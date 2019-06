Tvrdý střet: Bradáčová jde proti Marii Benešové. Drsná slova o zločinech a trestech

25.06.2019 9:25

Když se někdejší vrchní státní zástupkyně Marie Benešová již podruhé stala ministryní spravedlnosti, obula se do státních zástupců. Šéfce resortu spravedlnosti se zdá, že žalobci mají na kontě řadu prohraných kauz a měli by zlepšit svou práci. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová se proti těmto slovům ostře ohradila a přešla do protiútoku.