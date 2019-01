Tohle možná některé sociální demokraty hodně překvapí: Jan Hamáček promluvil o přibližování Česka eurozóně

Na odchod Velké Británie i v té nejtvrdší podobě se už připravují zbylé země Unie. Mezi nimi je i Česko, které je podle britského velvyslanectví vstřícné. Dá se čekat stejný přístup od Spojeného království? Na to se v úterním pořadu Interview na ČT24 ptala moderátorka Zuzana Tvarůžková ministra vnitra a předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka. Kromě toho Evropu také rozproudil uzavřený pakt mezi Francií i Německem, i na to přišla řeč. „Z toho nemám obavy, je to obdoba naší Visegrádské čtyřky,“ míní Hamáček.

Ve Spojeném království doslova tříští Brexit politickou scénu, do popředí se dostává i scénář, který by jej mohl případně odložit. Hamáček prozradil, jak by se podle něj měla zachovat EU, zda by měla případně vyjít vstříc změnám, o které by Londýn žádal. „Míč je dnes na straně Británie. Víme, co vše Británie nechce, ale nevíme, co chce,“ řekl Hamáček s tím, že Britové by spíše měli už jasně říci, co je jejich plán B.

„Bohužel ani premiérka Mayová v Dolní komoře britského parlamentu nepředstavila ten plán B. Hovořila velmi obecně,“ dodal Hamáček a připomněl, že nyní čekají skutečně na to, s čím Velká Británie nakonec přijde. Až pak se bude dál jednat. Je přesvědčen také o tom, že EU už udělala maximum pro to, aby došlo k dohodě.

Dohoda, která je na stole a kterou britský parlament odmítl je podle Hamáčka dobrou dohodou, ale ukazuje se, že Britové mají jiný pohled na celou věc. Nevylučuje ale možnost ještě vyjednávat ani možnost vzniku nějaké doplňkové smlouvy či úpravy ze strany EU. Poukazuje však na stále stejný problém – Britové pořádně nevědí, co chtějí. „Není možné zůstat v celní unii a současně v ní nebýt,“ připomíná ministr vnitra s tím, že problém je také dnes o tom, zda bude mezi Severním Irskem a Irskou republikou celní hranice, či nikoliv. „Jsme připravení jednat, připravení jsme i na tvrdý Brexit. Pokud má být ale nová dohoda na stole, musí Británie jasně říci, co chce,“ zopakoval.

Ministerstvo vnitra chce, aby se český zákon pro vztahy s Velkou Británií schválil co nejdříve a také aby v přechodném období měli Britové stejné postavení jako občané EU. Hamáček tak upřesnil, jaké reciproční chování a záruky čekají od Velké Británie. Připustil, že z Velké Británie žádnou jistotu a garanci nemáme. Zaznamenal prý ale, že náš návrh brexitového zákona vzbudil pozornost ve Velké Británii. „Mayová říkala, že některé státy EU jsou velmi vstřícné k britským občanům. Očekáváme, že stejně tak bude Británie zase vstřícná k našim občanům,“ věří šéf vládní ČSSD.

„Britská premiérka také uvedla, že jsou ochotní vyjít vstříct a že dokonce odpustí poplatky za administrativní věci. Mám proto dojem, že Velká Británie je ochotna nám také vyjít vstříc a chovat se podobně jako my k ní,“ připomněl Hamáček další slova Mayové v britském parlamentu.

Na přetřes pak přišla i dnes podepsaná smlouva z Cách o užší spolupráci a integraci mezi Francií a Německem. Stejně jako ministra zahraničí Petříčka ani ministra vnitra Hamáčka tato dohoda nijak nevyvádí z míry. „Nevidím důvod, proč být rozladěn. Pokládám tuto dohodu za obdobu spolupráce, jako máme my v rámci Visegrádské čtyřky. Žádné obavy to ve mně nevzbuzuje,“ uvedl Hamáček.

Není toho názoru jako někteří kritici této dohody, že by představovala ohrožení konceptu Evropské unie. Pokud se prý podíváme na smluvní dokumenty EU, tak jasně říkají, že spolupráce členských států je možná. „Opravdu v tom nevidím problém,“ ujišťoval ministr vnitra.

Například bývalý prezident Václav Klaus to ale vidí zcela opačně. Superstát, který vznikne spojením Francie a Německa, ať už se k němu připojí kdokoli ze členských států, je podle jeho slov náznakem vytváření paralelního integračního projektu k dosavadní EU.

Kde by podle Hamáčka měla v této situaci Česká republika stát? „V našem bytostném zájmu je být co nejblíže tomu integračnímu jádru a procesu, abychom neskončili na druhé koleji. Dnes tu máme nějaký motor EU, tedy Francii a Německo, tak kolem toho motoru se staví eurozóna,“ podotkl Hamáček.

Pokračoval se slovy, že chápe, že u nás vzniká politická debata o tom, zda přijmout euro, či nikoli, a je složitá. „Mělo by být ale naším zájmem být alespoň u jednacího stolu. „Požádáme o nějaký status pozorovatele v rámci eurozóny, abychom alespoň věděli, co se v rámci eurozóny vyjednává, a nebyli pak překvapení,“ doplnil ministr vnitra Hamáček.

