Tomáš Klus: Lidé jsou zmatení. Po Babišovi může přijít totalita

Kluse podle svých slov děsí, že rétorika premiéra Babiše je dost podobná jako demagogie, s níž pracuje totalitní systém. „On si skutečně upravuje skutečnost tak, jak potřebuje,“ podotkl Klus. Jedním ze stěžejních bodů demonstrace podle něj je, že se jej snažíte vyzvat k dialogu. „Myslím si, že z politického hlediska vlastně není možné Babiše odvolat a klást na něj tento nárok. Na druhou stranu v momentě, kdy ho značná část společnosti vyzývá k dialogu a on tvrdí, že nic takového se tu neděje, tak je to podle mě demagogie par excellence,“ uvedl dále populární český písničkář.

Anketa Poškozuje Andrej Babiš pověst České republiky v zahraničí? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 667 lidí

A právě to mu přijde jako velice nebezpečné. „I kdyby se to nemělo stát v osobě Andreje Babiše, tak se připravuje půda v rámci chaotizace společnosti pro nějaký druh totalitního systému. V momentě, kdy si lidé nerozumějí a jsou natolik zmatení, že nejsou ochotni si spolu povídat, protože ta či ona strana se straní, tak je velice snadné přijít a říct: ‚Teď budete poslouchat nás a takhle to bude.‘ A z toho mám strach. Že Andrej Babiš připravuje půdu pro daleko větší hrůzu, než je on sám,“ poznamenal Klus.

Původní text ZDE.

Kromě dialogu s Andrejem Babišem je podle Kluse důležité zachovat a budovat dialog především v rámci občanské společnosti. „Na demonstracích se snažím lidem říkat, že je jasné, že jsou lidi, kteří mají jiný hudební vkus, poslouchají jinou hudbu, ale neznamená to, že se kvůli tomu musíme nenávidět. Pojďme si o tom povídat a zjistit, která písnička se nám líbí nejvíc a kterou chceme poslouchat následujících x let. Quo vadis, Česká republiko. Protože my jsme tady ti zaměstnavatelé, my jsme řediteli firmy. Andrej Babiš si to malinko plete,“ dodal Klus se slovy, že věří, že blanických rytířů je deset milionů.

Psali jsme: Hitler, Hrušínský, Geislerová! Ivan Vyskočil má jasno, pokud jde o „kavárnu“ a násilí Hejtmanka Mračková Vildumetzová: S nedostatkem učitelů by mohla pomoci pedagogická fakulta Babiš? Konec. Expert má zásadní informace Agrofert: V návrhu auditu EK jsou nepřesnosti a zavádějící tvrzení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef