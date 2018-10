To se jich bojíte? Zásadní otázka kolem ČT

"Pondělní i středeční televizní Události a komentáře měly shodný scénář: tři představitelé (snad) budoucí pražské magistrátní koalice a jeden (snad) opoziční, přišli do studia na Kavčí hory. Tam jsme byli svědky toho, jak ČT de facto moderuje vytváření nové koalice. Bylo neuvěřitelné, jak se tito muži nechali vtáhnout do role žáčků, kteří se ze své činnosti zodpovídají novinářům. Další kóta v medializaci politiky byla překonána," zmínil Pečinka s tím, že to není nic proti kolegům z ČT.

"Pro ně je rozhodně profesně zajímavé zkoušet tři hošíky a jednoho zkušeného pána z toho, jak postoupili v koaličním vyjednávání, ptát se, na co přitom mysleli a chytat je za slovo. Na tom celém je nejvíc otřesná neskrývaná submitivita politiků, kteří namísto každodenních vyjednávacích maratónů, někde hodně daleko od běžného provozu, se nechávají vtahovat do zbytečných konfrontací a zpovídají se moderátorovi jako hříšník faráři. Tenhle druh submisivity vůči novinářům je hrob politiky. Kopou ho ti, kteří přeměňují politické vyjednávání v reality show," uzavřel Pečinka. Hosty včerejšího pořadu Události, komentáře ČT24 byl lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil, lídr iniciativy Praha sobě Jan Čižinský a volební lídr strany Piráti Zdeněk Hřib. Nechyběl však ani lídr vítězné strany ODS Bohuslav Svoboda. Celý příspěvek Bohumila Pečinky: POLITICI JAKO POSKOCI NOVINÁŘU? Pondělní i středeční televizní Události a komentáře měly shodný scénář: tři představitelé (snad) budoucí pražské magistrátní koalice a jeden (snad) opoziční, přišli do studia na Kavčí hory. Tam jsme byli svědky toho, jak ČT de facto moderuje vytváření nové koalice. Bylo neuvěřitelné, jak se tito muži nechali vtáhnout do role žáčků, kteří se ze své činnosti zodpovídají novinářům. Další kóta v medializaci politiky byla překonána. To není nic proti kolegům z ČT. Pro ně je rozhodně profesně zajímavé zkoušet tři hošíky a jednoho zkušeného pána z toho, jak postoupili v koaličním vyjednávání, ptát se, na co přitom mysleli a chytat je za slovo. Na tom celém je nejvíc otřesná neskrývaná submitivita politiků, kteří namísto každodenních vyjednávacích maratónů, někde hodně daleko od běžného provozu, se nechávají vtahovat do zbytečných konfrontací a zpovídají se moderátorovi jako hříšník faráři. Tenhle druh submisivity vůči novinářům je hrob politiky. Kopou ho ti, kteří přeměňují politické vyjednávání v reality show.

autor: vef