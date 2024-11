Trumpův první veřejný projev. Na pódium ho uvedl „boxer Rocky“ Stallone

Trump v projevu připomněl, že zatímco v roce 2016 nezískal větší počet hlasů než demokratka Hillary Clintonová, letos už nemůže o jeho vítězství nikdo pochybovat. „V roce 2016 říkali, že jsem nevyhrál na počet hlasů. No tak teď jsme rekordně vyhráli hlasování, takže o nás už nikdo nemůže pochybovat,“ prohlásil Trump.

Pak poděkoval členům vznikajícího kabinetu, z nichž mnozí byli přítomni. Galavečera na Floridě se zúčastnili např. Elon Musk, Vivek Ramaswamy, Robert F. Kennedy Jr. a guvernér Severní Dakoty Doug Burgum.

Nejvíce komplimentů Trump věnoval Muskovi, s nímž v poslední době tráví stále více času. „Máme tu muže, který má opravdu vysoké IQ. Víte, já jsem člověk, který věří na vysoké IQ, a to jeho je asi tak vysoké, jak jen může být,“ řekl Trump a poděkoval mu za to, že jeho jménem vedl kampaň v Pensylvánii.

A krátce se zmínil i o své volbě Kennedyho Jr. na post ministra zdravotnictví a sociálních služeb. „Chce, aby lidé byli zdraví. V posledních letech ho to dost vytáčelo. Je to velmi důležitá pozice,“ prohlásil Trump na adresu Kennedyho, jenž je znám svým negativním postojem vůči covidovým vakcínám.

Trump zažertoval, že od jeho vítězství ihned začala růst americká ekonomika a proto by mohl být jako začátek jeho funkčního období označen 6. listopad, a ne až 20. leden, kdy dojde k oficiální inauguraci. „Musíte začít mé funkční období od 5. listopadu, ano? Nebo 6. listopadu, pokud chcete, protože trh se rozjel. Nadšení se zdvojnásobilo. Za poslední krátkou dobu se zdvojnásobilo,“ řekl s nadsázkou.

Na pódiu se vedle jiných objevil i hollywoodský herec Sylvester Stallone. Herec ze snímku Rocky byl posledním řečníkem večera; mluvil jen krátce předtím, než na pódium vystoupil zvolený prezident.

Na začátku svého projevu začal Stallone mluvit o své postavě z filmu Rocky a o tom, že projde obrovskou životní proměnou, stejně jako prezident Trump. „Jsme v přítomnosti skutečně mýtické postavy. Nikdo na světě by nedokázal to, co on, takže jsem v úžasu,“ řekl Stallone podle informací Fox News.

Pokračoval přirovnáním Trumpa k Georgi Washingtonovi a k tomu, jak jeho oddanost Americe změnila svět. „Když George Washington bránil svou zemi, netušil, že tím změní svět, protože si představte, jak by dnes svět vypadal, kdyby nebylo George Washingtona. A hádejte co? Máme tu druhého George Washingtona. Gratulujeme!“ dodal Stallone, když na pódium mířil zvolený prezident a potřásl herci pravicí.

