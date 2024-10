Trump otevřeně „sejmul“ německé výrobce aut

Anketa Je dobře, že Hlavní město Praha finančně podporuje Prague Pride? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5683 lidí

Od nejednoho ekonoma si za to vyloužil kritiku. Kritické články se v minulosti objevily jak ve Wall Street Journal, tak na serveru agentury Bloomerg. Ale Trump si trvá na tom, že jeho přístup je správný.

„Co ví Wall Street Journal? Mýlil se ve všem. A mimochodem, vy také,“ vmetl Trump Micklethwaitovi v rozhovoru před publikem. A vyvolal smích. A potlesk. Hlasitý potlesk. Úryvky z tohoto rozhovoru kolují v podobě videí po sociálních sítích.

„To podnikatelé,“ bránil se Micklethwait v narážce na skutečnost, že z dlouhodobého hlediska cla poškozují i domácí podnikatele.

Ale Trump se nedal umlčet.

„Vy se mýlíte. Mýlíte se celý svůj život,“ vmetl Trump šéfredaktorovi. „My na ně uvalíme cla a víte, co se stane? Mercedes Benz přesune výrobu do Spojených států. Teď je to tak, že oni vyrobí auto a pošlou ho v krabicích do USA. Tady se to jen smontuje. To by zvládly i naše děti,“ rozjel se Trump. Dovoz jednotlivých dílů, které se nakonec v USA jen smontují k sobě, představuje jednu z cest, jak se americkým clům vyhnout.

„Ale cla mají i svou odvrácenou stránku. Musíte si být vědom toho, že můžete uvrhnout Ameriku do největší obchodní války od dob Smoota a Hawleyho,“ varoval šéfredaktor agentury Bloomberg.

Narážel na zákon z roku 1930, kterým prezident Herbert Hoover zavedl cla na více než 20 000 výrobků dovážených tehdy do USA. Zákon známý jako Tariff Act prosazovali Willis C. Hawley a Reed Smoot. Tento zákon skutečně vyvolal v mezinárodním obchodě velké napětí.

„Ale to se nestane. … Jediné, co stačí udělat, je postavit továrnu ve Spojených státech,“ nedal se přesvědčit Trump.

Během rozhovoru také zdůraznil, že žádný jiný prezident nezažil to, co on. „Žádný jiný prezident si nemusel projít tím, čím jsem si prošel já. Proto hledám vlastní cestu,“ zaznělo z úst Donalda Trumpa.

„Myslím, že to je vlastně skvělá práce pro vládu. Jednou za měsíc přijdete do kanceláře, hodíte si mincí a čekáte, co vám zrovna padne. K tomu si dáte kafíčko. A všichni o vás mluví, jako kdybyste byl Bůh,“ kroutil hlavou Trump.

Jedním dechem dodal, že když se v kanceláři prezidenta setkal se zástupcem FEDu, měl pocit, že se setkává s žebrákem.

Investor Collin Rugg, který část rozhovoru sdílel na sociální síti Twitter, poznamenal, že z debaty Trumpa se šéfredaktorem agentury Bloomberg plyne zajímavá věc.

Zaujalo ho, že si Trump vysloužil potlesk publika, když současně zesměšnil prestižní list Wall Street Journal i agenturu Blomberg.

