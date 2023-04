Topolánek: Důchodci jsou blbí, nechte je vyšetřit. Vydírají stát

Důchodci dneska protestujou, protože jsou blbí, pravil do kamery Mirek Topolánek. Politici jsou tu od toho, aby takové nepříjemné pravdy říkali a on zpětně lituje, že to za své vlády nedělal ještě více. Kandiduje do čela Svazu průmyslu a přitom pobírá důchod, protože „proč bych ho nebral“.

Bývalý premiér se dnes uchází o post předsedy Svazu průmyslu a dopravy a zavítal do pořadu Petra Show.

Moderátorku Petru Řehořkovou, která svůj pořad provozuje na webu stream.cz, rozesmál větou, o které nechtěl, aby vyzněla jájínkovsky, ale když byl na počátku kariéry senátorem, zjistil prý, že v této komoře není problém být nejlepší.

Do čela komory kandiduje jako člověk, který se v byznysu pohybuje celý život, kromě třináctileté odbočky do politiky. „Já patřím k těm lidem, co tady v devadesátých letech zakládali kapitalismus, půjčili si peníze a šli do rizika,“ představil se.

Český průmysl tuto zemi živí, nic jiného nemáme. Představa „zelené tranzice“ podle něj znamená pouze řízené zchudnutí země ve stylu „zpátky na stromy“.

Svaz průmyslu podle něj nepracuje dobře, má „malý výtlak“. „Před Svazem průmyslu se vláda musí třást,“ shrnul svou vizi.

On „podivným zvířátkům“, která si říkají politici, rozumí a ví, jak s nimi jednat. Věci jim prý říká natvrdo už nyní jako soukromník, a s autoritou českého průmyslu za zády je připraven ještě přidat.

„Lidí, kteří to chtějí dělat zadarmo jako full time job moc nenajdou, proto jsem jediný, tudíž nejlepší,“ zhodnotil své šance.

Děcka, na vás už žádné důchody nezbydou

Pak bilancoval svou politickou i životní kariéru, přičemž padly hlášky jako „Já jsem si vždycky svolal náměstky a půl hodiny jsem na ně křičel“ (takto prý jako premiér třeba zakládal ÚSTR), případně: „Mám čtyři děti ve dvou týmech, já to počítám jako hokejista.“ Tuto bilanci zakončil dojetím, že „můj šestnáctiletý syn Nicolas ví o té válce víc, než devadesát procent lidí v této zemi a dívá se na ni správně“.

Životní rekapitulaci zakončil: „V důchodu jsem oficiálně už tři a půl roku a ten důchod beru, proč bych ho nebral.“

O tématu důchodů se dnes hodně mluví a bývalý předseda ODS má jasno: „Třiatřicet let od listopadu lidé pořád nechápou, že si na žádný důchod nespoří,“ pronesl.

Současné debaty o věku odchodu do důchodu a valorizačním vzorci jsou podle Topolánka jenom o tom, aby do budoucna na nějaké důchody vůbec bylo. Už vloni jsme museli vzít z rozpočtu 21 miliard, aby to vůbec fungovalo.

„Myslím si, že by bylo korektní, aby někdo těm dnešním třicátníkům řekl: Tak děcka, na vás už žádné důchody nezbydou, možná nějaké státem garantované životní minimum.“ Takže tato generace je vlastně ztracená.

„Dnešní důchodci nejvíc protestujou, přitom jich se to skoro netýká,“ rozjel se expremiér. Na dotaz moderátorky po důvodech vypálil: „Protože jsou blbí.“ Tato generace je podle Topolánka adeptem na kolektivní psychiatrické vyšetření, protože za třicet let nepochopila, že to, co si „spořili“, bylo naprosté minimum, které by samo o sobě nestačilo.

„Ti lidi to nechtějí chápat. Oni mají pocit, a ten covid to ještě umocnil, že stát je tady od toho, aby se o všechno postaral, natiskl peníze a ty jim rozdal, kroutil hlavou dále.

Inflační krize ale podle expremiéra ukázala, že neviditelná ruka trhu funguje, ať lidé chtějí, nebo nechtějí, a dnes už není kde brát.

„Další tištění peněz by znamenalo další zhoršení ratingu a platili bychom úroky sedmdesát miliard, pak sto, pak sto padesát, a neměli bychom peníze na důchody, pak ani na zdravotnictví a nakonec na nic,“ uzavřel výklad předseda dvou pravicových vlád.

Když takhle hospodaří rodina, tak tam za chvíli přijde exekutor. „Těm lidem je to třeba říkat natvrdo, protože pro ně je jednodušší ten stát vydírat a tvářit se, že se nic neděje,“ nabádá dnešní politiky.

Evropský model sociálního státu, na který se tu najelo „po pádu mojí vlády“, má své limity a teď je lidé pocítí. Topolánek má strach, že budou vinit současnou politickou reprezentaci, která je v tom trochu nevinně, i když podle expremiéra skutečně je neschopná. Jenže alternativy jsou ještě horší.

„Měl jsem být tvrdší. Asi bych vládl ještě kratší dobu, ale lidé si zaslouží pravdu,“ reflektoval své politické působení. Zmínil psychiatrické příručky, podle kterých lidé pravdu nejprve odmítají, ale pak si na ni zvyknou.

Někteří budou muset mít dvě zaměstnání

Že se lidé dovedou uskromnit, bylo podle Topolánka vidět letos v zimě na tom, jak šetřili s plynem. S manželkou Lucií to prý pojali tak, že chodil doma ve svetru, ale ušetřili 45 procent energie.

„Lidi cestují, a když pojedou do Dánska nebo do Skandinávie, tak tam v hotelu mají 17 stupňů, tak nevím, proč by doma měli mít pětadvacet,“ kroutil hlavou.

Lidé podle něj konečně musejí pochopit, že teď jde „tlusté do tenkého“, naše pořád ještě bohatá země chudne, a jestli s tím nic neuděláme, tak bude chudnout dál. „Toto je pravda, kterou mají politici lidem říkat denně, to je jejich práce.“

Takže sám přiložil: „Musíte se zařídit. Někteří budou muset mít dvě zaměstnání a mladí musejí pochopit, že home office je nezachrání a ve třiceti si nemůžou brát rok pauzu kvůli vyhoření.“

V poslední části rozhovoru rozjímal nad tím, jak jsou Češi šikovní a kreativní, ale teď „řešíme záchranu planety a zabýváme se blbostma“.

Minulých třicet tři let podle něj bylo nejlepší třicetiletkou v historii této země za několik tisíc let. „Važme si toho a zkusme to udržet,“ rozloučil se s diváky.

