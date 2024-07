Totálně jinak. Maďarsko ke kauze „pouštíte do EU Rusy“

Mezi EU a Maďarskem už nějaký čas zuří spor. Další v řadě. Tentokrát kvůli vízům pro Rusy a Bělorusy. Maďarsko totiž na počátku července rozvolnilo režim udělování víz pro několik států. Pro občany Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Běloruska, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a také Ukrajiny. Jenže především kvůli Rusku a Bělorusku, kvůli zemím, které ničí svobodnou Ukrajinu, se to ostatním členům EU ani trochu nelíbí.

Někdejší kandidát Evropské lidové strany na předsedu Evropské komise Manfred Weber se do Maďarska ostře obul. Zaslal dopis předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, aby vyjádřil své znepokojení nad tím, že Maďarsko – které v současné době předsedá Radě Evropské unie až do nového roku – umožní „zákeřným aktérům“, včetně špionů, vstoupit do bloku snadněji.

Na Weberův dopis upozornil Financial Times. Informaci převzal i server Euronews.

„Pochybná“ nová pravidla „vytvářejí vážné mezery pro špionážní aktivity, ... potenciálně umožňují velkému počtu Rusů vstoupit do Maďarska s minimálním dohledem, což představuje vážné riziko pro národní bezpečnost,“ uvedl Weber ve svém dopise.

„Tato politika by také mohla Rusům usnadnit pohyb po schengenském prostoru a obejít omezení vyžadovaná právem EU,“ dodal.

Zpravodajský server Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) uvedl, že na evropské úrovni neexistuje žádný zvláštní proces prověřování držitelů národních víz, což vyvolalo obavy mezi sousedními zeměmi Maďarska. Na jaře maďarská vláda oznámila, že očekává kolem 65 000 gastarbeiterů, uvedla RND.

Expert na zahraniční politiku EU Sergej Lagodinskij (Zelení) k tomu doplnil, že Orbán se vlastně chová stejně jako vždycky. „Podkopává evropský migrační systém a zároveň ze sebe dělá služebníka Kremlu.“

Mluvčí maďarského premiéra Viktora Orbána Zoltan Kovacs na Weberova slova zareagoval velmi ostře.

„Tato akce není nic jiného, než další pokrytecký útok na Maďarsko ze strany proválečné liberální evropské elity,“ vypěnil mluvčí na sociální síti X s tím, že Weber jen šíří lži.

„Je to opět Manfred Weber, kdo útočí na maďarskou vládu, zatímco jeho vláda a její političtí spojenci nalévají do Evropy miliony nelegálních migrantů, čímž vystavují státy kontinentu a obyvatele Evropy vážné hrozbě pro národní a veřejnou bezpečnost. Zajímavé je, že v té době ani pan Weber, ani levicově-liberální elita neprojevovali obavy o bezpečnost Evropy nebo lidu v Evropě,“ soptil dál.

Weberova slova označil za pokrytecká a absurdní, protože v Bruselu ze Zoltanova pohledu dělají vše pro to, aby Maďarsko zrušilo důslednou ochranu vlastní hranice a vpustilo migranty do země. Ale jedním dechem dodal, že Maďarsko tomuto bruselskému tlaku odolá a bude dál co nejdůsledněji střežit své hranice.

Manfred Weber však není jediným politikem, který za EU kritizuje maďarský postup. Obdobně se vyjadřují i pobaltské země, tedy Litva, Lotyšsko a Estonsko. A těm odpověděl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který prohlásil, že vypukla další protimaďarská kampaň. Jeho kolegové z Pobaltí by podle něj udělali lépe, kdyby s ním jako se šéfem diplomacie komunikovali napřímo.

„Je to dětinská lež,“ prohlásil ministr a zdůraznil, že ruští a běloruští občané mohou do Maďarska a schengenského prostoru vstoupit pouze s vízem a povolení k pobytu mohou získat pouze v zákonném řízení, které vede Národní generální ředitelství pro cizineckou policii.

Jedním dechem dodal, že vydávání povolení k pobytu je v kompetenci jednotlivých států a stejná práva mají i litevské, lotyšské a estonské orgány. „Bylo by mnohem lepší, kdyby mí pobaltští kolegové své voliče korektně informovali, místo aby zahájili další pomlouvačnou kampaň,“ uzavřel Szijjártó.