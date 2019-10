Tohle ani za Hitlera nebylo, bouřil se Kurd na pirátské demonstraci proti zvěrstvům v Sýrii

Jako první vystoupila členka Pirátské strany Helena Vondráková. „Je mi 36 let, což je skoro stejně jako syrské političce Hevrin Khalav. Je to přesně jedenáct dní, kdy byla Hevrin znásilněna a brutálně zavražděna. Tento čin musí být potrestán a viníci nalezeni. Hevrin zemřela proto, že se snažila prosazovat mír a toleranci mezi křesťany, Araby a Kurdy. Její vražda se stala symbolem turecké okupace v severní Sýrii na území, které spravují Kurdové,“ konstatovala Pirátka.

„Ti, kteří vítězně bojovali s Islámským státem, teroristickou organizací, která ještě před pár lety děsila celý Západ. Jsou to právě Kurdové, kteří v pozemních bojích statečně poráželi teroristy a osvobozovali muže i ženy z otroctví. Spolu s nimi umírají i desítky civilistů – mužů, žen a dětí,“ upozornila. „Americký a ruský prezident se dnes předhánějí v tom, kolik času vyjednali pro syrské Kurdy na stažení ze zóny u hranic s Tureckem. Reakce Evropy je vlažná, ne-li ostudná. Dotlačili jsme vládu k zastavení vývozu zbraní a chceme další sankce, protože to je to jediné, co může na Erdolana skutečně zabrat. Výsledkem Erdoganovy agrese můžou být i statisíce nových válečných uprchlíků a posílení mezinárodního terorismu. S tím se nehodláme smířit a nebudeme mlčky přihlížet. Evropa musí konat,“ zdůraznila Helena Vondráková, která také připomněla přítomným, že mohou na místě podepsat petici na posílení sankcí proti Erdolanovi a Turecku. Což mnozí – včetně autora tohoto textu – učinili.

Evropa dala Erdoganovi v podstatě svolení, aby toto udělal

Poté se chopil mikrofonu zástupce Zelených a liberecký zastupitel Jindřich Felcman. „Situace vznikla tak, že Evropa dala Erdoganovi v podstatě svolení, aby tuto akci udělal. Skrze uprchlíky, to je to strašidlo. Za tím si stál i Trump. Když tato podivná invaze začala, ukázalo se, že při ní umírají lidi a znásilňují se ženský. No to je překvapení. To opravdu naši lídři ‚nemohli čekat‘,“ glosoval ironicky. „Když se objevili protestní reakce, tak pánové – Erdogan i Babiš – začali couvat. Což je to nejtrapnější. Když už jsou kreténi, tak ať jsou kreténi tak, že rozumíme jejich kreténství. Když otáčejí své názory podle mínění lidí a médií, tak takovou politiku nemůžeme ani sledovat, skoro ani hodnotit a taková politika je stupidní. Můj apel na společnost je takový, aby neakceptovala stupidní politiku, kdy každý říká jen to, co se mu z průzkumu veřejného mínění a mediálních analýz hodí,“ řekl politik Strany zelených.

Na posledního hosta se chvíli čekalo, ale na náměstí vydrželi všichni, neb se jednalo o Kurda žijícího v Česku, který má však v oblasti příbuzné, a tudíž i čerstvé, nikoli však pozitivní zprávy. „Co v této oblasti, Rojavě, Erdogan provádí, to je katastrofa,“ konstatoval pan Bayram. Připomněl, že dokud byli v regionu přítomní američtí vojáci, i když jich nebylo moc, Erdogan si nic netroufl. „Ale Trump – to není normální člověk, každou chvíli říká něco jiného. Najednou stáhl vojáky z oblasti a začala tato operace. Špinavou práci, vraždy a znásilňování, nechali Turci na svých spojencích, což jsou odnože Islámského státu. Což celý svět ví. A ti začali vyvražďovat a ničit majetek,“ sdělil.

Tak jako před dvěma lety v Afrínu. „Tam přišlo o život jedenáct tisíc bojovníků proti Islámskému státu. Když tam vstoupila turecká armáda a další skupiny, začalo rabování a vraždění. Nedá se to ani popsat. Hrůza. Pocházím odtamtud a vím to od příbuzných, co tam zůstali,“ objasnil. Erdoganovo vysvětlení, že chce do této oblasti nastěhovat syrské uprchlíky, je podle něj falešná záminka. „Chce hlavně vystěhovat Kurdy, kteří zde žijí,“ uvedl. Turecká okupace způsobila dle něj tři sta tisíc uprchlíků, hodně matek s dětmi. „Situace je špatná, tragická.“

Brutální, barbarské, odporné vraždy

I on se v závěru své řeči vrátil k zavraždění kurdské političky, předsedkyně strany Budoucnost pro Sýrii. Nebyla to podle něj jen kurdská strana, ale byli v ní i zástupci jiných etnik. Její vražda byla dle jeho popisu brutální a naprosto barbarská. „Vysadili ji z auta, znásilnili, zavraždili. Její ochranku, tři chlapy, také zabili, pak už do mrtvých začali střílet, uřízli jim hlavy. Bylo to odporné. Tohle ani Hitler nedělal,“ vylíčil pan Bayram řádění skupin, které podporuje Turecko, náš takzvaný spojenec a člen NATO.

