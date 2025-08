„Držte h*by, váš názor nikoho nezajímá.“ Vzkaz hvězdy nového pořadu ČT kritikům

Zábavná talkshow České televize s názvem Chi Chi na gauči má být podle oficiálního popisu bezpečným prostorem pro LGBTQ+ komunitu a zároveň osvětou pro širší veřejnost. Moderátorkou pořadu je Chi Chi Tornado, vlastním jménem Petr Vostárek, který bývá označován za první českou drag queen.

Jeho pozvánka ke sledování pořadu ale vyvolává silné kontroverze. Ve videu, které koluje na českém internetu, totiž moderátor vzkazuje divákům, kterým se formát pořadu nelíbí, ať „drží hubu“: „Dnes bude spuštěn první díl Chi Chi na gauči. Takže na to nezapomeňte. Okamžitě si zapněte své laptopy a počítače a podívejte se na to, co jsme pro vás stvořili. A doufám, že se to bude líbit. Pokud ano, tak nám to určitě komentujte. Pokud ne, tak držte huby, protože váš názor nikoho nezajímá,“ zakončil s úsměvem.

Zdroj: sociální síť X

Na sociálních sítích se k této pozvánce okamžitě objevily kritické reakce. Mnoho uživatelů upozorňuje na to, že pořad je financován z koncesionářských poplatků, které platí i ti, kterým se podobný obsah nelíbí.

„Opravdu si zaslouží respekt někdo, kdo ho nemá k většinové společnosti? Jako koncesionáři máme opravdu držet hubu? Jak se k tomu postavíte, že váš moderátor hrubě napadá koncesionáře, kterým se tenhle pořad nelíbí?“ obrátil se s dotazem na Českou televizi jeden z uživatelů.

Česká televize na příspěvek obratem zareagovala a snažila se situaci uklidnit. „Dobrý den, to video je ustřižené. Moderátor následně říká, že se bude těšit na všechny komentáře. Respektujeme názory všech diváků,“ ujišťovala naštvaného poplatníka koncesionářských poplatků.

Dobry den, to video je ustrižené. Moderátor Petr následně říká, že se bude těšit na všechny komentáře. Respektujeme názory všech diváků. — Česká televize (@CzechTV) August 6, 2025

Ani tato odpověď jej však neuspokojila. Uživatel, který se označil jako „nespokojený koncesionář“, k tomu nechápavě doplnil: „Proč tohle vyslovil, můžete mi to vysvětlit? To, že následně řekne něco a snaží se to omluvit, není směrodatné. Vůbec tohle neměl říkat a opravdu se mě to dotklo. Podle mého tenhle typ pořadu nepatří na veřejnoprávní televizi. Kdyby to bylo na soukromé, tak s tím nemám problém.“

Psali jsme: „Táta by si to užíval.“ Brzobohatý v lodičkách nenechal diváka chladným

Někteří komentující přeháněli do absurdna, aby zdůraznili, jak kontroverzně na ně pořad působí. „Pořad Chi Chi na gauči České televize bude povinný pro žáky základní školy od 2. třídy. V mateřských školkách bude sledování dobrovolné a odpovědnost ponese ředitelka, které za odmítnutí promítání může hrozit trest odnětí svobody na jeden až tři léta. Skutečnost, nebo fikce?“

Další diskutující se pozastavili nad tím, proč je Chi Chi Tornado v oficiální komunikaci označován jako moderátor, když se vizuálně prezentuje jako žena.

A kritických hlasů přibývalo. „ČT je fakt žumpa. Bohužel do ní stále tečou naše peníze,“ napsal jeden z uživatelů.

„Odporný úchyl, ze kterého musí být každému slušnému člověku na zvracení. Ještě že ty koncesionářské poplatky neplatím,“ vyjádřil znechucení další přispěvatel do diskuse.

V tomhle jsem asi taky konzerva. Takový druh pořadu na veřejnoprávní TV nepatří ani po 22. h, ani po 2. h ranní,“ znělo z reakcí.

Mnozí shrnuli svůj dojem slovy jako „humus“ či „odporný“. A jeden z komentářů zakončil: „No to už se fakt posrali.“

Velmi výmluvné je i hodnocení, které pořad veřejnoprávní České televize obdržel od diváků na ČSFD. Talkshow Chi Chi na gauči tam zatím získala pouhých 39 %, což ukazuje, že se u široké veřejnosti nesetkává s příliš pozitivním přijetím.

Koncesionářský poplatek je poplatek, který platí domácnosti a firmy za příjem České televize a Českého rozhlasu. Poplatek je povinný pro každého, kdo vlastní nebo užívá zařízení schopné přijímat televizní vysílání, jako je televize, počítač, tablet nebo mobilní telefon. Výše poplatku je 150 Kč měsíčně za domácnost bez ohledu na počet přístrojů nebo osob v domácnosti.

Psali jsme: „Jen muž a žena, nic víc.“ Macinka dopálil moderátorku s „transsexuály“ „Chovejte se slušně. Děsíte okolí.“ Osmany Laffita zpražil Prague Pride „Jediná cesta je teplo a mír!“ Prague Pride vyslal vzkaz z Prahy „Přirovnáváte lidi s jinou orientací ke zvířatům?“ Dusno u Rakušana