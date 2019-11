To se Greta podělá. Recyklovat plasty? Vše je prý jinak

Světoznámý herní vývojář Daniel Vávra dostal nabídku na kandidaturu do Senátu a uvažuje, zda ji přijmout, nebo ne. Na svém facebooku se pobavil nad čísly, s nimiž přišel ekonom Andrew McAfee z ekologického hnutí MIT, podle kterého „recyklace plastů nedává smysl“. A vybízí proto k ukládání plastů znovu na skládky. Vyjádřila se i veřejnost, včetně lídra kandidátky Svobodných do letošních evropských voleb Víta Jedličky.

Nejznámější a nejúspěšnější vývojář počítačových her v Česku Daniel Vávra tak reaguje na článek serveru BussinesInsider zveřejněný na webu Ekolist.cz, který informuje o tom, že odborník McAfee navrhuje světu rezignovat na recyklaci plastů a současně obnovit jejich ukládání na skládkách. Čímž podle některých názorů dva dost podstatné pilíře moderního odpadového hospodářství staví na hlavu.

Ekonom McAfee podle svých slov nemá nic proti recyklaci papíru, která je každému dostupná a levná. Ani nemá nic proti recyklaci skla, která je z hlediska materiálové návratnosti smysluplná. Nevadí mu ani recyklace kovů, protože je energeticky mnohem méně náročná než výroba kovů z primárních surovin.

V recyklaci plastů však nevidí udržitelnost, smysluplnost a nakonec ani pomoc životnímu prostředí. Snaha třídit a svážet plasty k recyklaci je podle jeho názoru plýtvání časem a energií. Na rozdíl od papíru, skla nebo kovu si v případě plastů na recyklaci všichni jen hrajeme.

Vávra se baví nad větou, že: „V roce 2017 se jen 9 % všech sesbíraných a přetříděných plastů podařilo recyklovat do podoby sekundárně využitelného materiálu a jen 16 % z nich se dočkalo svého přetvoření v nový výrobek. Protože o ‚plast zachráněný recyklací‘ vlastně nemá průmysl zájem. Je tak drahý (ve smyslu výdeje energie, přepravy, financí), že vyjde řádově levněji vyrobit originální nový plast.“

Pokud by se však plast začal ukládat na dobrých, nových, kvalitně zajištěných a solidně monitorovaných skládkách, nehrozila by podle odborníka z MIT kontaminace životního prostředí, tedy únik plastů do moří, oceánů. Ani postupný vznik všezamořujících mikroplastů.

Ty, kteří moc neholdují dnešní vlně ekoaktivismu, ale příspěvek pobavil, především ekoaktivistka Greta Thunbergová by podle kritiků radost neměla. „Greta se bude zlobit, tyhle heretický řeči nemá ráda,“ objevila se v následné diskusi pod Vávrovým příspěvkem reakce uživatele Dušana Fiedlera, který pro názory ekonoma McAffeeho vyjádřil obavy o jeho osud. „Snad nebude rovnou vaporizován,“ dodal ironicky.

Vít Jedlička pak na to poznamenal, že „nejlepší je plast přidávat do asfaltu. Chytlo se to už v Indii a ve Skotsku,“ doplnil. Na jeho nápad však o chvíli později kriticky zareagoval Jakub Kocinger, jenž upozorňuje, že ani to není řešení. „Třením pneumatik o asfalt vzniká obrovský množství mikroplastů všude, kam oko dohlédne.“

