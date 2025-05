Trump o G7: „Kdyby Rusko nevyloučili...“

Trump prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu je důsledkem vyloučení Ruska ze skupiny G8, které označil za „hloupé rozhodnutí“. Domnívá se, že kdyby Rusko zůstalo členem, válka by možná vůbec nezačala. „Vyhodili je a kvůli tomu... umírají miliony lidí,“ dodal Trump.

„Kdyby Rusko nevyloučili... Myslím, že by pravděpodobně nedošlo k této směšné, smrtící válce... Bylo to velmi špatné rozhodnutí,“ řekl Trump novinářům během zasedání k mistrovství světa ve fotbale 6. května, cituje deník The Kyiv Independent. Ačkoli dříve Trump podporoval návrat Ruska do skupiny, nyní říká, že na to není vhodná doba.

Země G7, dříve G8, jsou ekonomicky vyspělé demokratické státy, které se pravidelně setkávají a koordinují své postoje k důležitým světovým otázkám, zejména v oblasti ekonomiky, bezpečnosti a mezinárodní politiky. V současnosti mezi ně patří Kanada, Německo, Itálie, Japonsko, Francie, Velká Británie a Spojené státy americké. Rusko bylo z uskupení vyloučeno v roce 2014 po anexi Krymu.

Poslední summit skupiny G7 se konal v červnu 2024 v Borgo Egnazia v Itálii. Setkali se na něm vedoucí představitelé sedmi členských států, jakož i předseda Evropské rady a předseda Evropské komise zastupující Evropskou unii.

Státy G7 se na summitu shodly na podpoře Ukrajiny v jejím boji za svobodu a při poválečné obnově, přičemž schválily využití přibližně 50 miliard dolarů ze zmrazených ruských aktiv a posílení tlaku na oslabení ruského vojenského průmyslu. Zároveň podpořily mírový plán pro Gazu, který zahrnuje okamžité příměří, propuštění všech rukojmích a cestu k řešení dvou států, a vyzvaly k výraznému a dlouhodobému zvýšení humanitární pomoci.

Nadcházející summit G7, v pořadí již 51., by se měl konat od 15. do 17. června 2025 v Kanadě. Kanadský premiér Mark Carney doufá, že nadcházející summit G7 využije k posílení jednotné reakce na válku na Ukrajině. Na summit podle stanice CNN pozval i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a po úterním setkání s Donaldem Trumpem pak kanadský premiér Carney oznámil, že se znovu osobně setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na summitu lídrů G7, píše kanadský server GlobalNews.

