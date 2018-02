Totalita zůstane totalitou, prase prasetem. I když se schová za řeči o pravdě a lásce. Martin Koller odhaduje, co nás v roce 2018 čeká s havlérkou a studentskými úderkami

Anketa Bylo působení Zdeňka Bakaly ,,velmi pozitivní z hlediska České republiky", jak tvrdí jeho manželka Michaela? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 6832 lidí

Počátek roku s prezidentskými volbami znamenal velkou mediální show a ukázku rostoucího primitivismu a sprostoty ve společnosti. Afrikanizace nemusí být dílem jen afroislámských migrantů. Kam se na morální úroveň a výrazové formy pražské havlérky hrabe jakákoli dřívější morálka včetně té socialistické, která byla údajně postavena na vládě dělnické třídy. Nicméně pro mnohé to byl i druh zábavy, sice trochu pokleslé, ale mohli bez zábran uvolnit emoce. Volby každopádně odvedly pozornost od všech ostatních problémů.

Rok s osmičkou na konci připomíná řadu výročí, konkrétně 1918, 1938, 1948, 1968. Rovněž v únoru si můžeme připomenout různá výročí. V únoru roku 1126 porazil kníže Soběslav u Chlumce německého krále Lothara. Evidentně projevoval hnusnou agresivitu proti hodným Němcům, dokonce na českém území. V únoru 1861 byla založena vlastenecká, branná a sportovní organizace Sokol, která měla velký vliv v době rakouské okupace a jejíž členové se výrazně podíleli v boji za svobodu a samostatnost naší země v první světové válce i po ní. V únoru 1933 předseda DNSAP (sudeťácká strana) Rudolf Jung odmítl v českém parlamentu loajalitu DNSAP k ČSR a uvítal nástup nacistů k moci v Německu.

Již tehdy byli sudeťáci evidentně velcí evropští demokraté a přátelé českého národa. V únoru 1949 byl odhlasován zákon o jednotných zemědělských družstvech JZD, který vedl na jedné straně k likvidaci velkých statků a postihům řady rolníků neochotných ke kolektivizaci (část samostatně hospodařících rolníků zůstala, na což se účelově zapomíná, osobně jsem znal takových řadu), ale na druhé odstranil plošně bídu z české i slovenské vesnice a vedl k růstu tamní životní úrovně a především k potravinové nezávislosti naší země, o níž se nám v současnosti ani nezdá. V únoru 1991 byla zrušena Varšavská smlouva, což umožnilo posun NATO směrem k ruským hranicím jako porušení slibů daných americkými a německými politiky Gorbačovovi při sjednocení Německa.

Svazáci vpřed

V únoru 1992 došlo k připojení naší republiky k internetu, což speciálně připomínám Pirátům a dalším mladým a perspektivním vzdělancům, kteří se domnívají, že internet používal už prezident Masaryk. Nelze se divit, že v nedávné anketě většina studentů nevěděla, co se stalo roku 1989. A to mnozí z nich podporují pražskou havlérku, která je produktem právě tohoto roku. Havlérkou myslím ty, kteří si z Havlova odkazu, ať již byl jakýkoli a jakkoli sporný, udělali kšeft, nikoli poctivé disidenty, kterým šlo o svobodu, především z hlediska svobody názoru a jeho vyjádření.

Dnes již jsou někteří z nich v novém disentu, protože eurosvoboda připomíná sedmdesátá léta normalizace s tendencí posunu k padesátým. Politická korektnost není nic nového. Existovala v době rakouské okupace, německé okupace i sovětského proletářského internacionalismu. Mnozí se naučili myslet, případně dělat jedno a říkat druhé. Dnes je to opět in.

Úroveň ohrožení je různá, což platilo i kdysi. On byl náramný rozdíl, jak říká jeden můj kamarád, podepsat chartu v Sokolově či Havířově, kde byl jeden či dva chartisti na celé město, nebo v Praze, kde jich bylo plno a někteří se zajištěnými honoráři a dalšími finančními podporami ze zahraničí a místy i speciální ochranou režimu. Říkat pravdu je dnes v EU údajné demokracie, svobody a lidských práv téměř stejně nebezpečné jako v Sovětském svazu a situace se zhoršuje.

