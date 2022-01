To si vymysleli. „Devadesátky“ ČT schytaly úder z nebezpečné strany

K seriálu Devadesátky, který zvedá sledovanost České televizi, se vyjádřil omilostněný vězeň Jiří Kajínek. Připomenul, že scénář napsal policista, což je na seriálu poznat. „Je to potřeba brát jako film, jak ta policie byla chrabrá, statečná a odvážná a jak to všechno dokázala zvládnout,“ řekl a opřel se například do myšlenek, že by si Jonák nechal pod auto sám umístit bombu nebo si dokonce nechat prostřelit tvář. „Policie skutečně dokáže vymyslet záměry a motivy takové, jaké se jí zrovna hodí do krámu,“ míní. S některými lidmi zmíněnými v seriálu dokonce mluvil a odhalil, co mu řekli. Ale konečný verdikt o Devadesátkách ještě nevyřkl.

Kajínek podotkl, že scénář k seriálu napsal policista, což ovlivňuje vyznění. „Je třeba to brát zase jako film, nic jiného,“ míní po zhlédnutí dvou dílů. A je trochu překvapen, že slyší plná jména všech zúčastněných, což je rozdíl oproti filmu Kajínek, ve kterém má své jméno jen hlavní „hrdina“. „Chápu, že dneska je jiná doba. Ale i tak je to pro mě překvapení,“ okomentoval tento fakt.

Dosavadní epizody seriálu k přehrání ZDE

Také ho překvapilo, že v seriálu se mluví o cikánech a nikoliv o Romech. „Já, když řeknu cikán, tak se na mě všichni sesypou, okamžitě mě kritizují, co jsem si to dovolil říct slovo cikán, že jsem rasista,“ řekl s tím, že zná cikánů několik a ti ho dokonce žádají, aby je nazýval cikány, protože slovo Rom je uráží. „V Devadesátkách se cikáni používají jako cikáni, žádní Romové tam nejsou, je to opravdu zvláštní,“ míní.

Dotkl se jména Ivan Jonák, který byl v seriálu ztvárněn hlavně ve druhém díle. Připomenul, že Ivan Jonák byl soudem dvakrát zproštěn viny, což bylo v seriálu opomenuto. „Vždycky to nakonec skončilo jeho odsouzením,“ konstatoval Kajínek, že Jonák byl nakonec odsouzen na 18 let, což zmíněno bylo. Jonák byl dle Kajínka přesvědčen, že na něho střílel Ludvík Černý, jeden z orlických vrahů. Ale Ludvík Černý mu tvrdil, že to není pravda. „Kdybych na něj střílel, tak bych ho asi trefil, to je snad jasný, ne?“ řekl prý Kajínkovi s úsměvem.

Bývalý vězeň také zmínil, že policie pracovala s verzí, že si Jonák nechal pod své auto nastražit bombu a dokonce, že se nechal do tváře střelit schválně. „Každý se tomu musí spíš zasmát, ale jsou lidé, kteří jsou schopní věřit úplně všemu,“ řekl. „Neumím si představit člověka, který by si někde stoupl a nechal na sebe střílet člověka z 20–30 metrů z malorážky s tím, že mu prostřelí jenom tvář,“ zhodnotil tento nápad jako nesmysl. „Policie skutečně dokáže vymyslet záměry a motivy takové, jaké se jí zrovna hodí do krámu,“ upozorňoval.

„Co bylo ve filmu, je potřeba brát jako film, jak ta policie byla chrabrá, statečná a odvážná a jak to všechno dokázala zvládnout. A teď se samozřejmě dozvíme dál, jak statečná policie byla schopná vyřešit orlické vraždy. Je tam zvláštní, jak tam někdo mluví o věcech, které nejsou úplně pravda, ale opakuji, je to jenom film, nic jiného, tak to beru,“ rozvinul svůj pohled na Devadesátky. Přislíbil, že se podívá i na další díly, než bude opět hodnotit.

Na konci svého videa se dotkl případu Ivana Roubala, který byl v Devadesátkách zmíněn. Vyvracel, že by Roubal těla obětí házel prasatům, to je prý fáma. Jednak to Roubal popíral před soudem a také při rozhovoru s ním. „Jirko, to je nesmysl. Malinký prasátka, malinký tlamičky, jak by je sežrali, to je úplná hloupost,“ citoval Roubala, ale poznamenal, že se fáma stále šíří.

