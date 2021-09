Tvarůžková v nesnázích: „Někoho ty filmy nas*rou.“ „Je to živě!“ Umělec udělal gesto

Režisér Tomáš Vorel se pěkně rozparádil v České televizi. Zavzpomínal, jak mu vyhrožovali kvůli filmu. Doznal, že neví, kdy upálili Jana Husa a co se těží na Cejlonu. Škola podle něj nemá moc smysl, protože se tam učí blbosti a neřeknou vám, jak žít a vychovat dítě. A mají jeho filmy něco diváka naučit? „Někomu pomůžou a pak jsem rád. No a někoho naserou!“ vypálil a pak se omlouval.

Hostem pořadu Interview ČT24 byl známý režisér Tomáš Vorel. Pohovořil o svém novém filmu Cesta domů, těžkostech práce režiséra i životu za komunismu. S moderátorkou Zuzanou Tvarůžkovou mluvil i o svém již starším snímku Gympl, který zachycuje prostředí tvůrců pouličního graffiti a problémové pražské mládeže. Film svého času vzbudil značné ohlasy a protichůdné reakce.

„Někdo mi tehdy napsal, že by mě měli zavřít za to, že točím takový filmy. Z druhý strany mi ale lidi říkali, že ten film byl moc mírný a nedostatečně radikální,“ vzpomínal na Gympl režisér.

Vorel v souvislosti s tím zavzpomínal také na své gymnaziální roky. „Já jsem chodil do školy nerad i rád. Rád jsem tam byl, protože jsme si dělali srandu z těch profesorů. Vymejšleli jsme různý kraviny. Ten gympl byl vlastně jedno velký spiknutí. Že bych se něco naučil, to jsem se tedy nenaučil. Já dodnes nevím, kdy upálili mistra Jana Husa, dodnes neumím trojčlenku a nevím, jaké nerostné bohatství se těží na Cejlonu,“ přiznal se známý režisér s tím, že to ale byla chyba školství. „Učej se samý nesmysly a naprostý blbosti. A to, co potřebujete, vás nikdo nenaučí,“ dodal.

Na otázku, co by se tedy mělo vlastně učit, umělec odvětil celkem neurčitě: „No tak hlavně, jak žít. Jak se v životě orientovat. To vás škola nenaučí, jakej mít vztah k druhýmu. Třeba k ženě. Nebo jak vychovat děti nebo jak se prosadit, to vás nikdo nenaučí. Oni vás učej jenom nějaký čísla, nějaký fakta, ale ten život vás nenaučí. Nevím, jestli to školství má vůbec nějakej smysl.“

Filmy Vorel podle svých slov točí prý hlavně proto, že léčí sám sebe z problémů, které má. Mají takto blahodárně jeho filmy působit i na druhé? „Když mi někdo napíše, že mu ten film nějak pomohl, že je mu skvěle, že mu otevřel nový pohled na svět, tak tomu jsem rád,“ odpověděl režisér a dodal: „No ale samozřejmě se najdou lidi, který ten film nasere.“ Moderátorka ho následně jen upozornila, aby si podobné peprné výrazy nechal mimo studio České televize, a režisér se omlouval s tím, že netušil, že se jede zcela na živo.

