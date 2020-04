Tohle Hrušínský nedá. Už zase. Skučící herci, skuhrání nepomáhá, zaznělo od umělce

„Někteří lidé tak trochu skuhrají, skučí, a mezi herci se to občas i nosí,“ zkritizoval v rozhovoru pro Prostor X serveru Reflex.cz některé své kolegy herec Vladimír Polívka. Podotkl, že to nyní mají všichni těžké a o práci přišli nejen umělci, ale také další lidé, z nichž někteří jsou v mnohem horší situaci. „Skuhrání“ lidí, které vidí na obrazovkách, jim prý nepomáhá.

„Někteří lidé tak trochu skuhrají, skučí, a mezi herci se to občas i nosí. To jsem já strašně odmítnul,“ zkritizoval během rozhovoru některé své kolegy z branže.



„Všichni to teď mají těžký. Všichni mají roušky. Snažím se tohle nedělat, a využít teď čas produktivně,“ pokračoval. Upozornil, že o práci přišli i další lidé, kteří mohou být v daleko horší finanční situaci. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Podobná slova volili i jeho herecký kolega David Prachař v nedávných Událostech, komentářích v ČT. Na moderátorovu otázku, zda to nevypadá, že pro vládu je důležitější substrát na zahrádky než kultura, herec odpověděl, že mu to tak nepřipadá, a dodal, že divadlo je také podnikání a podnikání je risk. A souvisí s tím, kolik budou lidé schopní a ochotní dát za lístek.



„To nevíme, to je tajemství. Celá kultura je tajemství. Ale chci jenom podotknout, že Oldřich Nový zkrachoval, Vlasta Burian zkrachoval, a stát není od toho, aby ty bolestínský umělce podporoval a neustále se omlouval, proč jim nedává tolik a tolik peněz. Svobodu máme, jakou si uděláme a budeme mít. Jenom bych se slušně přimlouval za slušný umělce, kterých jsou mraky, který neřvou, nevykřikujou, který se neprojevujou nějak hekticky a nechtěj hned miliony a miliardy. Nejsou nijak podvedení, ani se tak necejtěj,“ uvedl herec. Dodal také, že: „stát dělá, co může, co je v jeho možnostech. Ministr kultury má určitý obnos, miliardu, jakoby to není moc, musí to nějak přerozdělit, každý bude nějak dotčený, že nedostal víc, ale to je život.“



Jeho slova pak zhodnotili publicista Pavel Černocký, herec Michal Gulyáš, moderátor Slávek Boura, producent Aleš Trdla a hudebník a člen Trikolóry Petr Štěpánek. Fotogalerie: - Hladová okna

„Prachařovy současné názory reprezentují názory těch slušných, inteligentních a přemýšlivých herců. Tedy, na rozdíl od těch ubrečených chudáčků jako Hrušínský, nedovzdělaných hééreček typu Geislerové anebo zakomplexovaného prcka Mádla. Souhlasím se vším, co řekl, a držím jemu i jeho kolegům palce,“ zaznělo od publicisty Černockého, který mimo jiné řekl, že „stát není od toho, aby ty bolestínské umělce podporoval a neustále se omlouval, proč jim nedává tolik a tolik peněz“. Psali jsme: „Hrušínský a takoví chudáčci. Geislerová a ty, co lezou do pelechů.“ Soda škemrajícím umělcům: Kolegové jim zavařili

Herec a ředitel soukromého Divadla Na Jezerce s.r.o. Jan Hrušínský na webu Forum24.cz pak přišel s tím, že s většinou Prachařových tvrzení nesouhlasí. Některé Prachařovy výroky označil za lži. Podle jeho slov totiž Nový nezkrachoval, ale vláda Klementa Gottwalda mu v roce 1948 soukromé podnikání zakázala. „Zrovna tak Vlasta Burian nezkrachoval proto, že se mu nedařilo vést soukromé divadlo, ale proto, že nacisté koncem války divadla zavřeli a v květnu 1945 se před vchod Burianova divadla postavilo několik českých herců s páskou revoluční gardy na ruce, s puškou na rameni a Vlastu Buriana do jeho divadla, které si přivlastnili a nazvali Divadlem kolektivní tvorby, nepustili,“ sdělil Hrušínský. Psali jsme: Odveta. Hrušínský „poblil“ Prachaře. Je zle. Padají vážná nařčení Psali jsme: Konec kavárny v Praze. Další oběť koronaviru, zaznívají vzdechy Další tečka škemrajícím umělcům. Ivan Vyskočil účtuje, zmíněn ,,Milion chlívek" „Pětadvacítka nic neřeší.“ Pro umělce je to málo. Hrozí, že si najdou jinou práci, zaznělo na ČT ,,Ta rozežranost! Umělci, ČT. Důchodci vychcípat? Pitomci." Pavel Černocký k situaci: Jmenoval konkrétně, hodně

