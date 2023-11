Tolik že se jich bude brát? „Obyčejný“ truhlář přišel na to, že počty nesedí. A začal konat

reklama

Před několika měsíci představilo 66 obchodních společností svou výzvu premiéru Fialovi, aby jeho vláda urychleně schválila „manželství pro všechny“. Představily k tomu studii mezinárodního konsorcia Open for Business, kolik otevření LGBTQ+ komunitě přinese zemi miliard, i právnickou argumentaci, že v 21. století je cokoliv jiného zpátečnické.

„Inkluze podle studií přitahuje do měst vysoce kvalifikovanou ‚kreativní třídu‘. Diverzita přináší v oblasti mladých talentů ‚efekt seskupování‘ a začlenění LGBT+ lidí je signálem otevřenosti, diverzity a kultury,“ stálo mimo jiné ve studii.

Hlavní tváří celé akce byl ředitel české pobočky Vodafonu, jehož společnost byla také hlavním sponzorem letošní Prague Pride.

Vysvětlení, proč se korporace takto angažují, někteří – vedle tlaku neziskových organizací a některých zaměstnanců – viděli v obavách z negativního skóre v ukazatelích ESG a DEI. ESG znamená „environmental, social and corporate governance“ a DEI pro změnu „diversity, equity and inclusion“. Toto hodnocení pak má vliv na jejich schopnost přilákat investory.

„Pokud nevynucujete chování, ať už jde o gender, rasu nebo složení vašeho týmu, bude to na vás mít dopad. Musíme si vynutit změnu,“ citují média natvrdo pana Larryho Finka, generálního ředitele společnost BlackRock, která je největším světovým správcem aktiv s majetkem přes 8,5 bilionu dolarů.

Řada firem se proto aktivně zapojuje do propagace „manželství pro všechny“. Jejich podporu pečlivě eviduje a náležitě prezentuje konsorcium neziskovek Jsme fér, které vzniklo kolem spolku Prague Pride. Toto hnutí se netají svými čistě lobbistickými aktivitami mezi zákonodárci.

Premiér Petr Fiala se v minulosti jako rektor brněnské univerzity, ministr školství a předseda ODS, hlásící se ke konzervativní hodnotové politice, prezentoval svou křesťanskou vírou a spořádaným rodinným životem.

Jednoznačně pro „manželství pro všechny“, jak legislativní návrh pojmenovali v organizaci Jsme fér, se ale vždy stavěla TOP 09, se kterou ODS utvořila koalici Spolu.

A na liberálním hodnotovém ukotvení si zakládají i Piráti a hnutí STAN. Jeho předseda Vít Rakušan se letos 17. listopadu v uvolněné atmosféře povzbuzené slivovicí na adresu odpůrců manželství pro všechny spustil: „Stejně na vás dojde. Ať v tomhle volebním období, nebo v příštím. Vy jste štěrkem na vývoji lidstva, přejede vás to.“

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zase zaujala, když v debatě o manželství pro všechny na půdě Senátu propukla v pláč, když mluvila o tom, jak by si přála, aby si i její LGBT přátelé mohli svého nejbližšího člověka vzít.

Já sama jsem vdaná a jsem za to velmi vděčná. Můj manžel má dnes kulaté narozeniny a vnímám ho jako to nejdůležitější ve svém životě.

Udělám všechno pro to, abyste vy, kterých se to týká, mohli napsat Lásko, miluji tě svému partnerovi či partnerce – snad už manželovi či… pic.twitter.com/PVLq1MjiWI — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) June 28, 2023

Proto si mnozí kladou otázku, zda premiér Fiala ve svém postoji setrvá.

Jako podpora pro premiéra v jeho konzervativním postoji následně vznikla výzva živnostníků a drobných podnikatelů, kteří naopak podporují zachování manželství jako svazku muže a ženy. Premiérovi vyjadřují podporu a prosí ho, aby nepodlehl tlaku, který na něj cíleně vyvíjejí organizace Jsme fér, velké korporace a další lidé a skupiny.

„My, běžní lidé, co samostatnou činností, měsíc za měsícem vyděláváme, abychom zajistili obživu svých rodin, za Vámi stojíme. Krom dopisu, který právě čtete, o nás už zřejmě neuslyšíte. Nemáme totiž na aktivismus čas. Snažíme se dávat lidem práci, práci odvádět a ukazovat našim dětem, že dobré a správné věci vyžadují úsilí. Teď už jsme ale opravdu nemohli mlčet,“ představují se ve výzvě.

V Poslanecké sněmovně ji předával středočeský truhlář Miroslav Novák. Zastupoval desítky dalších podnikatelů, kteří se rozhodli přidat. Původní plán byl symbolických 77 (proti 66 korporacím), už při předání jich ale bylo více, nyní má dopis přes 130 signatářů.

„Já jsem truhlář, ne aktivista. Dopis a průvodní mail k němu byl můj asi desátý mail v životě. Z návštěvy Sněmovny a ještě víc z novinářů a z rozhovoru pro televizi jsem měl husinu po těle a noc před předáním jsem nespal,“ zavzpomínal pro ParlamentníListy.cz.

