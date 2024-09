Trumpův atentátník za 67,50 Kč nabízí knihu o zabití Putina

Zveřejnění jména muže, který je stíhán za pokus o atentát na Donalda Trumpa, vyvolalo rozsáhlé hledání po tom, co dělal v minulosti. Jak již bylo uvedeno, Ryan Wesley Routh patřil k zarytým podporovatelům Ukrajiny.

Psali jsme: Podporoval Ukrajinu, chtěl tam jet zemřít. Druhý atentátník na Trumpa

Jak zarytým? Tak, že o tom napsal knihu Nevyhratelná válka, která je stále v prodeji na internetovém portálu Amazon za v přepočtu 67 korun, padesát haléřů. Jeho díla si všimli i v televizi Sky News.

Kniha dává nahlédnout do myšlení člověka, který se zbraní číhal na Trumpa u golfového hřiště. „Myslím, že naprostá většina vyspělé civilizované společnosti by se přiklonila k názoru, že zabití člověka je obecně nepřijatelné. Pokud jsme všichni proti nespravedlivému náhodnému zabíjení civilistů, jak můžeme žít svůj každodenní život a nezasáhnout, když tisíce našich nevinných sousedů vraždí terorista jako Putin, a jak můžeme nečinně přihlížet genocidě v Afghánistánu, Myanmaru a na dalších místech světa,“ píše se v úryvku na Amazonu. Dodejme, že kniha je hodnocena jednou hvězdičkou.

Routh má zřejmě obsesi s ostatními regiony, ve kterých se USA angažovaly. „Zatímco Tálibán páchá genocidu a zabíjí většinu afghánského obyvatelstva, my máme 5900 afghánských vojáků připravených k nasazení na Ukrajině a máme 10 000 příslušníků syrské svobodné armády (po odečtení 67 mrtvých při zemětřesení minulý týden), kterým Ukrajina a USA odmítají umožnit a koordinovat jejich odchod a boj na Ukrajině,“ píše také v knize.

Uznává ale, že v současné době Ukrajina nemůže zvítězit. Ale nehodlá se s tím smířit. „Po pěti měsících strávených na Ukrajině jsem si začal uvědomovat, že je nemožné, aby Ukrajina tuto válku vyhrála, a že svět by neměl mít velké představy, že je to možné. Očekávám, že musím říct jasně, že ačkoli na současné cestě Ukrajina nevyhraje, je pro svět nezbytné, aby vyhrála, a proto je tato kniha tak důležitá, abychom si všichni uvědomili, že prohra nepřichází v úvahu a co musíme udělat, abychom vyhráli,“ píše.

Fotogalerie: - Volební plakáty

Hlubší pohled pak nabídl novinář Max Blumenthal, který má knihu evidentně k dispozici. Z úryvků je vidět naivita Routhova pohledu. Volá například po zabití prezidentů Putina a Lukašenka. Routh si stěžuje, že Rusové jsou jako ovce, když nepáchají žádné atentáty. „Při mnoha příležitostech jsem žádal na Ukrajině mnoho lidí, aby se nechali propašovat do Moskvy a dokončili to, ale všichni nápomocní ztratili odvahu a vůli, aby se něco provedlo,“ napsal. „Jak to, že celý svět není schopen setnout hadovi hlavu?“ ptá se rádoby atentátník. Podle něho nemá Rusko za Putina žádnou náhradu.

Navrhuje také, aby se ze soukromé lodi v mezinárodních vodách odpálily tisíce dronů na Putinova sídla, „aby Putin věděl, že za tím nestojí žádná země, ale někdo bohatý s lodí“. „Nechte mě si půjčit loď a odpálíme jich tisíce najednou,“ vyzval. „Pár lidí s břitvami bylo schopných ovládnout čtyři letadla a sundat Světové obchodní centrum a Pentagon a my nejsme schopní zabít mrňavého muže v Moskvě,“ bere si příklad z Al-Káidy.

Podobně hovoří o Lukašenkovi, že je nutno ukončit život „Putinova psa“. „Nesmíme dovolit tyrany, kteří podrývají demokracii pro svůj prospěch,“ prohlásil Routh s tím, že je potřeba dostat Moskvu na kolena.

Ryan Routh calls for the assassination of Putin and Lukashenko of Belarus, arguing that their killing would bring on the demise of the Russian’s state’s viability as an independent power, as no one can succeed Putin pic.twitter.com/szgCEXsKM8 — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 16, 2024

Jak? Routh se nebojí zajít až k jaderným zbraním a chce, aby je Západ věnoval Ukrajině s jedinou podmínkou – že je všechny použije. „Musíme tuto válku začít a dotáhnout až do konce,“ tvrdí rádoby atentátník. Věří, že NATO má systémy, které dokážou zlikvidovat to, co Putin v odvetě pošle. A argumentuje tím, že jaderné zbraně ukončily druhou světovou. Routh podle knihy není ani republikán, ani demokrat, ale je proti náboženství. A když psal o Íránu, zmínil i atentát na Trumpa a stydí se za to, že ho volil. „Můžete za to zabít Trumpa i mě,“ uvedl.

In a rambling passage, Routh appears to fantasize about the assassination of Trump as punishment his unraveling of the Iran deal pic.twitter.com/EeI6IcFHLu — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 16, 2024

Psali jsme: „180 Kč na hodinu pro Ukrajince, já mám 140 Kč.“ Nestěžuje si, ale popisuje, jak to chodí Prožerou a rozházejí. Vraťte ten bilion, vyzval Okamura vládu. A začal od Bartoše 2026. Americký odhad konce války na Ukrajině Ukrajinu podporují, ale jen do určité míry. Kyjevský akademik ostře o plánech EU