Tu noc byl Hřebejk poněkud neklidný. Trápení začalo. A až sem narostlo

VZPOMÍNKY A PERLY V roce 2013 se Jan Hřebejk proslavil výrokem: „Rudá a hnědá prasata táhnou lháře a demagoga na Hrad.“ Tehdy upřesnil, že tím voliče nemyslel. Ale potom, co voliči Zemana zvolili podruhé, Hřebejk změnil svůj názor. „Kdo po všech těch excesech za těch 5 let Miloše Zemana volil, nevím, to jsou lidi, se kterýma nechci mít nic společnýho,“ pravil s tím, že dotyční jsou buď zblbí nebo nemají v pořádku hodnoty.

Mezi těmi, kdo nebyli z prvního zvolení Miloše Zemana prezidentem nadšení, byl i režisér Jan Hřebejk. Ten tehdy během volební noci v Lucerně na kameru TV Prima prohlásil, že „rudá a hnědá prasata táhnou lháře a demagoga na Hrad". Což voliči Miloše Zemana mírně řečeno nepovažovali za uctivé vyjádření, takže Hřebejk pak upřesňoval, že voliče nemyslel.

„Lži a demagogie zůstanou čím jsou, jakkoli byl jejich šiřitel zvolen prezidentem. A protože jsem tohoto kandidáta, který slíbil věcnou a slušnou debatu bez podpásovek, sledoval pozorně, nic nebudu měnit na názoru, že opakovaně používal účelové lži a nechutnou demagogii. Tak jsme to u zkušeného kamuflážníka znali už z devadesátých let,“ prohlásil ve vyjádření pro iDnes.

„Voliče ani podporovatele Miloše Zemana bych nikdy za rudá a hnědá prasata neoznačil, k odlišným názorům mám většinou úctu a nejsem idiot! Ale lidem, kteří pracovali dobrovolně pro STB a ještě koncem 80. let mlátili demonstranty (jako Vladimír Zavadil, který zadal denunciantské inzeráty do Blesku), nebo pracovali jako Městský tajemník KSČ (Miroslav Šlouf), říkám rudí, a novináře sestavující seznamy Židů a pravdoláskařů (Adam B. Bartoš), těm říkám hnědí,“ vysvětloval své výroky režisér a dodával, že právě s pomocí těchto lidí dokráčel Miloš Zeman až na Hrad, i když to popírá.

„Jich je pár. Těch fašounů je taky pár, to SPD. Ale ty se musíš na ty jejich tupý ksichty dívat a tvářit se, že je to v pořádku,“ dodával Hřebejk. „Ten pán, co si myslí, že mikrovlnky zabíjej, je předseda parlamentního výboru. Já mu nezávidím jeho peníze, ale to, že ty lidi někdo vytáhl k moci a lidé to mají za normální,“ posteskl si. „Věřej nesmyslům, věřej úplnejm blbostem, lidi, který tohle volej. Tady jde o to, že se blbci přestali stydět za svojí blbost, protože nebylo přece možný, že v pět hodin hovořil na Radiožurnálu profesor Grygar s nějakým člověkem, který si myslí, že Země je placatá.“ Dotyčný podle něho bude dále z blbosti tomuto bludu věřit.

V bludu prý žijí i další. „Maj pocit, že nás napadli uprchlíci, maj pocit, že kradou lidi v Český televizi a ne ministerskej předseda,“ uváděl příklady údajných bludů režisér s tím, že to sám nechápe.

I na slova o rudé a hnědé v interview s Jiřím Kubíkem došlo. A Hřebejk pravil, že tehdy voliči Miloše Zemana nepohrdal, lidé se mohli splést, ale po druhé volbě už ano. „Kdo po všech těch excesech za těch 5 let Miloše Zemana volil, nevím, to jsou lidi, se kterýma nechci mít nic společnýho,“ soudil režisér a dodal, že dotyční jsou zblblí ze lží, které si přečetli nebo nemají v pořádku hodnoty. „Protože Zeman podlě mě reprezentuje to, čím já z celé duše...“ začal Hřebejk a dodal, že myslí to, co Miloš Zeman reprezentuje dnes, nikoliv v minulosti. To prý Česku neprospěje.

Také prohlásil, že nechce mlčet a že stejně jako byl na Národní třídě, když proti studentům zasahovali „obuškáři“, tak také protestoval proti tomu, že ředitelkou ČT se stala Jana Bobošíková. „Lidem, kteří stáli za opoziční smlouvou, nestačilo ovládat politiku, chtěli ovládat i tohle,“ mínil s tím, že proti tomu je potřeba se bránit a nenechat dotyčné vnucovat svoje pravidla. „Nejsou to demokratická pravidla, snaží se obcházet zákony, snaží si zajistit beztrestnost,“ tvrdil.

