Tohle ministr dopravy Dan Ťok číst rád nebude. Jeho předchůdce Zdeněk Žák natvrdo napsal, proč je mýtný tendr tak špatný

Devětapadesátiletý ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok má o publicitu postaráno. Jeho jméno se v médiích objevuje denně. Taxikáři, pomalá výstavba dálnic, padající mosty, nemizející billboardy kolem dálnic, anebo podezřele vypsaný tendr na výběr mýta, to jsou jen některá témata, která zvyšují frekvenci jeho jména.

Jak věci řešit, se ale z jeho úst většinou nedozvíme. Mlžení a sliby střídá neochota o věcech vůbec mluvit. Naposledy například o víkendu v televizi Prima v pořadu Partie, kdy v debatě s bývalým primátorem Brna Romanem Onderkou se ve chvíli, kdy došla řeč na mýto a Onderka začal mýtný tendr tvrdě odmítat, se nelibě obrátil na moderátora, že on o mýtu mluvit nebude a že mu bylo slíbeno, že mýto nebude na programu televizní debaty. Pro někoho zřejmě ideální ministr v demisi.

Dvě cesty ministra dopravy Dana Ťoka a jeho úředníků za mříže. Té první se bojí, tu druhou si dobrovolně připravuje.

A proč je Dan Ťok tak alergický na téma tendr na české mýto? Původně s navrženými podmínkami nesouhlasil a Sobotkovu vládu za podmínky tendru, když do něj byla z takzvaných důvodů technologické neutrality vmontována podmínka rozšíření vybírání mýta na dalších 900 kilometrů silnic první třídy, jako řádný ministr dopravy kritizoval. Dnes jako ministr dopravy v demisi nechce o námitkách nic slyšet. Odmítá názor hejtmanů, že zpoplatnění silnic prvních tříd je pro ně smrtící, na námitky Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory odpovídá, že nyní už změna není možná. „Jimi předložená analýza ke zrušení mýtného tendru je z říše pohádek, žene úředníky za mříže a jde na ruku firmě Kapsch,“ uvedl nedávno ministr dopravy v demisi Dan Ťok v reakci na požadavek zástupce dopravců a podnikatelů okamžitě zastavit mýtný tendr kvůli rozšíření mýtného o 900 kilometrů a vypsat ihned nový.

Je to ale především sám Dan Ťok, kdo vede nejen úředníky, ale i sebe za mříže. O co jde? Podmínky výběrového řízení předem určily, že nabídky budou jen na satelitní řešení. Dokonce i Kapsch, který postavil mikrovlnnou technologii u nás, v Rakousku i jinde po světě, podle všeho půjde do soutěže se satelitním řešením. Byly tedy podmínky tendru opravdu technologicky neutrální? A to je první vážný problém. Protesty proti takovému výběrovému řízení na Ministerstvo dopravy nemusí chodit jen od řádně přihlášených soutěžících, ale i od těch firem, které se do tendru nehlásily právě pro neférové podmínky stranící jedné ze dvou EU doporučených technologií.

Proč skončí současný mýtný systém v hodnotě několika miliard ve šrotu?

A že po určení vítěze se stát zbaví vlastního funkčního zařízení, které navíc v posledních letech inovoval za několik set milionů, je druhý a zřejmě ještě větší problém. Ťokovo vyjádření, že se mikrovlnný systém nějak možná využije, je více k smíchu než k zamyšlení. I proto například poradce prezidenta a bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák právě v této souvislosti mluví o smršti trestních oznámení, kdy půjde už do tuhého a kdy to bude mít ministr i úředníci za mříže blíže, než dnes při případném zrušení tendru.

Zamyslet by se měli úředníci z Ministerstva dopravy i nad dalšími slovy Zdeňka Žáka:

„Jen v Česku se může stát, že politici tak dlouho lobbují za komerční firmy v pozadí, až se spustí výběrové řízení, které povede k vyhození již jednou daňovými poplatníky zaplaceného mýtného systému. Jistě, dokážu pochopit averzi Ťoka a dalších politiků ke stávajícímu provozovateli Kapsch, který si v minulosti uměl tvrdě obhájit vlastní zájmy. Ale nemůžeme přece s vaničkou vylívat i dítě. Ve snaze zkomplikovat Rakušanům obhajobu provozu mýta pro další desetiletku provedli politici takovou zhůvěřilost s neekonomickým rozšiřováním mýta a celým tendrem, že lze po rozlepení obálek očekávat smršť trestních oznámení. Ťok už veřejně přiznává, že 900 kilometrů jedniček je v zadání tendru z politických důvodů a nemá to ani ekonomický, ani regulatorní smysl. Kdyby se soutěžil nový provozovatel pro stávající státní mýto, mohla by veřejnost jednoduše porovnat, o kolik levněji by to konkurenční firmy nabídly. Ťokův tendr ale přinese úplně nový systém, výstavbu a implementaci, další zvýšené provozní náklady. Porovnání se stávajícím vybíráním mýta bude tedy nemožné.

Selský rozum pro stanovení škod na státním majetku

Použijme na chvíli selský rozum. Dnes Kapsch provozuje mýto za 1,5 miliardy ročně. Tendr by dokázal cenu srazit klidně k miliardě. Máme tedy maximálně deset miliard za deset let. Když připočteme rozšiřování mýta na nově dostavované dálnice v délce dejme tomu 200 kilometrů a dokupování palubních jednotek, jsme na nějakých 11–12 miliardách korun pro desetileté fungování mýta v Česku do roku 2030. Pokud v obálkách 8. března se čtyřmi, s jistotou satelitními, nabídkami bude cena vyšší, rozdíl může rovnou posloužit policii pro stanovení škody na státním majetku. A to nemluvím o faktu, že ministr taktně veřejnosti zamlčel stamilionové náklady na několikaměsíční paralelní provoz stávajícího a nového systému či náklady na likvidaci stávajícího mýta, které se vypne a jehož aktuální pořizovací hodnotu NKÚ stanovil na 7,7 miliardy, zůstatkovou pak ke třem miliardám,“ končí tvrdou kritiku současného tendru Zdeněk Žák.

Do výběrového řízení se hlásí současný provozovatel Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Původně měli zájemci nabídky včetně cenové kalkulace úřadu poslat do 11. ledna, nyní je novým termínem 8. březen. Tendrem na mýtné se zabývá i antimonopolní úřad. Loni na konci listopadu oznámil, že vydal předběžné opatření, podle kterého ministerstvo zatím nesmí s vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu.

Premiér Andrej Babiš podle Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, sice po setkání nespokojených s mýtem na vládě Ťokovi uložil, aby prověřil všechny připomínky, které byly k vypsání mýtného tendru k dispozici, Ťok ale zadání podobného úkolu ze strany Babiše nepotvrdil.

Sobotkova vláda o vypsání veřejné soutěže rozhodla politicky nezodpovědně, uvedl po setkání na úřadu vlády Jaroslav Hanák. „Zástupci ANO tvrdí, že s tím nesouhlasili a že i na vládě někteří z nich hlasovali proti,“ dodal. Proč nyní tak rychle změnil ministr Ťok názor, zatím nikdo netuší. Minulou vládu premiéra Bohuslava Sobotky tvořilo ANO, ČSSD a lidovci.

Mýtné v Česku nyní tvoří zpoplatněnou síť více než 1 400 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Za deset let se vybralo po odečtení nákladů 77,5 miliardy korun. Systém má skoro 100% účinnost a za celých deset nebyl nikdy vinou poruchy mimo provoz.

