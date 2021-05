Třetí dávka? Jasné slovo profesora Berana

reklama

Úvodem se Beran vyjádřil k otázce protilátek po prodělaném covidu. Měli by si je lidé nechat změřit, než se rozhodnou pro očkování? „Obecně platí ve světě, že lidé, kteří prodělali covid, tak s největší pravděpodobností mají nějaký typ protilátek a hladina, která se určuje jako hladina, kdy by mohl být člověk spolehlivě chráněn, není bezpečně určena, ale například v Rakousku se považuje za docela dobrou hodnotu hodnota kolem 30 jednotek a s touto hodnotou tito lidé dostávají zelený pas na dobu 3 měsíců. To znamená, u nás by se to dalo aplikovat, že tedy člověk, který má protilátky po prodělaném onemocnění ve větší míře, tak by měl být chráněn. Nicméně musím poznamenat, že Ministerstvo zdravotnictví na to vůbec nepamatuje a na člověka, který covid prodělal, neměl pozitivní PCR test, má jenom pozitivní protilátky, tak se dívá jako na člověka, který není vůbec chráněn a který by snad mohl onemocnění přenášet,“ sdělil Beran.

Po prodělaném onemocnění by se člověk měl očkovat nejdřív za šest měsíců. Někde ve světě se pak takový člověk očkuje jen jednou dávkou, u nás jsou však nutné dávky dvě. A za jak dlouho po očkování na covid-19 je člověk chráněn? Nejdříve se říkalo, že za dva týdny po druhé aplikaci, nyní se říká, že za tři týdny po první aplikaci. „Obojí dvojí je správně. Ten termín dva týdny po druhé dávce byl termín v době, kdy se vlastně ta schémata brala s rozestupem třech týdnů, nebo čtyřech týdnů a vycházely ze základů těch prvních větších studií, čili ti lidé byli chráněni za dva týdny po druhé dávce. Nicméně s tím, jak se protahovaly termíny mezi první a druhou dávkou, tak se zpracovávala data ze studií a zjistilo se, že lidé za tři týdny po aplikaci první dávky vakcíny jsou spolehlivě chráněni, z 95 procent proti závažné formě onemocnění a vůči smrtelnému onemocnění a vůči hospitalizaci. Čili to vedlo k tomu, že tedy se doporučuje, že lidé už za tři týdny po aplikaci první dávky jsou chráněni. Nicméně doporučuji všem, aby absolvovali druhou dávku vakcíny, která jim velmi výrazně zvýší paměťový potenciál vůči tomuto nebezpečnému viru,“ Beran.

A budou stačit dvě dávky vakcíny, nebo je reálně ve hře třetí dávka? „O třetí dávce se vážně uvažuje ze dvou zásadních důvodů. Tím prvním důvodem je to, že by se třetí dávkou, která by se aplikovala někde v rozmezí 6–12–18 měsíců, vlastně dokončilo toto základní schéma. Tyto tři dávky by tvořily základní schéma, aplikací třetí dávky s větším časovým rozestupem se tváří opravdu mohutná odpověď včetně imunitní paměti, to je první důvod. A tím druhým důvodem je to, že se ten virus postupem doby částečně mění, čili je potřeba tomu imunitnímu systému přinést informace o těch nových částech toho povrchového výběžku, a to by se udělalo právě v té třetí dávce a je jedno, jestli ji budeme nazývat dávkou přeočkování, nebo třetí dávkou,“ podotkl Beran.

Psali jsme: Sláma (TOP 09): Pardubice potřebují nové domovy pro seniory Sportovní hry města Hodonína startují další ročník Obžalovat Babiše, opakuje policie. Předáno tomu, který to už jednou shodil Skopeček (ODS): Nejsem schopný pochopit, proč stát udělal podpory tak strašně složité

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.