Tomio Okamura vystoupil v Berlíně na mezinárodní konferenci o budoucnosti Evropy

„My jsme ti, kdo umí a chtějí spolupracovat na základě rovnoprávnosti všech evropských národů a kupodivu zájmy evropských národů nejsou v rozporu. Chceme silné evropské národní státy. Chceme, aby si každý stát udržel svoje tradice, aby původní evropské národy nebyly vyhlazeny a zatlačeny přistěhovalci,“ hovořil Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„Nechceme ostatně nic víc a nic míň než chtějí například silné muslimské státy, které, světe div se, do svých zemí žádné, znovu zdůrazňuji, žádné migranty nepouští,“ pokračoval Okamura s tím, že sice chápe jejich úmysl ovládnout a islamizovat Evropu a kolonizovat ji, ale dooufá, že snad nejen oni, ale i národy Evropy pochopí zase náš dobrý úmysl nedovolit jim to za žádnou cenu.



Tím největším nepřítelem evropské Evropy jsou podle Okamury ti, co Evropu rozdávají. „A nejde jen o území, ale hlavně o evropské hodnoty založené na toleranci, demokracii a svobodě. Svoboda a skutečná demokracie je to, co nás, AFD, SPD a další hlavní evropské vlastenecké strany spojuje. Často se mluví o evropském liberalismu. Ale svoboda, kterou si tihle liberálové přejí, je ve skutečnosti diktát jednoho názoru vedoucí k ohrožení Evropy a evropských národů. V normálním světě by prodej vlastního národa zájmům cizích mocností, byl vlastizradou. Ale my bohužel v normálním světě nežijeme,“ říká Okamura.

My totiž podle něj žijeme ve světě, kde šílení politici vytváří navzdory přírodě nová pohlaví, kde se snaží poručit větru a dešti, snaží se nám diktovat, co si máme myslet, co máme dělat, a kriminalizují svobodné projevy nesouhlasu.



„Nastoupila diktatura samozvaných elit a jakkoli je odporná a nebezpečná, nemáme z ní strach, protože nejsme sami. Všechny evropské národy zvedají hlavy proti zvůli diktované z Bruselu i z našich národních vlád a hlasy nesouhlasu rostou. To je dobrá zpráva, že nejsme sami – v celé Evropě stoupá podpora zdravého rozumu,“ zakončil razantně svůj projev.

