regulace. Bohumil Straka, viceprezident Ligy, na svém facebooku napsal, že normálně by právo mělo být transparentní a srozumitelné pro občany. Navíc by v něm měla platit presumpce neviny. „To si máme jako podle ‚geniálních‘ EU legislativců hrát na jasnovidce, a máme předpovídat něco tak náhodného, jako je počasí? Ta právní konstrukce je až natolik absurdní, že máme předvídat, jestli do minuty přijde déšť, vznikne ‚mokřad‘, a hledět na to, abychom s náboji v kapse stihli doutíkat do nějakého stometrového sucha, jinak rázem budeme páchat protiprávní jednání, za které můžeme zaplatit ztrátou loveckého lístku a zbrojního průkazu?“ rozzuřil se.

Fotogalerie: - Velitelské shromáždění

Psali jsme: Je čas udělat Jirkovi pá pá! Výsměch Dienstbierovi od těch, kterým dělal potíže

Právní principy prý dostaly na frak, což se mělo ukázat i na samotném hlasování v Evropském parlamentu, který normu schválil. Dále se Straka tázal, zda si má s sebou brát metr, aby věděl, zda je sto či sto jedna metrů od kaluže. Navíc by prý musel být jasnovidec, aby věděl, zda vedle něj neteče kanál či nějaká strouha.

„Tak žádný takový absurdní právní předpis jsme ještě neviděli, který bude kriminalizovat občany na základě rozmaru počasí. A navíc to původní nařízení o chemických látkách REACH, jehož příloha je tímto aktualizována, je určeno výhradně pro omezení výrobců, prodejců či dovozců nebezpečných chemických látek, a nikdy by se nemělo týkat omezení spotřebitelů, kteří by tím měli být kriminalizováni. Evropská komise tím absolutně překročila kompetence určené nařízením REACH.

Ani taková zvůle nás ale neodradí, musíme se snažit dál, protože již 15. ledna 2021 Evropská komise představí totální zákaz olova i mimo mokřady i kulového, puškového, malorážkového střeliva i olověných diabolek a broků do vzduchovek i rybářských olůvek. Říkají, že když se zakáže všechno, tak prý aspoň už nebudou žádné nejasnosti!“ zakončil svůj příspěvek.

V dalším příspěvku, tentokrát již Liga Libe sdílela obrázek, kde se tázali, zda chceme takovou Evropskou unii, kdy napřed se zakázaly zbraně, nyní olovo. „Co bude příště?“ tázali se. Prý se po bruselsku opakuje hlasování tak dlouho, dokud výsledek není podle nich.

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 7775 lidí

Obrázek okomentovalo sdružení textem, kde se tázali, co se stalo z lákavé myšlenky Evropy volného trhu bez hranic. „O čem se bude totiž podobně hlasovat příště? O našich autech? O tom, zda k nám budou přicházet a u nás žít rizikoví a třeba i nebezpeční lidé, které tu nechceme? O našich třeba bytech, domech? A vůbec o tom, jak máme své životy žít?

O tom všem budou nadále podobným způsobem rozhodovat nějací názorově vyšinutí a zjevně v jiném světě naprosto žijící úředníci v Bruselu? A čeští politici, naši volení zástupci jejich příkazy, direktivy a zákazy vždy jako dosud jen odkývají, neb je to ‚povinné‘ – jinak budeme přece trestáni pokutami z peněz nás všech českých občanů, a tedy drženi v poslušnosti hrozbami ožebračování našeho státu?“ ptali se.

Na co prý máme volby, ať již do Poslanecké sněmovny, do Senátu či dokonce ty prezidentské, když o nás bez nás rozhodují v těchto věcech daleko odsud. Navíc naši volení zástupci mají vždy pouze sklonit hlavu a ohnout hřbet. „Za co jsme vlastně vyměnili naši suverenitu a nezávislost sami o sobě rozhodovat? A možná už i demokracii a svobodu, která je nám zjevně kousek po kousku – a už ne ani nenápadně, ukrajována? Znáte na toto odpověď? A znají ji vůbec naši politici?“ zakončili další příspěvek.

V dalším postu Liga Libe upozornila na zásluhy europoslance Tomáše Zdechovského. Ten spolu s dalšími 15 českými zástupci v Evropském parlamentu hlasoval pro námitku, která by mířila proti zákazu olověného střeliva na mokřadech. Tomáš Zdechovský prý v poslední době činí dost věcí v otázce zákazu olověného střeliva, po tom, co mu dva roky nazpět Evropská komise zalhala, že se nic nechystá. Dále spolek vyjmenoval některé zásluhy europoslance Zdechovského.