V Německu nebo ve Švédsku už je policejní teror proti pravdě realitou. Ale neradujme se. Senátor Doubrava byl vyzván k vysvětlení na policii za šíření poplašné zprávy, protože na svém Facebooku uvedl, že autobusy z Mnichova do Prahy jsou plné černochů. Nový ministr vnitra informace o ohrožení migranty označil za šíření poplašné zprávy. Docela by mne zajímalo, zda si policie pravdivost informace doložené svědky zkontrolovala. Nebo bude pan ministr vyhlašovat výběrové řízení na hasičkou zbrojnici poté, až budou střechy v plamenech?

V současnosti je především vidět, že multikulturalismus, inkluze a tabletizace mládeže úspěšně pokračuje. Neustálé snižování nároků na některých středních i vysokých školách, především humanitních směrů, je všeobecně potěšující. I blbec má dobré známky a politická angažovanost ho zabaví, takže neobtěžuje rodiče. Studenti poté volí nikoli nejinteligentnějšího a nejschopnějšího, ale toho, kdo je cool. Vzhledem k tomu, že se nechávají ovlivňovat Facebookem a placenými propagandisty, nelze se divit, že cool pro ně mohou být i takový Feri nebo Drahoš, před pěti lety pan Schwarzenberg, aniž je chci srovnávat.

S určitou nadsázkou může být cool každý příslovečný vůl, pokud ho tak propaganda na Facebooku a v ČT představí a nemyslící budoucí elita národa to akceptuje. Tímto srovnáním se skotem jsem nemyslel nikoho konkrétního, tím méně kohokoli z výše jmenovaných. Nicméně se nelze zbavit dojmu, že opět platí pořekadlo předlistopadových disidentů: „Voli volí voly.“

Další cool nápad se vylíhl v hlavě rektora olomoucké univerzity Millera, velkého propagandisty pana Brady, alias Bradyho, který dostal tašku metálů za to, že je údajný příbuzný lidovce Hermana a pro republiku nic neudělal. Důležité je, že byl protizemanovský. Nicméně nelze přehlédnout, že vysokoškolský rektor model 2018 se náramně podobá rektorovi model 1951. Studentské úderky, Výzva vědců nebo terénní univerzita, Gottwald, Drahoš nebo Miller. Arogance, lži, neschopnost, lhostejnost k cizímu utrpení a represe proti nepohodlným jedincům. Sociopatický přístup skrývající se za řeči o pravdě, lásce, demokracii, lidských právech a morálce. Totalita zůstává totalitou, stejně jako prase zůstává prasetem, i když si oblékne královský plášť.

Studentské úderky zvané terénní univerzita mají s požehnáním rektora Millera vyrazit především do vesnic a přesvědčovat důchodce doma i v domovech, že se mají se svými důchody jako v ráji, EU vedená euromarxisty (fašisti s bolševickými hesly) je to nejlepší na zemi i na nebi a především mají nadšeně vítat agresivní afroislámské primitivy, kteří jim zajistí stabilní (nízké a nižší) důchody, protože prožerou se svými rodinami celý sociální systém.

Mladiství flákači napojení na neziskovky budou místo učení se otravovat staré lidi a vykládat jim, že se mají zasypávat příkopy rozdělující společnost. Přitom takové příkopy sami pomáhají vytvářet a zcela zapomínají, že hlavní příkop je nepodložená intelektuálská namyšlenost nad praktickými specialisty a především sociální nerovnost, která vzniká dlouholetým ožebračováním důchodců a likvidací českých rodin a podporou parazitování. Kardinál Duka právně řekl, že kdo chce zničit národ, rozbíjí rodinu.

Dokladem je celé vedení EU, které dlouhodobě reprezentují bezdětní demagogové typu Merkelové, Macrona, Mogheriniové či Havla posluhující nadnárodním korporacím a historicky se k nim mohou přidat Lenin i Hitler. Samí vzoroví euromarxisté bez vztahu k zemi a národu. V době kolektivizace rolníci místy vyháněli takové svazácké úderníky vidlemi nebo sprchou močůvky.

Nakonec to skončí stejně jako jiné blbosti za peníze daňových poplatníků zcela přízemně, podle slavného výroku majora Terazkyho nad přistiženým Dušanem Jasánkem a svazačkou: „Boha jeho, zasa j…“ Stejně jako soudružka Merkelová či soudruh Štětina na multikulturních školeních v SSSR. Tehdy aspoň nefetovali a neměli na hlavě dredy, takže na rozdíl od současných mladých, vzdělaných a perspektivních nešokovali už vzhledem.

