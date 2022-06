Tohle lidé pod 50 nezažili. Vládo, to dopadne! Holec a jiní už vědí

reklama

„Vláda začíná dělat husto ne tím, že by něco dělala, ale že nedělá vůbec nic. S nikým téměř nekomunikuje a já už přestávám znát skupinu lidí nebo lidi, které by nezklamala, nebo i nenaštvala,“ poznamenal Holec úvodem – a dodal, že si vláda slušně řečeno zahrává s průšvihem.

„Začíná se zdát, že naše vláda není úplně česká, ale ukrajinská a pořád se nemůže z té pomoci Ukrajině, kterou nikdo nezpochybňuje, se nemůže probudit. Všímají si toho všichni,“ sdělil Holec a poukázal na to, že centrem Prahy prošli zemědělci nesouhlasící se změnou dotační politiky a přerozdělování dotací směrem k menším zemědělcům. „Málokdo za tím nebude číst pomstu Andreji Babišovi, bez antibabiše to nejde... Další odboráři mobilizují, ale s vládou to zatím nehýbe,“ podotkl Holec.

Holec následně připomněl nedávno pronesená slova expremiéra Vlastimila Tlustého. „Vláda je loajální s Ukrajinou, Bruselem, kdekým. O českého občana se nezajímá,“ citoval Holec. „Já myslím, že to vystihl přesně. On má takový dar dělat titulky. Nebojí se být hubatý, což mám taky rád, ale tohle je velmi výstižné. Protože naše vláda se nemůže odhodlat k žádné výraznější pomoci. A jak už jsem říkal před týdnem: Z Česka se ne pomalu, ale docela intenzivně stává laboratoř nepomoci lidem i firmám. Což je vlastně u firem paradox, protože tohle měla být vláda našich podnikatelů,“ zmínil Holec.

Na to, že vláda s byznysem nemluví, si podle Holce stěžuje už i Radek Špicar a další zástupci českého průmyslu. „Vláda nedala firmám ani korunu, kritizuje Radek Špicar. Chystáme tarif, oponuje Bartoš – tak to je skutečně super. Chystáme, vysíláme signály, a tak dál. A ještě k tomu během týdne přišly dvě zajímavé informace od ekonoma Lukáše Kovandy, a on napsal dva tweety, které docela vystihují a popisují tu situaci u nás taky. ‚Prakticky všichni Češi, kterým je pod padesát let věku, ve svém ekonomicky aktivním životě nezažili takový pád životní úrovně, jaký je čeká letos. To zřejmě výrazně zamíchá kartami v politice. Pád životní úrovně si ale lidé uvědomí postupně, tedy postupný bude i vzestup jejich frustrace.‘ – Což je i vlastně to, co jsem tady nakousl ohledně řekněme výdržnosti naší vlády, která se asi bude zevnitř pomalu rozkládat, ale bude se snažit udržet zuby nehty,“ poznamenal Holec.

Řeč pak byla i o prezidentských volbách, kdy podle Holcem zmiňovaného průzkumu je na prvním místě Andrej Babiš, následovaný Petrem Pavlem. „Kdo se tam natlačil dopředu, je odborový šéf Josef Středula, který do toho šlápl intenzivně, a myslím si, že to bude těžká váha v té volbě. Má za sebou výhodu odborů. A jak vidíme už teď odborářskou mobilizaci... Josef Středula oznámil na začátek září manifestaci, což samozřejmě nebude nic jiného než další demonstrace pro jeho volbu. Takže já registruji Josefa Středulu a jeho raketový nástup a vlet do té kampaně. Je to nějaké tři týdny, co ji oznámil – a teď už je třetí,“ poznamenal Holec.

A jak podle Holce bojovat proti drahotě? „Opravdu nevím, protože premiér Fiala říkal: Korunku ke korunce, teď nám ulevili, od 1. června začala platit ta sleva, nebo snížení spotřební daně na paliva, na naftu a benzín, takže klesla prvního června cena paliv o korunu, ale už zase zdražily. Takže tam moc neušetříme,“ dodal Holec.

