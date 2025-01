Trump přikázal zveřejnit tajné dokumenty o Kennedym. Ale je v tom háček

Donald Trump v předvolební kampaní slíbil, že odtajní existující dokumenty o zavraždění J. F. Kennedyho a Martina Luthera Kinga. Už jako prezident tento svůj slib zopakoval v prvním televizním interview, které poskytl televizi Fox News.

„Spousta lidí na to čeká dlouho, roky, desetiletí,“ řekl Trump ve čtvrtek novinářům v Oválné pracovně. „Všechno odkryjeme.“ Na tato Trumpova slova upozornil server britské veřejnoprávní BBC.

Trump vydal příkaz nejvyšším úředníkům státní správy, aby do 15 dnů předložili plán na odtajnění dokumentů. Trump po podpisu příkazu, požádal, aby pero, kterým podepsal příkaz, dostal Robert F. Kennedy Jr., který je synem taktéž zavražděného Roberta Kennedyho a synovcem JFK a prezidentovým kandidátem na ministra zdravotnictví.

Prezident John F. Kennedy byl zabit v Dallasu v roce 1963. Jeho bratr Robert F. Kennedy byl zavražděn, když kandidoval na prezidenta v Kalifornii v roce 1968, pouhé dva měsíce poté, co byl Martin Luther King, nejslavnější americký obhájce občanských práv Afroameričanů, zavražděn v Memphisu.

Prezidenta Johna F. Kennedyho dle oficiální verze zastřelil Lee Harvey Oswald, veterán námořní pěchoty, který přeběhl do Sovětského svazu a později se vrátil do Spojených států. Průzkumy veřejného mínění v průběhu desetiletí ukázaly, že většina Američanů nevěří, že by Oswald jednal bez pomoci dalších lidí.

Někdejší zaměstnanec oddělení kybernetické bezpečnosti amerického ministerstva zahraničí Mike Benz tvrdí, že vydání exekutivního příkazu nestačí. Podle specialisty na kybernetickou bezpečnost příkaz sám o sobě může vést k tomu, že se zveřejňování informací o vraždě Kennedyho i Martina Luthera Kinga zkomplikuje. „Potřebujeme nezávislý audit,“ zdůraznil Benz.

Proč? Benz připomenul, že v těchto úřadech stále sedí lidé, kteří se zodpovídali exprezidentu Bidenovi a tito lidé mohou Trumpovu snahu zkomplikovat a sabotovat ji. Nemluvě o tom, že některé dokumenty nebyly ani digitalizovány a jsou stále uloženy v krabicích v centrále CIA.

Dva dny po svém zadržení byl Oswald během převozu do věznice, za přítomnosti televizních kamer, zastřelen Jackem Leonem Rubinsteinem. I kolem této smrti zůstává řada nezodpovězených otázek.

“THIS SEEMS TO ME SET UP TO FAIL!” @MikeBenzCyber details the problems with the Executive Order wording and how it might affect the release of information on MLK, JFK, and RFK assassinations. “We need an independent audit.” @stinchfield1776 pic.twitter.com/B2zLvUQQ1h — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) January 24, 2025

Trump's JFK Files Executive Order puts declassification in the hands of a DEI-crusading Biden appointee, I told @SchmittNYC on NewsMax. The EO should be amended to put an independent review board in charge, until we know there's a positive outcome in Tulsi's Senate confirmation. pic.twitter.com/32bsY9dlpz — Mike Benz (@MikeBenzCyber) January 24, 2025