K tomu svazáckému sexu je třeba připomenout i materiální stimulaci. Mezi novinky patří takzvaná klimatická spravedlnost, kterou vymysleli euromarxisté společně s vedením OSN. Podle ní mají průmyslové státy znečišťující ovzduší platit těm neprůmyslovým a samozřejmě se předpokládá i rozsáhlá migrace. Politika zelené ideologie dovedla euromarxisty k tomu, že nejen válka a chudoba, ale rovněž klimatické podmínky vytvářejí právní nárok na migraci. Situaci by měla kontrolovat OSN, nejlépe s pomocí zelených neziskovkářů a udělovat pokuty a sankce. Můžeme tedy čekat další vyhazování peněz a zhoršení hospodářské situace a životní úrovně v EU. To není vtip, ale výsledek zasedání OSN.

Významně to doplňuje Agendu 2030, která má posílit migraci z Afriky do Evropy. Opět je třeba se zamyslet nad smysluplností našeho členství v OSN. Co nám přineslo a přináší? Jen tam platíme a podporujeme aparát zbytečných úřednických povalečů jako v Bruselu. Ti se nám odměňují posilováním afroislámské invaze. Maďarsko odstoupilo z jednání OSN o globálním paktu o migraci. Prezident Trump to udělal už dříve. Proč jsme ještě neodstoupili my? Protože Zaorálek a Stropnický jsou typičtí představitelé pražské havlérky a bruselských euromarxistů? K čemu máme takové ministry?

Zelenému šílenství se ostatně nelze divit. Stačí se podívat na nedávné zasedání finančních elit v Davosu. Hlavními tématy byly ekologie, kybernetické útoky a sociální nerovnost. Přitom svět se pohybuje na hraně další krize, hospodářský růst EU je v nedohlednu s výjimkou zbožných přání a statistických podvodů. Jen EU má v současnosti souhrnný dluh kolem 12,5 bilionu euro podle časopisu Die Welt. USA mají dluh kolem 350 % HDP, což je horší než Řecko. Nejmenší zadluženost má Rusko, kolem 10,6 % HDP. Ekologie je evidentně jednou z největších zlodějin v historii. Kybernetické útoky bankéři v Davosu určitě nevyřešili. Banky jsou mnohdy zabezpečeny lépe než armády a o kybernetickou bezpečnost by se měli starat specialisté, nikoli kybernetické útoky vymýšlet a provozovat. Řečnění o sociální nerovnosti ze strany bankéřů zní jako dobrý vtip. Jen za poslední rok se přesunulo další procento z celosvětového majetku do vlastnictví nejbohatších reprezentantů zájmových skupin.

Naše školství už je politicky angažované víc než v padesátých letech, ale to, co z něj leze, je na tom znalostně mnohdy hůř než tehdejší absolventi, kteří byli většinou vlastenečtí a chtěli pracovat, nikoli se flákat. Zde si můžeme připomenout, že o nás, kteří jsme zažili jako dospělí převrat v období 1989/1990, se říká, že jsme ztracená generace. Jenže po nás a těch před námi toho dost zůstává, pokud to nebylo záměrně zničeno. Stačí se rozhlédnout.

Bohužel nemalou část současné generace, především sociálně zaměřené studentíky, můžeme nazvat zbytečnou generací, protože z jejich zbytečných, ne-li škodlivých aktivit, žvanění a tabletů toho za pár desítek let mnoho nezbude. Jak řekl kardinál Duka, naším největším nepřítelem je neschopnost myslet. Doplnil bych, že myslet vlastní hlavou. To by mělo být napsáno velkým písmem na vchodech všech českých škol.

Kam s ním

V české politice je aktuální otázka: „Kam s ním?“ V tomto případě nemá erotický podtext, protože jde o neúspěšného protikandidáta Drahoše. Prostatický Ken pražské havlérky zůstal jaksi navíc i s falešnými brýlemi a dominou. Zároveň se první větou nechci dotknout feministek, které považují za diskriminaci, že cosi nemají, a mohly by moji otázku považovat za projev agresivního sexismu zesměšňující komedii Me Too. Nápad vytvořit jakousi partaj vedenou Drahošem a řízenou TOP 09 se logicky setkal se všeobecným posměchem. Dalších klonů TOP 09 již není třeba, stačí STAN, Piráti a Zelení. Drahoš se ostatně přes zoufalou propagandu ukázal vším jiným než charismatickým vůdcem. Jeho ubohost z hlediska všeobecného rozhledu a nezájem o zásadní otázky typu legálního držení zbraní a sebeobrany nezakryly ani falešné brýle a poskakování.

