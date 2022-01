Tohle Macron nečekal. Svéhlavý Chorvat vytáhl vakcíny. Všichni se dívali

Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 14095 lidí Konkrétně od chorvatského europoslance Mislava Kolakušiće, který v europarlamentu sedí od roku 2019 a do europarlamentu se dostal jako nezávislý kandidát.

„Pane prezidente Macrone, vzhledem k mnohým omezením práv a svobod občanů ve Francii během pandemie, tak vás žádám o jediné: Když budete předsedat Evropské unii, dělejte přesný opak toho, co jste dělal ve Francii,“ vzkázal Macronovi sedícímu v první řadě ve Štrasburku.

„Také jste řekl, že jste hrdý na to, že v Evropě není povolen trest smrti. Desítky tisíc občanů zemřely na vedlejší účinky vakcíny. Povinné očkování je rozsudek a trest smrti pro řadu občanů. Musí to zůstat na vůli občanů. Vražda je vražda! Kdo to neví a není v tom ohledu vzdělaný, podívejte se na oficiální data evropské organizace EMA,“ doplnil.

Ovšem Emmanuel Macron nebyl jediný, do koho se chorvatský europoslanec pustil. Na mušku si svého času vzal i předsedkyni Evropské komise, Ursulu von der Leyenovou. „Vaše zpráva o stavu základních práv a svobod občanů Evropské unie je v přímém rozporu s realitou. V posledních 80 letech, od pádu nacismu, nebyla lidská práva tak vážně porušována. Právo na svobodu pohybu, právo na práci, právo na zdravotnickou péči, právo na zabránění lékařským experimentům na 500 milionech občanů. Je právem každého občana si rozhodovat o svém zdraví a o svém životě,“ hřímal europoslanec.

A pokračoval: „Byly pošlapány vědecké a lékařské znalosti sesbírané za několik staletí. Teď schvalujeme opatření, která nemají jasně určený konec. Covid certifikáty, které umožňují pouze očkovaným volný pohyb, ačkoliv očkovaní také šíří infekci, jsou šílené. Musíte toto rozdělování občanů okamžitě zastavit, protože nikdo nemůže říct, kde toto rozdělování skončí a k čemu povede.“

My address to Ursula von der Leyen (President of the @EU_Commission) in the @Europarl_EN: "Your report on the human rights situation in the EU is fabricated and untrue, end insane divisions and discrimination against citizens." pic.twitter.com/oBjfxIOQD1