Tomio Okamura řádil: Máte jiný názor, přejou vám smrt! To je demoblok. A Maláčová? Rezignace!

„Já jsem rád, že jako první bod dneska ve Sněmovně budeme probírat snahu Evropské unie o omezení nás, střelců, nás držitelů zbrojních průkazů. My jako SPD musíme zásadně odmítnout, a dlouhodobě se snažíme bojovat proti snahám Evropské unie omezit činnost rybářů a střelců i myslivců. Já musím důrazně odmítnout Evropskou unii, která 16. července letošního roku požádala Evropskou agenturu pro chemické látky, aby vypracovala návrh omezující olovo ve střelách a také olovo v rybářském náčiní,“ rozjel se Okamura.

„Jedná se o salámovou metodu, kdy po snaze o přijetí zbrojní směrnice, kterou nám tady nakazuje Evropská komise, salámovou metodou se omezují lidé, kteří mají legálně zbraň nebo se věnují rybaření,“ zlobil se dál Okamura.

Zdůraznil, že sám se věnuje střelbě asi 20 let, vlastní zbrojní průkaz a zdá se mu, že Evropská komise se dopouští neuvěřitelné drzosti, když omezuje občany, kteří se střelbě věnují jako koníčku.

„Je neuvěřitelná drzost Evropské komise, aby nám, sportovním střelcům, kteří to máme jako hobby a je to hobby skvělé, ... že se nám snaží diktovat, co máme dělat v České republice. To tady snad v historii České republiky nikdy nebylo, aby nám někdo říkal, jakým zálibám se smíme, či nesmíme věnovat,“ pálil ostrými slovními náboji směrem k Bruselu.

Okamura doufá, že Sněmovna vyzve vládu, aby tyto kroky EU důrazně odmítla.

„Bude to těžký souboj, protože máme probruselskou vládu, máme vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM a jsem zvědavý na to, zda v tomto budou reálně konat,“ zauvažoval Okamura. „Je to opravdu otřesný diktát,“ uzavřel toto téma Okamura.

Poté přehodil tematickou výhybku a pustil se do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Prý se musel smíchy za břicho popadat, když si přečetl, že se členka vlády rozhodla přespat v ústecké městské čtvrti Předlice a chce něco dělat s tzv. vyloučenými lokalitami.

Okamura do protikladu ke slovům Maláčové postavil sumy, které podle něj vláda vyplácí nepřizpůsobivým občanům. Problém je, že se různé dávky vyplácejí ze třech různých míst najednou, takže nepřizpůsobiví si mohou dovolit žádat o podobné dávky na různých místech, přičemž to prý nikdo nekontroluje. Vládě vyčetl, že neexistuje možnost odebrat někomu doživotně či alespoň na velmi dlouhou dobu právo na sociální dávky, pokud se ukáže, že jsou tyto dávky zneužívány.

„Dalším problémem je, a to úplně chybí celou dobu, tak já nevím, co tady ministryně Maláčová hraje zase nějakou šarádu, chybí zavedení podmínky aktivního hledání práce s jasně danou lhůtou. Dneska není nastavena podmínka aktivního hledání práce,“ prohlásil Okamura.

A to stále ještě nebyl konec.

„Další věcí je, že je třeba zamezit zneužívání dávek pěstounské péče v rámci širší rodiny. Úplně to chybí. Zejména v komunitě nepřizpůsobivých je rozšířen mechanismus, kdy si takto berou děti do péče prarodiče a další příbuzní a čerpají od státu podporu, přestože existuje jejich zákonná vyživovací povinnost k dětem. Takže je potřeba zakázat spekulativní pěstounství. Tím mám na mysli mezi příbuznými,“ žádal šéf SPD.

Konstatoval také, že dochází ke zneužívání příspěvku na péči o tzv. závislé osoby, které potřebují dlouhodobou péči, ať už ústavní nebo domácí. Stejně tak jsou prý zneužívány dávky na zakoupení automobilu handicapovaným osobám.

A jako by toho nebylo málo, podle Okamury představují další problém tzv. politické neziskové organizace. Jednak tyto organizace údajně přetahují schopné státní zaměstnance, protože nabízejí vyšší platy, „a hlavně, místo aby motivovaly ty nepřizpůsobivé k práci a k nějaké pozitivní činnosti pro společnost, tak se to změnilo na to, že je nabádají k co největšímu vyždímání státu a nabádají je k tomu, jak si zažádat o maximum možných dávek. A zároveň čerpají z ministerstva práce a sociálních věcí nehorázné peníze,“ vyložil divákům svůj pohled na sociální politiku státu Okamura.

Tuto neefektivitu prý ještě podporuje ombudsmanka Anna Šabatová, která podle Okamury pomáhá získat dávky i lidem, kteří na ně ani podle úřadů nemají nárok.

Toto vše je podle Okamury třeba změnit. Je také třeba zodpovědně hospodařit na Ministerstvu práce a sociálních věcí, což prý ministryně Maláčová nedělá. „Proto žádáme rezignaci ministryně Maláčové,“ zuřil Okamura.

Nakonec se Okamura pustil do europoslance z hnutí Starostové a nezávislí Stanislava Polčáka, který podle šéfa SPD přál smrt prezidentovi Miloši Zemanovi. Polčák už vysvětloval, že prezidentovi smrt nepřál, ale Okamura si přesto trval na svém a označil Polčákova slova o tom, že střet prezidenta Miloše Zemana s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem snad „vyřeší příroda“, za „hnus“.

„Já myslím, že je to hnus a že je to typická ukázka, jak si tzv. samozvaný demokratický blok – to znamená TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ODS a ještě jsou s nimi občas Piráti, byť tam oficiálně nejsou – představuje demokracii. Máte jiný názor, přejou smrt.“