Fotogalerie: - Velitelské shromáždění

V dalším příspěvku informovali o tom, kdo podpořil tento zákaz střeliva. Mělo se prý jednat o europoslance TOP 09 a Pirátů. Konkrétněji nepodpořili námitku, kterou podpořil například Tomáš Zdechovský. Proti námitce tedy měli hlasovat Jiří Pospíšil a Luděk Niedermayer. „Zdrželi se (což je jen ohraná politická finta a v praxi je to stejné, jako by byli proti...) Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Markéta Gregorová,“ dodal spolek.

Další příspěvek se věnoval samotné námitce, která neprošla. Jelikož v europarlamentu neexistuje žádný další opravný prostředek, tak má tato norma být pro nás právně závazná.

„My to ale nesmíme vzdát, i když je to děs – taková zmetková legislativa. Teď se musíme snažit dál, protože již 15. ledna 2021, tj. za 6 týdnů, Evropská komise prostřednictvím agentury ECHA představí totální zákaz olova i mimo mokřady i kulového, puškového, malorážkového střeliva i olověných diabolek a broků do vzduchovek i rybářských olůvek.

Dělali jsme, co jsme mohli více než 6 let PROTI zákazu olova, ale EK opakovaně lhala, že nic nechystá, nás osočovali z šíření falešných zpráv tzv. hoaxů, přitom komise se chovala netransparentně, dělala podrazy, protiprávně si nechala texty zákazu psát od mezinárodní ekoneziskovky, nepřijatelně opakovaně hlasovala o zákazu, až ten paskvil nakonec protlačila napočtvrté 3. 9. 2020. Europarlament už nic neschvaluje, ani nepotvrzuje, pouze měl 3měsíční lhůtu ‚na přezkum‘ a mohl novelu projednat (což se děje docela výjimečně a právě se to stalo), a teoreticky může něco i vrátit EK, ale jen jako celek, nemůže ani navrhnout opravy a změny,“ dodala organizace.

V posledním příspěvku, který se tomuto tématu věnoval, zástupci Liga Libe poděkovali českým europoslancům, kdy většina z nich skutečně námitku proti zákazu olova podpořila až na pár výjimek, kterými byli poslanci TOP 09 a Pirátů.

„Protože se (nejen) tématem olova zabýváme a bojujeme za zájmy střelců a myslivců opravdu ‚do hloubky‘ řadu let, a nekloužeme jen mediálně po povrchu jako někteří jiní, přinášíme vám jako jediní pro zajímavost informaci, o které téměř nikdo neví, a neví o ní ani média.

Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 5851 lidí

Totiž v europarlamentu v noci proběhlo ještě druhé hlasování o námitce proti zákazu olova, ale ani tato námitka neprošla. Zatímco úterý večer se hlasovala ‚hlavní‘ námitka s poměrně silnou podporou poslanců politických uskupení ECR (Evropští konzervativci, u nichž je i česká ODS), EPP (Evropští lidovci, v níž je i česká KDU-ČSL) a RENEW (Obnova Evropy, v níž je i české ANO), tak ve středu večer se hlasovala ‚méně nadějná‘ námitka menšího politického uskupení ID (Identita a demokracie, v níž je i česká SPD). Zatímco v úterý byl poměr hlasování poměrně těsný (292, tj. 42 % PRO námitku, 362, tj. 52 % PROTI námitce a 39, tj. 5,6 % se zdrželo), tak nyní hlasovalo jen 153 PRO, 499 PROTI, a 39 se zdrželo.

Zajímavé je, že čeští europoslanci byli jedni z mála zásadových zákonodárců v europarlamentu, kteří podpořili námitku, přestože v EP je nejběžnější praxí, že ‚cizí‘ nedomluvené námitky se nepodporují. Je potěšitelné, že většina českých europoslanců podpořila věcně správnou námitku ‚cizí partaje‘ a dala tak přednost principiálním důvodům nepropustit naprostý právnický zmetek před politikařením,“ dodali závěrem.

Psali jsme: Vzít peníze Hradu, dát je umělcům! Pekarová vymyslela, jak na Zemana. Mynář na odstřel „Schillerová je něco jiného než děv*a?“ Novotný nerozdýchal slova od Fialy. A spustil „Atentát“ na Babiše? Otrávená řeka má dohru. Objevily se pochyby Petr Němec: Arménské dilema - izolace, nebo integrace?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.