Trapné. Každý, kdo chce zaseknout sekeru, se vymlouvá. Matematik Kechlibar se zhrozil nad plány vládního experta na zadlužení

Pandemie koronaviru zasáhla nejen zdraví a mysl českých občanů, ale také českou ekonomiku. Ta se ze dne na den téměř zastavila. Jak ji znovu nastartovat? Jedni experti radí, že se můžeme i velmi významně zadlužit. Pokud nám to pomůže postavit se zpět na nohy, jen do toho. Jenže pak je tu druhá skupina odborníků, která před takovýmto zadlužováním důrazně varuje. Přinášíme vám dva různé pohledy na tuto otázku.

Michal Skořepa, člen vládního výboru pro rozpočtové prognózy v textu pro server Lidovky.cz napsal, že se můžeme zadlužit a že vláda přišla s rozumnými nápady, jak pomoct malým živnostníkům i velkým firmám. Sice to povede k tomu, že se zadlužíme, ale Skořepa v tom nevidí problém, protože veřejný dluh České republiky patří k nejnižším v EU, představuje asi 31 procent našeho hrubého domácího produktu (HDP). Německo má dvojnásobek a průměr EU je 90 HDP. To podle Skořepy ukazuje, že jsme na tom opravdu velmi dobře.

A vzhledem k tomu, že pandemie zasáhla prakticky celý svět, bude se muset zadlužit téměř každý. Takže ani když si půjčíme, v mezinárodním srovnání si podle Skořepy nijak zvlášť nepohoršíme. A pokud půjčené peníze využijeme na rozumné investice, ekonomika začne jednoho dne zase perspektivně růst a český dluh se opět bude snižovat.

„Je tady ovšem jedno politicky bolestivé ‚ale‘: v oněch následných obdobích po navýšení dluhu musí stát být připraven hospodařit s dostatečnou sebekázní na to, aby jeho zadlužení z vysokých hodnot skutečně aspoň pozvolna klesalo. Obava z vysokého zadlužení vzniklého v rozumné reakci na COVID-19 dává tedy smysl jedině tehdy, pokud se bojíme, že v sobě následně dost zmíněné sebekázně nenajdeme,“ varoval v závěru Skořepa.

Zato matematik Marian Kechlibar naše zadlužování vůbec nevidí tak růžově. Na Skořepových úvahách nenechal nit suchou.

Argumentovat tím, že naše zadlužení je relativně nízké a ostatní jsou na tom hůř, považuje Kechlibar za nesmyslné. To je, jako když se manžel opije, dorazí domů, žena mu nadává a on se brání, že jeho kumpáni jsou na tom ještě mnohem hůř. Jenže to je té manželce asi jedno. Zajímá se o stav svého muže, nikoli o cizí chlapy.

Hlavou Kechlibar kroutil i nad myšlenkou, že nám dluh může v konečném důsledku pomoct, pokud investujeme rozumně.

„Ano, všichni, kdo chtějí zaseknout sekeru, se zaklínají tím nejlepším možným využitím prostředků z dluhů: potřebnými investicemi. To vidíme všude kolem, to obrovské množství potřebných investic, které se realizují. Dálnice rostou jako houby po dešti, v metru co chvíli otevírají další úsek. Aha, pardon, to jsem se nedíval na Českou republiku, ale na Polsko... trapné,“ poznamenal kousavě.

„Tenhle argument by byl trochu snesitelnější, kdyby bylo jasně a přesně dáno, na jaký projekt ty které půjčené peníze půjdou. Ve stylu ‚tyhle dluhopisy budou financovat výstavbu D3 a nic jiného‘. Leč ony padají do velkého eintopfu státního rozpočtu, ze kterého se financuje leccos, třeba ty oblíbené slevy na jízdném (šest miliard korun jen loni), jejichž návratnost je mírně řečeno nejistá,“ upozorňoval dále.

Některé investice navíc mohou být dost pochybné. Příkladem může být letiště duchů ve Španělsku, které dnes leží ladem.

Nakonec Kechlibar napadl i myšlenku, že může vše dopadnout dobře, pokud budeme ukáznění a v lepších časech budeme dluhy snižovat.

„Tady totiž nastupuje ta věc, o které se ve článku nemluvilo. Naše vláda udělala nové dluhy i v roce 2019, kdy trvala konjunktura a daně do kasy jenom proudily. A vy jste u toho, pane Skořepo, jako člen vládního výboru byl. Nějaké to procento zodpovědnosti leží i na vás. V téhle situaci přednášet nám ostatním o nekázni je chucpe. Ano, vzhledem k vaší nekázni se bojím, do jaké černé díry ty půjčené prostředky nasypete. Přitom, a to je ten paradox, by teď stát vhodnými výdaji opravdu té ekonomice pomoci mohl. Jenomže v případě státu, který ještě před pouhými pár měsíci i za hospodářského růstu vyrobil další dluhy, a přitom mu stavba každého ubohého kousku dálnice trvá dvacet let, se děsím toho, jak to skutečně dopadne,“ uzavřel matematik.

