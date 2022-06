Trest smrti pro Brity a Maročana na Donbasu. Požádají o milost

reklama

Ruská agentura TASS oznámila, že dva britští vojáci a jeden Maročan bojující na straně Ukrajiny, kteří upadli do zajeti proruských separatistů, chystají odvolání proti trestu smrti, který jim v tzv. Doněcké lidové republice hrozí.

„Britští občané Sean Pinner a Aiden Aslin a marocký občan Brahim Saadoune byli počátkem tohoto měsíce odsouzeni k smrti poté, co byli obviněni z toho, že bojovali „v žoldu“ Ukrajiny. Dobrovolníci bojující proti ruským agresorům byli v dubnu zadrženi na jihu Ukrajiny v Mariupolu poté, co město definitivně padlo do ruských rukou.

Ruská státní média RIA Novosti uvedla, že Pinner, Aslin a Saadoune budou zastřeleni. Pinnerův právník agentuře TASS řekl, že jeho tým připravuje dokumenty k podání odvolání a dodal, že pokud bude zamítnuto, bude podána žádost o milost.

Trest smrti možná čeká i dva americké občany, kteří byli zadrženi ruskými silami. Jedním z nich je Andy Tai Ngoc Huynh.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dříve uvedl, že Ženevská úmluva – charta, která stanoví, jak se zachází s vojáky a civilisty ve válečných dobách – se nevztahuje na dva zadržené občany USA a nelze vyloučit trest smrti.

Vysoký úředník Bidenovy administrativy se proti Peskovovu tvrzení ohradil.

„Samozřejmě rázně nesouhlasíme. A svůj postoj jsme dali jasně najevo ruské vládě,“ řekl úředník. „Nedávno jsme dali jasně najevo své stanovisko ruskému ministerstvu zahraničí, že očekáváme, že ruská vláda bude s každým Američanem zadrženým na Ukrajině zacházet v souladu s Ženevskými konvencemi a jejich závazky."

Dnes začne evropská sedmadvacítka jednat o tom, zda udělí Ukrajině kandidátský status na členství v EU. Podle představitelů EU to může být „dlouhý proces“.

Na bojišti je pro Ukrajinu situace nadále složitá.

Šéf doněcké regionální vojenské správy Pavlo Kyrylenko přiznal, že ukrajinské síly kontrolují méně než polovinu východní Doněcké oblasti. Více než sto měst a vesnic v těchto oblastech nemá plyn ani elektřinu. Asi 55 % regionu, který je pod okupačními silami, je „zcela zničeno“, řekl Kyrylenko.

Ministerstvo obrany Spojeného království ve čtvrtek uvedlo, že ruské síly v posledních pěti dnech postupují na předměstí Lysyčanska.

Od 19. června „ruské síly s vysokou pravděpodobností postoupily o více než 5 kilometrů (3 míle) směrem k jižním přístupům k donbasskému městu Lysyčansk,“ uvedlo ministerstvo obrany na Twitteru ve svém posledním hodnocení konfliktu na Ukrajině. „Některé ukrajinské jednotky se stáhly, pravděpodobně proto, aby nebyly obklíčeny. Zlepšený výkon Ruska v tomto sektoru je pravděpodobně výsledkem nedávného posílení jednotek a silné koncentrace palby. Ruské síly vystavují Lysyčansko-Severodoněckou kapsu rostoucímu tlaku s tímto plíživým postupem kolem okrajů zastavěné oblasti. Jejich snahy o dosažení hlubšího obklíčení, aby dobyly západní Doněckou oblast, však zůstávají na mrtvém bodě."

Ale z britské strany se Ukrajincům nadále dostává podpory a to nejen podpory v podobě dodávek zbraní a dalšího vybavení, ale také v podobě morální podpory.

Britský poslanec Paul Bristow poskytl rozhovor ukrajinskému zpravodajskému serveru Kyiv Post a konstatoval, že „Ukrajinci bojují proti ruským tyranům jako lvi“.

„Je to válka. Do očí bijící agrese ze strany Putina a Ruska. Rozhodli se uvalit na ukrajinský lid sílu jejich válečné mašinérie. Naprosto ale podcenili vůli Ukrajinců, jejich sebeurčení a schopnost odporu. Nejen, že prohrávají tuto válku, ale ukazují, že jsou čímkoli, jen ne velkou vojenskou silou, za kterou se prohlašují. To, co vidíme, je Putinovo naprosté ignorování životů jeho vlastních mladých mužů,“ konstatoval britský poslanec.

Celý rozhovor naleznete zde

„Poučení zní, že pokud dáte zbraně a výstroj do rukou ukrajinské armády, zvítězí. A to je to, co musíme udělat. Musíme ukončit jakékoli předstírání, že lze dosáhnout kompromisu s Ruskem, zatímco oni okupují ukrajinské území. Co Británie musí udělat především, je stát v čele mezinárodního úsilí, aby naši spojenci, jako je Německo a další členové NATO, pochopili, že s Putinem nemůžeme vyjednávat. Nemůže nastat situace, kdy by část ukrajinského území byla trvale anektována Ruskem. To prostě nelze. Takže to je jedna z nejužitečnějších věcí, kterou může Británie udělat, aby skutečně upevnila odhodlání členů NATO, kteří mohou být unaveni ruským izolacionismem, protože jsou závislí na ruském plynu. Musíme pokračovat v poskytování mezinárodní pomoci, zbraní a veškeré pomoci, kterou můžeme. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba udělat, je posílit odhodlání NATO nikdy nedospět k ‚dohodě‘ s Ruskem,“ pravil poslanec.

Mezitím ruský prezident Vladimir Putin vystoupil přes videomost na konferenci zemí BRICS - Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky, kterou letos pořádá Čína a oznámil, že Rusko přesměrovává obchod na „spolehlivé mezinárodní partnery“, jako je Brazílie, Indie, Čína a Jižní Afrika, protože Západ se s Ruskem pokouší přerušit ekonomické vazby. Summit je prvním Putinovým mezinárodním fórem s hlavami dalších velkých ekonomik od doby, kdy koncem února nařídil invazi na Ukrajinu.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

