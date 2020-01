Ty zm*de! Pavel Novotný z ODS hrubě urážel novináře. Slyšel totiž, že je lhář. A Kalousek...

03.01.2020

Novinář David Klimeš se dostal do sporu s bývalým ministrem a předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalousek pro svůj článek, kde se rozepisuje o tom, jak opozice spálila šanci přetavit velké občanské protesty z tohoto roku do podpory demokratických stran. Kalouska rozčílil také tím, že o něm píše, že již definitivně vypadl z vedení strany. Do hádky se nyní svými ostrými slovy mířenými na novináře zapojil i řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS).