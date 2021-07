Tupí a blbí příznivci Zemana. Hutka zpívá. A další umělci také

reklama

Dále naráží na Zemanův bonmot, že novináři by se měli střílet a dodává „cikánům už herdu dal“. A obviňuje Zemana, že chce obydlet Česko „Okamurou, komunistou“.

Co se týče mezinárodních vztahů, ani ty neušly Hutkově pozornosti: „V prezidentském světobolu do Číny je k léčbě zván. V Kremlu už mu vodka zraje, on světovou roli hraje, slavný vítěz v mnohé pitce, Ovarova revoluce,“ končí zpěvák sloku velice krátkým refrénem.

Ale nechybí ani kopanec do Zemanových příznivců: „Davy jako z hloupé knížky svého vůdce milují, tupost jako rána z pušky rozlehla se po kraji, kdo nevěří, ať tam běží skutečně tam blbost sněží.“ Hutka přidal také seznam hlavních nepřátel Miloše Zemana: „Uprchlíci, kominíci ohrožují Hradčany, muslimové, sudeťáci, svoloč pražské kavárny neváží si hlavy státu, přáli by si jeho ztrátu, ten má ale všechny v kapse, Ovarova revoluce.“

Poslední sloka už není tematická, Hutka zpívá jen o tom, jak podle něj Zeman všechny oplzle uráží, nazývá ho lidskou troskou, která má „na každého jenom zlost“. „Stařecká zlost, bezmoc zmaru, duše už jen v alkoholu, v beznaději bezdomovce, Ovarova revoluce,“ loučí se Hutka.

Celý text písně

Vulgarita z Hradu vane

nemá v Česku obdoby

sprosťák v čele státu stanul

kecy jako z hospody

opilec teď v sídle králů

dělá z lidí stádo volů

a z národa rovnou hrubce

Ovarova revoluce

Ovar není žádný samet

Ovar to je radikál

novináře bude střílet

cikánům už herdu dal

Okamurou, komunistou

obydlí teď zemi českou

v politice bez poklopce

Ovarova revoluce

Nad klenoty českých králů

svinskou chřipkou zvirován

v prezidentském světobolu

do Číny je k léčbě zván

V Kremlu už mu vodka zraje

on světovou roli hraje

slavný vítěz v mnohé pitce

Ovarova revoluce

Davy jako z hloupé knížky

svého vůdce milují

tupost jako rána z pušky

rozlehla se po kraji

kdo nevěří, ať tam běží

skutečně tam blbost sněží

a sáňkuje šťastně z kopce

Ovarova revoluce

Peroutka už z Buchenwaldu

lásku k Říši vyznává

podbradek ve pěkném faldu

kudy chodí nadává

pak už jenom tupě hledí

zhrouceně na židli sedí

hlavu šikmo, jak po facce

Ovarova revoluce

Uprchlíci, kominíci

ohrožují Hradčany

muslimové, sudeťáci

svoloč pražské kavárny

neváží si hlavy státu

přáli by si jeho ztrátu

ten má ale všechny v kapse

Ovarova revoluce

Urážky a hnusné žvásty

bezpříkladná oplzlost

smutný život lidské trosky

na každého jenom zlost

stařecká zlost, bezmoc zmaru

duše už jen v alkoholu

v beznaději bezdomovce

Ovarova revoluce

S protestsongy se poslední době roztrhl pytel. Minulý měsíc jednu složil také písničkář a režisér Vladimír Merta a není úplně nepodobná té, kterou složil Hutka. „Probuďte srdce svý, probuďte mozky, z Hradu lžou prohnilý, zoufalý trosky,“ zpívá se v ní například. Což ovšem není velké překvapení, když Merta částečně vychází z Hutkova originálu Havlíčku, Havle.

A v dubnu měl Zemana na paškále pro změnu písničkář Jiří Dědeček, který se do něj opřel v písni Potkan a motivy v Hutkových, Mertových i Dědečkových písních jsou takřka totožné. „Projevil se jako mršina do dne a do roka, ale volila ho většina, pomohla rodná stoka. Teď pije krev podle tradice, absťáky ho ničí, dyk má natažený hadice, v Rusku, v Číně, a i v zahraničí. Národu prý život usnadní, hrál si na dobrého otce, je to ale zvíře odpadní, ať si tvrdí, co chce, je to ale zvíře odpadní, ať si Tvrdíkuje, co chce. Dál si mrcha trčí v úřadě, už mu teče, kdyby jenom z nosu. Už by měl bejt dávno na řadě, ale smrt si nechce zasrat kosu. Už by měl bejt dávno na řadě, ale smrt si nechce zasrat kosu,“ zpíval Dědeček.