Po Zemanově vítězství navíc končí podpora těch, kteří volili proti Zemanovi a Drahoš je jim lhostejný. Jako odměna za šaškování se jeví korýtko v senátu. Z tohoto hlediska je možné všechno, jestliže do sněmovny mohlo uspět něco takového jako Feri. Drahoš by každopádně posílil bojovníky za evropské hodnoty typu Gabala, na což bychom neměli zapomínat. Zvláště poté, co se senát předvedl jako bojovník proti legálním zbraním a jejich použití na obranu civilizovaných občanů před zločinci.

Znovu se jeví jako aktuální otázka na téma smysluplnosti existence senátu. Pojistka demokracie? Demokracie Merkelové, Schulze, Junckera nebo Macrona? Peníze z našich daní by se mohly využít efektivněji. Zrušit volby a v průběhu šesti let ten zbytečný spolek darmožroutů vynulovat. Rozhodně by to stálo za referendum.

Z hlediska nominace dříve zcela neznámého Drahoše, tajného reprezentanta pražské havlérky a Římského klubu, jsem byl v rámci jednoho ze svých rozhlasových pořadů na internetu konfrontován s názorem, že jde o figurku reprezentující ilumináty. Jsem přítelem konspiračních teorií, ale pokud dávají smysl. Představa, že by si údajně nejmocnější světová tajná organizace zvolila za svého reprezentanta komického Drahoše, je doslova obveselující.

I průměrný pitomec z tajné služby by začal s psychologickým profilem kandidátů. Jako nejlepší by mu patrně vyšel Zeman, zdaleka nikoli Drahoš. Pokud by byla iluminátská teorie pravdivá, znamenalo by to katastrofální pokles jejich odborné úrovně a přeměnu v jakousi globální pražskou havlérku užvaněných intelektuálů žijících z minulosti a v utopiích. Tak ubohý konec bych jim opravdu nepřál.

Přehlídka staronových problémů

I v roce 2018 můžeme očekávat tlak z EU, především z Německa, na přesun ilegálních migrantů na naše území. Takové Řecko a Itálie si udělaly z migrantů dobrý obchod, jen je potřebují posílat dál. Vzhledem k tomu, že nejde o uprchlíky, můžeme je odmítnout s poukazem na nemalý počet ekonomických migrantů z Vietnamu, Ukrajiny, Slovenska i odjinud u nás. Problém jako vždy nejlépe vyřešil Izrael.

Ilegálové nalezlí z Afriky dostali na vybranou. Buď letenku a menší finanční odstupné, nebo kriminál, samozřejmě nikoli hotelového typu. Každopádně si mohou demokraticky vybrat. Dovedu si představit nenávistnou antisemitskou kampaň euromarxistů. Uvidíme, zda v Bruselu ocení názor pana Babiše, který v Bruselu prohlásil, že EU jsou členské státy. Vcelku chápu, že se ho snažili odstranit z pozice premiéra odstraněním Miloše Zemana.

Na internetu se objevila informace o údajné nahrávce redaktora ostravského Rádia Čas, kde je zachycen rozhovor Drahoše a Horáčka. Podle něj měl prezident Drahoš zajistit sestavení nové vlády premiérem Topolánkem, poté do roka ze zdravotních důvodů rezignovat a Topolánek měl vést stát jako prezident v zastoupení a premiér podle rozkazů euromarxistů (na nahrávce se hovořilo o Mirkovi, takže to mohl být i Miroslav Kalousek, u kterého by to bylo logičtější, protože se měl stát Předsedou Poslanecké sněmovny- pozn. PL).

Prodávám, jak jsem nakoupil, nahrávku jsem neslyšel, ale logiku to má. Topolánek má praxi premiéra a rovněž pubertální sklony hrát si na tvrdého chlapa, kterým je ovšem pouze ve svých představách. K tomu se pojí tendence k neuváženým a zbrklým rozhodnutím nejistého zakomplexovaného jedince. Obzvláště zajímavá je ta rezignace Drahoše ze zdravotních důvodů. Že by na něm zanechal následky zápas s králíkem? Zato Miloš Zeman na fotkách silně obživl, aniž to někdo komentoval. Vydávat ho za mrtvolu nesplnilo účel. Problém popsané konspirace je v tom, že Topol neuspěl ani doma ve Vsetíně. Mohli bychom ho v případě, že informace je pravdivá, považovat za další neprofesionálně vyhozenou investici euromarxistů.

