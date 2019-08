Tomáš Klus udeřil na Putinovo Rusko. Jak? FOTO zde

Tomáš Klus ve svém facebookovém příspěvku popisuje přípravu voleb v ruské metropoli, vciťuje se do bezradnosti tamních voličů, kteří mají jasno, který z kandidátů je ten jejich a proč. Jelikož se neztotožňují už delší dobu s tím, kam to dosavadní zástupci vedou a rozhodnou se pro opozici. Pro změnu. Pro nový nádech. Ale nemají prý šanci.

„Dosavadní zástupci však přicházejí s tím, že opoziční kandidáti kandidovat nemohou a argumentují podezřelými informacemi o tom, že pro svou kandidaturu nedodali dostatek nutných podpisů,“ přibližuje zpěvák a velmi se podivuje nad tím, že spolu s tím však už nepřicházejí žádná další vysvětlení, žádná diskuse s vyškrtnutými, kteří jednotně tvrdí, že podpisů bylo dost.

„Rovnou se všechno smete ze stolu, nejaktivnější opozičníci se preventivně zavřou do Kremlinálu a ve spánku polejvaj kyselinou,“ dodává. Hrozí se i nad tím, že demonstrace, na niž mají občané v zastupitelské demokracii Ruské federace právo, je zakázána a jakýkoli pokus o svobodu projevu tvrdě potlačen.

Jelikož jsme prý čtyřicet let tímhle způsobem byli zbaveni jednoho z nejzákladnějších práv a jsme na to u nás dost citliví, posílá Klus tamním občanům svou podporu. „Vidíme co se děje a nenechává nás to chladnými. Držte se a nenechejte si brát, co bylo všem bez rozdílů naděleno Bohem,“ píše Klus ke své fotografii, kde drží transparent s nápisem „Moskvo, vidím tě a jsem s tebou“. A na závěr vzkazuje, že násilí je zbraní slabých.

Policejním zásahům přihlíželi nejen přítomní lidé, ale také novináři u moskevského Bulvárního okruhu. Ten tamní policie uzavřela zátarasy, autobusy, vstup hlídali i příslušníci zvláštních jednotek OMON. Jejich způsob zásahu byl celkem brutálni, ze skupin demonstrantů vytrhávali jednotlivce a některé z nich násilím odváděli do přistavených autobusů. Ještě než celá akce začala, policie zatkla například opoziční aktivistku Ljubov Sobolovou, vytáhli ji z taxíku, do kterého nastupovala. I ji bez udání důvodu odvedli do policejního autobusu.

Právě Sobolové moskevská volební komise, stejně jako dalším čtrnácti kandidátům, neumožnila kandidovat ve volbách. Jako důvod pouze uvedla nesrovnalosti v seznamu podpisů podporovatelů, který musejí kandidáti komisi předložit.

