Totální masakr. Dohra debaty Šichtařové s vládním poradcem Křečkem

Ekonomka Markéta Šichtařová a ekonom Štěpán Křeček se v debatě na CNN Prima News ostře střetli ohledně Green Dealu. Šichtařová považuje Green Deal za neuskutečnitelný a varuje, že plánované přechody na bezemisní zdroje energie povedou k drastickému zchudnutí evropského obyvatelstva a budou financovány extrémními náklady, které budou mít negativní dopad na státní rozpočty.

„Víme, že Green Deal povede k drastickému zchudnutí evropského obyvatelstva, dneska už se veřejně počítá s tím, že zhruba 25 % lidí by mohlo propadnout do něčeho, čemu se říká dopravní a energetická chudoba,“ řekla Šichtařová s tím, že unijní rozpočet bude kvůli tomu ochuzen o příjmy a gigantickým způsobem proto vzrostou výdaje ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU. „To znamená, že to bude neufinancovatelné, to se nemůže technicky podařit. Pokud někdo dneska tvrdí, že to ufinancovat lze, tak buď má špatné úmysly, nebo o Green Dealu v podstatě nic neví.“

Naopak Křeček hovořil o tzv. české verzi Green Dealu, která zahrnuje rozšiřování jaderné energetiky jako klíčový prvek. Uvedl, že v České republice byla zahájena historicky největší zakázka na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, která má zajistit čistou bezemisní energii pro budoucí generace. Tento projekt je plánován až do roku 2036, s možností dalších bloků v Temelíně. Křeček zdůraznil, že je důležité plánovat dlouhodobě, aby bylo možné nahradit staré a neefektivní energetické zdroje.

Šichtařovou poté zkritizoval za její alarmistický přístup a označil ji za „krále propagandy“, který nezná podrobnosti o dokumentu. Podle Šichtařové však byla Křečkova kritika neinformovaná a zpochybnila i jeho tezi o tom, že by Česko disponovalo jakoukoliv energetickou koncepcí.

Na debatu dvou ekonomů se díval také poslanec hnutí ANO Jiří Mašek. Ekonomickou diskusi označil za „totální masakr“, který zvedne ze židle. „To, co s námi hraje ,naše' vláda, je naprostý skandál a měl by nás všechny aktivizovat. Jde o budoucnost nás všech,“ napsal na svém veřejném facebookovém profilu.

„To, jak vláda ničí naši ekonomiku, není jen nevinný omyl nebo drobný přešlap. Je to systematické lhaní a obelhávání nás všech, které nás dostává do stále většího ekonomického marasmu. Fiala a jeho vláda, v čele s budoucím eurokomisařem Síkelou, nás vedou na kraj propasti,“ uvedl Mašek a k debatě dodal, že Šichtařová ukázala, jak hluboko Česko kleslo, zatímco Štěpán Křeček „jen zíral“. „Je načase se probudit a postavit se tomuto šílenství!“ apeluje poslanec ANO.

„Alibisticky to Fiala hází na budoucí vlády, které z toho již nebudou mít úniku. Při podrazu na důchodce se vymlouvali na budoucnost našich dětí a vnuků, tady těm samým ale připravují doslova peklo. Tohle je naše země a my máme právo vědět pravdu!“ zdůraznil Mašek.

Pochybnosti o přístupu Štěpána Křečka v debatě o Green Dealu vyjádřil i ekonom David Bartas. „Hned první odpověď Štěpána úplně mimo. Místo dopadů Green Dealu mluví o jádru,“ napsal na Facebooku. „Bohužel za celý rozhovor nezazní od Štěpána jediné číslo, jediný racionální argument k věci. Opakuje obecné řeči, které vládě poradil někdo z PR,“ konstatoval.

Naopak Bartas ocenil Markétu Šichtařovou za to, že se snažila argumentovat konkrétně a vysvětlovat dopady kroků EU na životní úroveň a spotřebu. Podle něj se Šichtařová snažila upozornit na potenciální problémy a rizika, která Green Deal přináší, i když možná někdy zbytečně tlačila na pilu.

Bartas kritizoval Křečka za to, že se v závěru debaty namísto rozumu odvolával na emoce a odmítal tak realitu zvyšování cen pohonných hmot. Křeček označuje možnost zdražení benzínu o 10 Kč za nesmysl, ale Bartas upozornil, že tento scénář je závislý na dlouhodobém vývoji trhu a regulacích EU, které mohou ceny výrazně ovlivnit. „Tu cenu nám určí evropský trh s povolenkami řízený Evropskou komisí. A ta cena se samozřejmě bude vyvíjet a očekává se růst v čase,“ dodal Bartas.

„Evropská komise tím směrem výrazného zdražení jít chce a dnes potvrdili do funkce von der Leyenovou. Ta v kandidátském projevu jasně řekla, že bude vymáhat splnění cílů Green Dealu,“ informoval o rozhodnutí Evropského parlamentu. Vědecké instituce již dle jeho slov předpovídají, že ceny pohonných hmot by mohly vzrůst o 10-15 Kč na litr kvůli internalizaci externalit.