Řada partají, především ty zavedené, má značný problém. Odcházejí jim voliči, kteří reagují na to, že nás profesionální politici za čtvrtstoletí zavedli tam, kam se mnozí vulgárně posílají. Slušněji řečeno do EU. Zavedené partaje se staly stranami pro sebe a na svoji členskou základnu a voliče mnohdy doslova kašlou. Jasně to dokazuje odpor většiny z nich k referendu o důležitých otázkách. Můžeme mluvit o pohrdání voliči a jejich názory. Piráti se sice hrdě nazývají expandující stranou, ale do příštích voleb dost jejich voličů pochopí, že jsou jen klon TOP 09 a Zelení s dredami. O permanentní revoluci namyšlených nedouků po vzoru Trockého a Röhma má zájem málokdo kromě povalečů z neziskovek a studentů nezajímajících se o studium. Zelení už se neschovají ani za jejich dredy.

KSČM se dostává do stejné situace jako ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Současné neakční vedení sice vyhovuje panu Babišovi, ale je otázka, nakolik vyhovuje voličům. Stejně nejistá je tendence dolejšovského křídla ke spolupráci s takzvanou novou levicí neboli euromarxisty typu Pirátů a Zelených. V takovém případě může přijít KSČM o své stabilní voliče. Ti chtějí KSČM jako klasickou levicovou komunistickou stranu, nikoli euromarxisty u koryt. Mohlo by to znamenat odchod KSČM do historie jako poslední klasické levicové strany.

ČSSD je v podobné situaci, avšak horší. Jen hlupák uvěří v to, že vše špatné zavinil krutý diktátor Sobotka, zatímco celé ostatní vedení bylo v tvrdé opozici i přitom, když mu lezlo do zadku. Kosmetické změny a rošády ojetých figurek toho moc nevyřeší. Revolucionáři typu Haška a Zimoly jsou jen komedie. První jako plukovník hasičů se značkovými doutníky a 3,5 milionu měsíčně za 28 placených funkcí. O druhém se nesou zvěsti, jak spolupracoval s TOP 09. Když byli takoví revolucionáři, proč nevystoupili z partaje? Revolucionáři pouze do výšky svých koryt! Stejně jako Zaorálek nebo Chovanec.

Za jejich zády feministka Marxová, neziskovkář Chvojka, inkluzivní Valachová, Špidla jako reprezentant německých socialistů a euromarxisté Dienstbier, Prouza, Rozumek, Pokorný a další. Současnému vedení ani většině revolucionářů v ČSSD se nedá věřit ani pozdrav. Samí podnikatelé v politice, kteří mnohdy celý život nic pozitivního neudělali. Vlezou do každého zadku, aby si udrželi koryta. Za jejich zády se bude držet koryt celý euromarxistický spolek přátel multikulturalismu.

Pár slušnějších typu Škromacha a Šplíchala situaci nezachrání. Chce to velkou změnu a nové lidi, žádné papaláše a převlékače kabátů jmenované Sobotkou a spol. A především volby nového vedení partaje členskou základnou, nikoli zájmovými skupinami a rodinnými klany. Vedení ČSSD má strach z vlastní členské základny! Nebo jsou členové ČSSD pro vedení jen tupá masa a bahno?

O mnoho lepší není ani situace v ODS. Tam se stará parta pokračovatelů Nečase, vedená Fialou a Němcovou, snaží zatlačovat jedinou perspektivní osobnost české konzervativní pravice, Václava Klause mladšího. ODS před daleko horším volebním výsledkem zachránili právě on, protimigrační rétorika převzatá od SPD a v nemalé míře podpora Soukromníků. Zoufalá nepružnost Fialy a jeho party, kteří jsou jak přivázaní k TOP 09, nevěští ODS do budoucna nic dobrého. Omílání EET a nadávání Babišovi, Zemanovi, komunistům a Putinovi evidentně nestačí a stává se spíše trapným. KDU-ČSL má podobný problém, ale jednu výhodu.

Dlouholeté ovládání minis