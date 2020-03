Tvarůžková vyzvídala u Vojtěcha, co provede s prezidentovým poradcem Nejedlým. Zjednat nápravu může i policie...

reklama

Anketa Propadají Češi zbytečné panice, pokud jde o koronavirus? Propadají 74% Nepropadají 26% hlasovalo: 2614 lidí Ministr zdravotnictví vyzval, aby veřejnost nepodléhala panice. Zmínil, že nemoc sice ještě není úplně prozkoumaná, ale z toho, co dnes o ní víme, tak osmdesát procent zasažených pacientů má velmi lehký průběh onemocnění. Zdůraznil tedy, že nejde ve valné většině případů o smrtelnou nemoc a „vyvolávání paniky není namístě“. Hospitalizováno dle Vojtěcha musí být jen 15 procent nakažených a ztráta života hrozí pouze ve třech procentech, a to především u starších lidí.



O třech potvrzených případech koronaviru u nás se Vojtěch prý dozvěděl teprve hodinu před tiskovou konferencí. Nové výsledky mu přicházejí dvakrát denně.



Zmínil, že se příliš nemluví již o tom, že dnes ze všech celosvětově nakažených je už 44 procent lidí vyléčených. Vychází z dat od dalších světových organizací a států.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uvedl, že již víme, že nový koronavirus je kapénkové onemocnění podobné chřipce a pro jeho šíření je nutný velmi blízký kontakt s infikovaným člověkem. Uváděn je kontakt na dva metry. Co Vojtěcha zaráží, je to, že se nemoc u některých pacientů vrátila a vyléčení pacienti se stali opět nakaženými. Někteří také nemají žádné příznaky nemoci, ale přesto jsou infekční.



Velmi rozsáhlá opatření dle něj souvisejí s tím, že na rozdíl od koronaviru jsme si například na chřipku „už zvykli“, a tedy vyšší míra opatrnosti zde je kvůli neznámosti onemocnění.



Skupování potravin není namístě. „V České republice nehrozí, že by se nemoc šířila masivně a museli bychom zavírat některé oblasti. I kdyby se to stalo, a ono se to děje i v té Itálii, tak do těch uzavřených oblastí standardně proudí dodávky potravin,“ ujistil. Není dle něho potřeba ani skupovat roušky, ty nutně potřebují zejména zdravotníci. Onemocnění Covid-19 ministr zdravotnictví, v postupu proti němu, připodobnil ke spalničkám, kde dochází k podobným opatřením. Fotogalerie: - Na vládě

Omezení v rámci letecké dopravy a omezení hromadných akcí je prý namístě. Česko tak kvůli šíření nového koronaviru od čtvrtka 5. března zastaví letecké spojení s Jižní Koreou a s pěti italskými letišti ve městech Milán, Benátky a Boloňa. To, že Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě se uskuteční bez diváků, nemusí být poslední opatření. K podobným krokům se možná vláda uchýlí i u dalších akcí pro mezinárodní publikum.



Ministr Vojtěch na dotaz moderátorky Zuzany Tvarůžkové referoval i o nedodržení karanténního postupu poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Ten byl po své návštěvě Číny spatřen v jedné z restaurací na pražské Letné. „To (karanténa) není jenom nějaké slabé doporučení, to je doporučení podle zákona, a pokud někdo toto zákonné opatření poruší, tak to má následky ve formě sankce až tři miliony korun ve správním řízení,“ poukázal. Doplnil, že pokud hygienická stanice člověka vyzve k respektování karantény a ten to ignoruje, může případ předat policii a ta může „zjednat nápravu“. Fotogalerie: - Babiš v Itálii řešil migraci

U cestování je nejrizikovější, z pohledu cest, sever Itálie, kam míří nejvíce Čechů. Cestovat však nedoporučuje ani do Jižní Koreje a do Íránu.



V Česku jsou od neděle tři potvrzené případy nákazy koronavirem. Dosud jsou známy výsledky testů 211 lidí, dalších 28 vzorků se nyní prověřuje.

Tři lidé s nákazou jsou hospitalizováni v Nemocnici Na Bulovce, jejich stav je dobrý. Všichni přicestovali z Itálie, jeden z konference v Udine, druhý s rodinou z lyžařské dovolené a třetí je Američanka, která studuje v Miláně. Dnes byli bez příznaků nemoci, další testy jim odborníci udělají do konce týdne. Psali jsme: Václav Klaus pro PL: Lituji, že odchází Fico. Bezvadné, že neuspěla strana Čaputové. Koronavirus bude vážný. Německo? Děsivé Průšvih s imigranty, mnohem horší než v roce 2015. Europoslanec Vondra s obavami sleduje boj na řecké hranici „Je krásné něčemu vládnout, i kdyby to bylo jen stádo dobytka.“ U Xavera o Milionu chvilek: Zlá předpověď Biatlon na Vysočině se pojede bez diváků. Hlavně, že z Hradu si létají do Číny, zuří závodník, který se dříve pustil do Ruska

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.