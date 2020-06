To vám napsala firma, která už nemá ty mega kšefty, ne? Multifunkční poslankyně STANu interpelovala ministra. Bylo veselo, až se koleje ohýbaly

reklama

„Společnost ČD Cargo v roce 2018 nevýhodně prodala 500 vagonů za 50 milionů korun slovenské společnosti SMK, kterou vlastní osoba jménem Ivan Petríček. Tato společnost obratem pronajala tyto vagony zpět ČD Cargo na 15 let za více než 900 milionů korun s tím, že nakonec je může odkoupit zpět za další stovky milionů korun. Společnost ČD Cargo uzavřela obdobně podezřelou smlouvu i v roce 2019. Je zřejmé, že člen představenstva Českých drah pan Bednárik je spjat s panem Petríčkem, a to buď skrze společný majetek společnosti SMK a ČD Cargo, anebo skrze další kontroverzní osobu v podobě Alexandra Beljajeva," uvedl na půdě dolní komory Parlamentu Pirát Polanský.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček Polanskému reagoval slovy, že vše je věcí šetření.

„Společnost SMK byla schopna v daném požadovaném termínu, v kvalitě a za cenu pro ČD Cargo výhodnou, výhodnější než bylo předtím, což byla pro mě klíčová informace, kompletně toto zmodernizovat. Podotýkám, pro mě v době, když už bylo poté. Já jsem to zjišťoval zpětně. Vozy jsou registrovány jako nové, mohou sloužit dalších třicet let a tak dále, přičemž předmětem - to jste řekl v zásadě správně - té smlouvy mezi tou společností SMK a ČD Cargo byl odprodej 500 vozů, jejich kompletní oprava, rekonstrukce, následně pronájem za tedy dohodnutou cenu. Ve smlouvě je rovněž zahrnuta opce na odkoupení vozu - to je důležité - po uplynutí deseti let s možností prodloužení atd. Čili to, jestli ČD Cargo rozhodne uplatnit opci v roce 2028 nebo v roce 2033 a získat do svého vlastnictví, je na rozhodnutí ČD Cargo a není k tomu nijak smluvně vázáno."

O půl hodiny později čelil Havlíček dalšímu dotazu. Tentokrát od poslankyně Rakušanovy klaky Věry Kovářové. Její interpelace vyloudila na tváři ministra dopravy úsměv. Týkala se totiž podobného problému, v němž opět jednu z důležitých rolí sehrála firma SMK.

„Vážený pane ministře, v roce 2018 uzavřela společnost ČD Cargo se slovenskou společností SMK, s. r. o. smlouvu o modernizaci kolejových vozidel, a to za velmi nestandardních podmínek a bez výběrového řízení. Slovenská firma údajně nemá žádného zaměstnance, a dokonce ani nemá živnostenské oprávnění k činnostem, které souvisejí s opravami železničních kolejových vozidel. A to už samo o sobě je velmi podivné."

Reakce ministra?

„Já se vždycky těším na vaše dotazy, protože mě vždycky ty titulky, které u toho jsou, tak se jich vždycky trošku leknu. Teď to bylo… Jak je to přesně? Vražda na kolejích? Ne. Zločin na kolejích. Takže se vždycky leknu, co se odehrálo, za co jsem ještě odpovědný."

Následně Kovářové vytknul, že její slova nejsou až tak její.

„Protože tak, jak jste to řekla, je to v podstatě takřka z pera firmy, která nás oslovila a která nebyla vybrána, která tam deset let předtím podobný obchodní případ realizovala, velmi slušně na tom vydělávala, opravdu velmi slušně, ale to je v pořádku, protože to je obchodní případ."

Ministr pak připustil, že „my nechceme hrát prostředníka ve válce dodavatelů. My chceme, aby to bylo fér. Z mého úhlu pohledu je nutné, aby přesvědčilo České dráhy vedení ČD Cargo prostřednictvím svých orgánů, že je všechno v pořádku. Pokud tam policie cokoli vyšetřuje, což není neobvyklé v těchto případech, nechť tak činí. Je to naprosto správně."

ČD Cargo vzniklo jako dceřiná společnost Českých drah v roce 2007. Zabývá se primárně přepravou zboží a jedná se o nejziskovější podnik státního vlakového dopravce. ČD Cargo za poslední roky přináší do pokladny zisky v řádu stovek milionů. Podle oficiálních informací v roce 2018 realizovala společnost zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 935 milionů korun. Za první pololetí roku 2019 potom zisk před zdaněním ve výši 481 milionů korun. ČD Cargo od roku 2016 vede v pozici předsedy představenstva Ivan Bednárik. Zřejmě díky hospodářským výsledkům a celkové spokojenosti byla minulý rok v září vedení prodloužena smlouva na dalších pět let.

Právě proti současnému vedení a celkově proti ČD Cargo se v médiích vede boj.

Za mediálními útoky zřejmě stojí skupina Rail Invest, do které spadá také společnost Ostravské opravny a strojírny (OOS). Podle dat, která jsou na internetu k dispozici, postupně od nástupu nového vedení ČD Cargo docházelo k snižování množství zakázek společnosti OOS. Mezi lety 2006 a 2016 dostalo OOS od státu zakázky v hodnotě zhruba 5,6 miliardy korun. Největším plátcem bylo zmíněné ČD Cargo. V roce 2019 se však objem zakázek snížil na částku, která převýšila sto milionů korun.

ČD Cargo tehdy údajně nebylo spokojeno s odvedenou prací ostravské firmy, a proto spolupráci postupně utlumovalo. OOS již v minulém roce tyto informace popírala. V tuto chvíli nicméně spolu obě společnosti vedou soudní spory.

Zhruba v březnu letošního roku se začaly v médiích objevovat informace, za kterými podle ČD Cargo stojí právě Rail Invest: „V rámci konkurenčního boje a ve snaze účelově očernit vedení ČD Cargo teď právní zástupce Rail Invest napadá smlouvu ČD Cargo s konkurenční firmou SMK, mimo jiné u Drážního úřadu,” uvedlo ve své tiskové zprávě jako reakci na publikované materiály ČD Cargo. Více o kauze psaly PL ZDE.

Více o kauze psaly PL ZDE.