Podepsaní podnikatelé uvádějí, že i oni přistupují ke svým zaměstnancům či obchodním partnerům zcela bez ohledu na to, kým jsou přitahováni. Slušné a důstojné chování vůči komukoliv považují za samozřejmé a normální. Zároveň ale svůj rodinný život vnímají tak, že by tu měli být pro své děti. A poskytnout jim harmonický domov s maminkou i tatínkem, dvěma vzory, po kterých každé dítě přirozeně touží.

„Biologickou nemožnost, aby dvě osoby stejného pohlaví zplodily dítě, nám zdravý rozum brání označit za nerovnost. Shledáváme, že pokusy se této danosti vzepřít (adopcí, manipulací s reprodukčním materiálem, surogátním mateřstvím, administrativní či operativní změnou pohlaví apod.) jsou jednak oproti přirozenému předávání života ekonomicky naprosto nevýhodné, a druhak – a to zejména – neproveditelné morálně, tedy bez ústupku svědomí,“ uvádějí v dopise. „Mě do té akce v podstatě navezla ta protistrana,“ vysvětluje pan Novák, který se tak trochu neplánovaně stal hlavní tváří protestu.

První, co ho na tématu zarazilo, byl právě již zmíněný zářijový dopis 66 korporací. „Úplně nejdřív mi přišlo divné, proč tu nějaké firmy vystupují jako lobbisti prosazující nějaký zákon. To jim přece nepřísluší, to mají dělat úplně jiné organizace,“ vysvětluje.

Pak si přečetl jejich dopis i s elaborátem, jak manželství pro všechny této zemi prospěje. A občas prý zíral. Například ho zaujalo ničím nepodložené tvrzení, že kvůli současné podobě manželství ČR přichází až o 37,6 miliardy ročně.

Postupně ho překvapovaly další údaje, se kterými se ve studii pracovalo, třeba odhad, prý „konzervativní“, že by tu menšiny měly uzavřít 10.000 až 45.000 manželství.

„Všech manželství se tu za rok uzavře 45.000. Takže jestli jsou jich statisticky 4 procenta, tak to budou tak dva tisíce, možná trochu více, ale takováhle čísla?“ nechápal.

„A to došlo mě, venkovskýmu truhláři, za půl hodiny pátrání, že to nesedí. Jestliže to podpořili manažeři velkých firem, chytrý lidi s ekonomickým vzděláním, tak si to nedovedu vysvětlit jinak, než že to prostě podepsali a ani to nečetli,“ vysvětluje.

Ledacos prý pochopil, když zhlédl dokument Zákon lásky, ve kterém hnutí Jsme fér prezentuje svůj boj. Poslanec od Pirátů jim tam mimo jiné vysvětluje, že musí poslancům argumentovat finančním přínosem.

Novák se rozhodl zareagovat vlastním dopisem. Když se mu pod něj podařilo nasbírat 77 podpisů, oslovil několik poslanců s žádostí o zprostředkování.

Původně si prý myslel, že jen předá dopis a tím jeho aktivita skončí. Ale chování protistrany ho opět přimělo své chování přehodnotit.

„Já jsem slyšel, jak zástupci té organizace Jsme fér označovali paní Jochovou, že je to proruská aktivistka. Já paní Jochovou předtím nikdy neviděl, ale věděl jsem, že je to žena, která rovněž hájí manželství jako svazek muže a ženy,“ ujišťuje.

Takové odsouzení jen kvůli hodnotovému postoji truhláře velmi pobouřilo, už proto, že takové obvinění dnes v době války na Ukrajině může člověka dost poškodit. „Mě to přišlo hodně za hranou slušnosti,“ vysvětlil.

Přimělo ho to ve své iniciativě pokračovat. Takže dál sbírá podpisy pod živnostenskou petici, a také by rád dal dohromady pořádný web, kde by si mohl o této problematice každý sehnat faktické informace.

Velmi ho totiž zklamal také přístup médií, zejména těch veřejnoprávních. „Úkolem médií, zejména veřejnoprávních, je objektivně informovat. Ale zatímco dopis podporující ‚manželství pro všechny‘ byl široce přijat a publikován, naše iniciativa se s takovou mediální pozorností nesetkala,“ vysvětluje svůj pohled.

Nedovede pochopit, jak může probíhat diskuse, když prostor dostává pouze jeden názor. A navíc značně podivným způsobem. „Víte, mě strašně zarazilo, kolik se ve veřejném prostoru objevuje naprosto zavádějících informací,“ vysvětluje.

Když se o věc začala zajímat, zjistil navíc, že mezi lidmi, kteří útočí na zastánce tradiční rodiny, nejsou „běžné“ homo páry, ale hlavně aktivisté, kterým podle jeho názoru nejde o pozitivní program, ale o rozbití rodiny.

I to ho prý vede k pokračování jeho aktivity.

O akci živnostníků a podnikatelů na podporu tradiční rodiny tak zcela jistě neslyšíme naposledy.

