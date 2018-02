Tohle si nezaslouží ani Jiří Ovčáček, napsal po vraždě novináře na Slovensku režisér Jan Hřebejk

„To by si ani Jiří Ovčáček s Jaroslavem Kojzarem nezasloužili. Humor stranou. Tohle je totiž už tam, kam směřujeme,“ napsal Hřebejk ke zprávě o smrti mladého slovenského novináře Jána Kuciaka, jenž byl o víkendu zavražděn i se svou přítelkyní ve svém bytě na Slovensku.

Následně se vyjádřil i ke zprávě, že Česká televize a rozhlas přijdou o stovky milionů. A to kvůli změně zákona, jenž umožňoval uplatňovat veřejnoprávním médiím odpočet DPH a získat tak částečně zpět již zaplacené daně. Nyní již to, jak píše server HlídacíPes.org, nebude možné – kvůli Bruselu. „S odkazem na ‚PŘÍKAZ z Bruselu‘ u nás sebrali technické osvědčení rekreačním plavidlům s motorem starším čtyřiceti let. Šlo ale pouze o DOPORUČENÍ, nedávat staré motory ZNOVU do vody. Dědkové od nás z přístavu tak lodě normálně přihlásili v Holandsku nebo Německu, všude to jde,“ poznamenal k tomu Hřebejk.

Své pak Hřebejk napsal i k upálení mladého studenta Jana Zajíce. „Jan Zajíc se upálil, aby probudil svědomí lidí, přivykajících normalizační nesvobodě. Když se svoboda do jeho země vrátila, pojmenovali jsme po něm ulici na Letné. A v ní vzápětí otevřeli night-club (bordel) U zajíce. To jsme my,“ řekl.

autor: vef