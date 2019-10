Tohle Zeman nesmí! Havlův mluvčí udeřil, jde o 28. říjen

Prezident Miloš Zeman v pondělí 28. října udělil na Pražském hradě zatím nejvyšší počet státních vyznamenání za jeho působení ve funkci. Již tradičně nepozval na Hrad ty, u nichž to považuje za nevhodné. Odborník na etiketu a bývalý poradce a tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček v rozhovoru pro Seznam Zprávy.cz připomíná, že prezident si nemůže vybírat, koho na Hrad pozve, jinak „si dělá ze státního svátku svoji soukromou oslavu“.

I přes rozdíly v názorech s některými politiky by je měl prezident Zeman na takovou akci pozvat, říká odborník na etiketu Špaček. „Je naprosto neslýchané, že prezident selektuje ty, kteří by měli být pozváni,“ dodává s tím, že existuje určité penzum osobností, které pozvány být musejí.

U některých to podle jeho slov vyplývá z funkce – například členové zastupitelských sborů, nebo soudní komunita a justice. Členové exekutivy, vlády a podobně.

Potom podle Špačka pozvání náleží další komunitě, a to veřejně činným a veřejně známým osobnostem. Nebo například rektoři vysokých škol a významných státních institucí.

„Tady si zkrátka pan prezident teoreticky nemůže vybírat, protože ti lidé z titulu své funkce mají být na státní svátek pozvaní na Pražský hrad. Vždycky tomu tak bylo,“ zdůrazňuje.

Existuje samozřejmě část lidí, kterou si prezident zvolí sám, může to být čtvrtina nebo míň nebo víc. To mohou být lidé, které si pozve on sám. Každý prezident má okolo sebe okruh známých a přátel, nebo podporovatelů, které chce na Hradě v době státního svátku mít.

„Nicméně ty povinné – to znamená ty, které jsem vyjmenoval, tak by na tom Hradě měli být v každém případě a musejí být pozváni. Jestliže je prezident nepozve, tak dělá ze státního svátku svoji soukromou oslavu. To nejde,“ uzavírá Špaček.

