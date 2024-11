Trumpův plán pro konec války? V Kyjevě jsou skeptičtí

Americké prezidentské volby vyhrál Donald Trump a list The Wall Street Journal upozornil, že teď tedy dojde i na Trumpův plán na ukončení agrese proti Ukrajině. Poradci zvoleného prezidenta prý předložili svému šéfovi několik návrhů. Podle serveru Kyiv Independent teď na stole leží zásadní otázka, jak přesně má být zastavena válka na Ukrajině.

„Jak Trump plánuje zastavit válku Ruska proti Ukrajině? To je otázka za milion, o které se nepochybně diskutuje v hlavních městech po celém světě, v neposlední řadě v Kyjevě a Moskvě. Zdá se, že bývalý obchodník Trump – který v roce 1987 vydal knihu s názvem The Art of the Deal – věří, že vyjednávání o konci války je podobné vyjednávání jako o ceně nemovitosti v New Yorku,“ napsal server Kyiv Independent.

Trump se totiž dosud nijak konkrétně nevyjadřoval ke svým plánům.

„Řekl bych Zelenskému, ‚Už ne. Musíš se dohodnout.‘ Řekl bych Putinovi, že když neuzavře dohodu, dáme Ukrajincům hodně. Dáme Ukrajině víc, než kdy dostali, kdybychom museli,“ řekl Trump v rozhovoru z července 2023. „Dohodu udělám během jednoho dne. Jednoho dne,“ dodal Trump.

Někdejší ukrajinský důstojník vystupující na sociální síti X pod jménem Tatarigami poznamenal, že je jeden horší než druhý.

Plány počítají např. s vytvořením demilitarizované zóny mezi Ruskem a Ukrajinou. Podobná zóna existuje např. na Korejském poloostrově. Podle někdejšího ukrajinského důstojníka má však tento plán zásadní slabinu. Demilitarizovanou oblast musejí vynutit další vojenské jednotky. Jednotky třetí síly, která dohlédne na to, že hranice demilitarizované zóny nebudou narušovány ani jednou z válčících stran. Na Korejském poloostrově to po roce 1953 byli mimo jiné i Američané.

„I když je to teoreticky životaschopné, vyžadovalo by to mnohem vyšší úroveň pomoci, než v současnosti Ukrajina dostává. Postupné tempo ruského vojenského postupu ukazuje, že současná podpora je jako odstrašující prostředek nedostatečná,“ uvedl Tatarigami.

Upozornil také na to, že Trumpovi poradci chtějí, aby tuto americkou pomoc poskytovanou Ukrajině financovaly evropské státy – Německo, Polsko, Francie a další.

„Plán v podstatě zní následovně: Ukrajina nevstoupí do NATO, ale poskytneme jí zbraně – pokud evropské státy budou souhlasit, že budou platit účet. A pokud ne, no, škoda. Zní to jako zastřený pokus opustit Ukrajinu a zároveň vypadat jako vítěz, což je výrazně slabší postoj než přístup (současného poradce Bílého domu pro národní bezpečnost) Jakea Sullivana. A rozhodně to neskončí válku za 24 hodin,“ uzavřel Tatarigami.

WSJ recently published an article outlining a proposed peace plan shared by Trump’s transition team, with details from three sources close to the president-elect. Here are a few thoughts on this plan:



The plan suggests solidifying the front line and establishing an 800-mile… — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 7, 2024

