Třetí generace Klausových. Prezidentův vnuk se rozpovídal o přísném dědečkovi i trapných křiklounech na Národní třídě

Ve svých 22 letech má za sebou Vojtěch Klaus roční studijní pobyt v americkém státě Texas a dnes studuje mezinárodní obchod. Veřejné dění sleduje a tátovi pomáhá, ale prozatím prý neuvažoval o nějaké osobní politické kariéře.

V rozhovoru s Jordankou Jiráskovou prozradil, že má názorově blízko ke svému dědečkovi i tátovi. „V základních věcech to mám s tátou a s dědou podobně. I když už jsem jiná generace, tak bych v některých věcech byl měkčí,“ poznamenal Vojtěch Klaus.

Jednou prý vyrazil na demonstraci proti jmenování komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. „To mi přišlo nevhodný a blbý, proč by člověk, kterej zasahoval na Národní třídě, měl kontrolovat činnost GIBS. Ale já jsem pak odešel, protože si tam někdo přinesl vlajky EU a zvrhlo se to, protože se tam objevily transparenty i proti dědovi a proti tátovi, a to už pak člověk přemýšlí, proč tam je,“ uvedl Klaus.

17. listopad rok co rok slaví jako pád nedemokratického režimu a opravdu považuje 17. listopad za svátek, který oslavoval už jako malý kluk od svých osmi nebo deseti let. „Dokonce když jsem byl v té Americe, tak jsem té rodině tam vysvětloval, co se u nás stalo 17. listopadu, a zapálili jsme tam svíčku.“

Kroutil hlavou nad tím, proč v roce 2019 někteří spoluobčané pískali na něj, na jeho tátu a na několik lidí z Trikolóry, kteří přišli uctít památku pádu komunistického režimu. „Je to jejich volba, že tam budou nadávat, pískat a řvát. Je to jejich míra trapnosti, protože táta tam byl v roce 1989, tak mi z jejich strany přijde, jestli se nad sebou nemají spíš zamyslet, jestli mají nějaký vyšší morální právo posuzovat, kdo může v klidu uctít památku a kdo ne, tak to oni by se nad sebou měli zamyslet. To není chyba na naší straně,“ zdůraznil vnuk exprezidenta.

Václav Klaus starší je podle Vojtěcha Klause trochu přísnější dědeček, který je pořád velmi časově vytížený. A když si spolu povídají, povídají si často o politice. „S dědou se špatně hádá, on má navrch, on má za sebou víc politických debat. Pohádáme se, ale občas spíš o basketu,“ prozradil Jordance Jiráskové s úsměvem.

Na Češích ostatně oceňuje, že se umějí zasmát, a to i nad věcmi, které vypadají vyloženě pochmurně.

I podle něj jsou však věci, nad kterými se nelze dobře bavit, jako např. nad strašlivými požáry v Austrálii.

