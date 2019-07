Trestat za dezinformace! Nový návrh pro Českou republiku

Jonáš Syrovátka z Prague Security Studies Institute upozornil, že druhý český prezident Václav Klaus, třetí český prezident Miloš Zeman nebo předseda SPD Tomio Okamura šířili dezinformace. A teď by prý rád věděl, kdy za to tito tři pánové ponesou následky.

Projektový koordinátor v Prague Security Studies Institute Jonáš Syrovátka vytáhl tři příklady, kdy české osobnosti šířily dezinformace, aby se zviditelnily. Připomněl, jak prezident Miloš Zeman mluvil o neexistujícím článku Ferdinanda Peroutky „Hitler je getleman“, jak druhý český prezident Václav Klaus nařkl demonstranty z Milionu chvilek pro demokracii, že chodí na demonstrace za peníze, a připomněl také útok Tomia Okamry (SPD) na komunistku Kateřinu Konečnou. A teď by prý ještě rád věděl, kdy budou za to, že nemluvili pravdu, pohnání k zodpovědnosti.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V posledních letech se o dezinformacích mluví velmi často, mluví se o tom, jak jim čelit, jak je stavět do protikladu s pravdivými informacemi, ale podle Syrovátky se pohříchu málo hovoří o tom, jak hnát k zodpovědnosti ty, kteří dezinformace šíří. Přitom by to v boji s dezinformátory mohlo výrazně pomoct.

„Proto je namístě v tomto ohledu jít ještě o krok dále a snažit se odpovědnost za některé výroky vymoci právní cestou, jak se konec konců stalo ve všech třech výše zmíněných případech. Přitom velká většina dezinformací překračuje zákon – šíří poplašnou zprávu, vyvolává nenávist vůči určité skupině obyvatel nebo poškozuje něčí pověst. Proto není důvod, proč by jejich šiřitelé neměli být za tyto výroky postiženi. Samozřejmě v tomto ohledu je třeba ujít ještě dlouhou cestu, jelikož postižení se musí naučit dané výroky žalovat, policie vyšetřovat a soudci odsoudit. Každopádně třeba případy, kdy na bulváru byly vysouzeny peníze za nepravdivé výroky, se již staly a mohou sloužit jako zajímavá inspirace v případě dezinformací,“ napsal Syrovátka na blogu Aktuálně.cz.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Místo toho se dnes často říká, že žijeme v době postfaktické; omlouvá se tím skutečnost, že šiřitelé nepravd nejsou vystaveni tlaku, jakému by si zasloužili být vystaveni.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dá si pět piv... Kubera na téma internet, důchodci a dezinformace Jourová ještě jednou k hlídání seniorů na internetu: Moje maminka byla rozrušená... Jourová apeluje na mladé, aby nenechávali dědečky a babičky samotné u počítačů Silné provolání z Hradu k Milionu chvilek: Jako komunisti z roku 1948. Nectí volby a odvolávají se na davy v ulicích!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp