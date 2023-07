Tvrdá odpověď. „Kdyby to napsal jinde, bylo by to na žalobu.“ Ivan Noveský a kádrovací článek

„Některé pasáže článku Jiřího Sezemského mi připomněly mé mládí, protože jsou zjevně inspirované Rudým právem z padesátých let a z let normalizace, po okupaci v roce 1968. Zejména hesla ‚Zpupnost pohrobků socialistické velkovýroby‘,“ reaguje energetický expert a člen Klubu 2019 Ivan Noveský na komentář na webu Forum 24. Jiří Sezemský se kriticky opřel nejen do slov exprezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby, které uvedl v souvislosti se zemědělstvím v komentáři pro Parlamentní listy, ale také do dalšího exprezidenta Zdeňka Jandejska a exministra Milka.

Jiří Sezemský z vládního Fora 24 musí hájit vládní protizemědělskou politiku bez ohledu na to, že škodí českému zemědělství i českým občanům…

Několik poznámek k ideologickému článku „Agrobaroni se radikalizují. Jandejskova bomba, Milek blouzní o padesátých letech“ a jeho autorovi.

Nejen proti Babišovi…

V posledních letech je zjevná snaha vlády o likvidaci velkých dodavatelů zemědělských produktů, která je již namířena nejen na oblíbený cíl všech liberálních demokratů, tj. Andreje Babiše a jeho bývalou firmu Agrofert, ale i na další české producenty potravin. Zejména z některých článků Tomáše Prouzy, hlavního lobbisty za velkoobchody, jasně vyplývá snaha zahraničních řetězců zajistit svým producentům potravin monopol na českém trhu tím, že se zcela zbaví českých producentů potravin. K tomu ostatně pomáhá i, doslova „paskvil“, zákon o významné tržní síle.

Čeští zemědělští producenti musejí čelit dováženým, nejen eurounijním, zemědělským produktům, které jsou svými vládami dotovány několikanásobně více než české produkty českou vládou. Navíc mnohé importované produkty pocházejí ze zemí, kde se používají hnojiva, antibiotika, hormony a pesticidy v rozporu s českými předpisy. Zejména se jedná o produkty ze zámořských států (např. jihoamerická masa) či mimounijních států (např. ukrajinské obilí). Čeští zemědělci, ať již rodinné farmy či velkovýroba, poslední dva roky zoufale bojují o život, díky českou vládou zaviněných nesmyslně vysokých cen energií. Čtenáři na vlastní kůži zažívají, že cena energií v ČR je dvakrát i několikanásobně vyšší než v dalších zemích EU a míra inflace je v ČR nesmyslně vysoká. Proto snaha Jiřího Sezemského vzbudit závist u čtenářů tvrzením „Zemědělský sektor přitom loni dosáhl rekordního zisku 22 miliard korun. To je ta potravinová chudoba?“ nemůže nikdy uspět u chytrých čtenářů, kteří si uvědomují, že ziskovost v zemědělství je minimální a že ten zisk je vytvořen několika tisíci malých, středních i velkých zemědělských a zpracovatelských podniků. Chytří čtenáři si to ale umějí porovnat s více než 80miliardovým ziskem jednoho jediného polostátního podniku s mnohonásobně vyšší marží, o které se žádnému zemědělci nemůže ani zdát.

Vzkaz Sezemskému. Bylo by to na žalobu, takto spíš k politování…

Velmi pečlivě poslouchám celoživotního zemědělského odborníka Zdeňka Jandejska, ale opravdu nikdy jsem od něho neslyšel nic proti rodinným farmám, které zásobují trh potravinami. Ani slovo o tom, že by produkce potravin z rodinných farem neměla být dotována. Výhrady Zdeňka Jandejska byly vždy směrovány proti nesmyslné vládní politice udělování státních dotací těm, kteří nic nepěstují a nedodávají na trh a půdu nechávají zarůstat nálety a jinak devastovat, což sousední vlády nedělají. Dotovat někoho za to, že nic nepěstuje a naopak nedotovat ty české výrobce, kteří vyrábějí a dodávají na trh potraviny, a tím škodit českému zemědělství i českým občanům, to je současná protičeská vládní politika, kterou pan Zdeněk Jandejsek oprávněně kritizuje.

Psát proto, že Zdeněk Jandejsek je „expert z akcí proruské lobby“, to je snad styl Petra Fialy, jako šiřitele nepravdivých poplašných zpráv, který je od loňského roku „ve válce“, na rozdíl od České republiky, která ve válce naštěstí není. Pokud by to ale napsal skutečný novinář, a nikoliv „novinář“ z Forum 24, bylo by to na žalobu. Takto je to spíše k politování těch „novinářů“, kteří jsou sice bohatě podporováni vládou z našich daní, ale museli se proto vzdát opravdové nezávislé žurnalistiky. Ostatně autor článku, Jiří Sezemský, s tím má zkušenosti i z druhé strany, z let 2006–2008, kdy, jako tiskový mluvčí, šířil nepravdivé informace o údajně nevýhodné výměně budov, které se měla dopustit bývalá náměstkyně Yvona Legierská, a to až do té doby, než ji soudy od všech křivých obvinění pravomocně osvobodily. V roce 2008 i mě oslovili slušní novináři, že nechápou, proč tiskový mluvčí ministra Nečase Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Jiří Sezemský u nich objednává články namířené proti pilotnímu projektu MPSV a Evropského sociálního fondu (ESF), který jsem realizoval pod názvem Dost dobrá šance a který přinesl českému státnímu rozpočtu téměř 500 milionů Kč.

Pasáže inspirované Rudým právem z padesátých let…

Co dodat? Je pro mě doslova ctí, že Jiří Sezemský mě staví do řady se skutečným zemědělským odborníkem Zdeňkem Jandejskem, ekonomickým odborníkem Miroslavem Ševčíkem, který se nebojí současnou ekonomickou katastrofu ČR pojmenovávat pravým jménem i s kolegou Vladimírem Štěpánem. Některé pasáže článku Jiřího Sezemského mi připomněly mé mládí, protože jsou zjevně inspirované Rudým právem z padesátých let a z let normalizace, po okupaci v roce 1968. Zejména hesla „Zpupnost pohrobků socialistické velkovýroby…“ nebo „Jandejskovi a jeho nejradikálnějším soudruhům“. Je proto třeba přiznat, že článek je skutečně krásnou reminiscencí na totalitní novinářské praktiky minulého století, která ale musí nesmírně lahodit oku nynějších vládních propagátorů totalitních praktik.

Ivan Noveský

energetik a právník

národní Rada obnovy a Energie není luxusní zboží

a člen Klubu 2019

