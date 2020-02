Týral Železný Křečka v ČT? „To mu nikdo nedokáže. Já jsem se za něj styděl,“ ozvalo se

Stanislav Křeček se stal ombudsmanem a spolek Milion chvilek pro demokracii už dal najevo, že se mu to nelíbí. Za to aktivisty zkritizoval poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. Senátor Jiří Dienstbier naproti tomu kritizoval Křečka. Senátor Tomáš Jirsa vyjádřil naději, že Křeček, jenž se ve středu večer postavil před kamery ČT, vrátí úřad ke kořenům a pryč od provokací, k nimž sáhla odcházející ombudsmanka Anna Šabatová. Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vyčinil Jakubovi Železnému z ČT za to, jak s Křečkem hovořil. I v pořadu padlo, že Železný Křečka „týral“.

Před zvolením Stanislava Křečka do pozice ombudsmana poslanec Jaroslav Foldyna na půdě Sněmovny prohlásil, že ředitel neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek psal předsedům některých stran SMS, v níž hrozil, že pokud zvolí Křečka, budou mít problémy. Své tvrzení však nijak nedoložil. Předseda hnutí Starostové a nezávislí kontroval, že žádnou SMS nedostal, a vyzval Foldynu, aby přestal lhát. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2030 lidí

V Událostech, komentářích České televize o volbě ombudsmana a o hádkách, které jí předcházely, diskutovali poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher a senátoři Jiří Dienstbier (ČSSD) a Tomáš Jirsa (ODS). Vyjádřil se i sám Stanislav Křeček.

Prozradil, kolik času by věnoval boji s diskriminací: „Diskriminaci bych se věnoval v té míře, v jaké si na ni občané stěžují, nikoli v míře přehnané, ale v míře, v jaké je potřeba. Věnoval bych se samozřejmě tomu, co si občané přejí.“

A jak se dívá na to, že si mnozí zaměstnanci kanceláře ombudsmana nepřáli Křečkovo zvolení? „Já mám úplně opačné zprávy z úřadu, že to tam celá řada lidí uvítala. Po celou dobu jsem měl velikou podporu svých zaměstnanců v úřadu,“ připomněl období, kdy byl zástupcem ombudsmana. „Samozřejmě, že se tam mohou vyskytnout lidé, kteří si to nepřejí, ale proboha, jsme úřad. My nejsme žádná dohledová organizace, my pracujeme podle zákona, ne na základě osobních pocitů nebo osobních přání.

„Když tam ti lidé budou pracovat a budou vašimi kritiky, tak to pro ně nebude mít žádné pracovněprávní konsekvence?“ zeptal se moderátor Jakub Železný.

„Samozřejmě, že nebude. Kritika je vítaná. Pokud budeme řádně spolupracovat, jak nám to zákon ukládá, tak je všechno v naprostém pořádku,“ odvětil. O chvíli později doplnil, že je velmi komunikativní člověk, vyjde prakticky s každým a budou-li jeho podřízení ctít zákon stejně jako on, vyjdou spolu.

Železný se poté vrátil až před rok 1989. „Někteří lidé poukazují na vaši publikační činnost z minulé doby, tedy z doby komunismu. Vy jste chválil tehdejší volby. Já jen připomenu, že tehdy se nekonaly žádné skutečně svobodné volby. Proč jste ty texty tehdy takhle psal?“ zeptal se moderátor.

„Pane redaktore, to jsou naprosté nesmysly. Já jsem byl vyhozen z justice, musel jsem odejít z justice a zaměstnal mě tehdejší předseda socialistické strany, doktor Bohumil Kučera. Byl jsme tehdy na oddělení a psali jsme tehdy pro naši vnitřní potřebu texty, nebylo to publikováno. Byly to soukromé texty. Nemělo to absolutně žádný význam tehdy a tím méně to má význam dneska,“ pravil Křeček.

Železný však zůstal před rokem 1989 a zeptal se Křečka, proč byl před rokem 1989 členem České strany národně sociální. Tato strana dělala dle Železného stafáž komunistickému režimu a její poslanci ještě krátce před sametovou revolucí hlasovali pro zpřísnění tzv. pendrekového zákona. „Proč vy jste byl členem této strany?“ zeptal se Železný.

„Pane redaktore, já se nenechám zatáhnout do diskuse o minulém politickém systému. Nejsem politolog. Já jsem vstoupil do té strany poté, co jsem musel opustit justici; a to, myslím, vypovídá za vše,“ zdůraznil Křeček.

„Já vás nikam nezatahuju. Já se vás ptám na váš životopis, protože tohle je položka ve vašem životopise. Já se vás ptám na váš vztah k té straně, to je přece logické,“ kontroval Železný.

Poté se vrátil do současnosti a citoval z Deníku N slova jedné ze zaměstnankyň úřadu, že Křeček jako zástupce ombudsmanky chodil do práce v pondělí, odjížděl ve středu, spisy nečetl a podepisoval, co dostal na stůl.

„O ničem takovém nevím, nic takového není pravda. Pracoval jsem, jak bylo potřeba. A skutečně jsem překvapen, že něco takového do veřejnoprávní televize vytahujete. To vás není důstojné,“ pravil Křeček.

„Já vám děkuji za poučení, ale já to nevytahuji, já jenom cituji,“ odvětil Železný.

A pokud jde o údajné výhrůžné SMS, Křeček k tomu prý nemá co říct. Ukázalo se, že to není pravda, že by takové SMS kolovaly. „Já myslím, že mi to moc neprospělo, ale já nevím, proč to zmiňujete. Jak já na to mám reagovat?“ divil se Křeček s tím, že on ve Sněmovně nebyl a nemůže se k tomu více vyjadřovat.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov na sociální síti Facebook napsal, že se stydí za výběr některých otázek, ke kterým moderátor sáhl.

„Vedení rozhovoru J. Železného se S. Křečkem ve včerejších UK bylo osobní, nebylo nestranné, bylo vedené s jasným záměrem S. Křečka poškodit. Přesto žádná mediální rada porušení objektivity neprokáže. J. Železný S. Křečka konfrontoval s reálnými skutečnostmi. ZÁLEŽÍ ALE NA JEJICH VÝBĚRU. Někomu se chování J. Železného líbilo, já jsem se za něj styděl. Jakub Železný se nechoval fér,“ napsal člen RRTV.

Když dostali slovo poslanec Nacher a senátoři Jirsa s Dienstbierem, Jirsa se Křečka zastal.

„Já jsem docela rád, že nejsem členem toho tělesa, protože to, co se tam dělo dneska, to vzbuzuje určitě u veřejnosti pochyby. (...) A já musím říct, že nepůjdu demonstrovat proti panu Křečkovi. Skoro se mi až zdálo, že jste ho, pane redaktore, zbytečně tam tejral v tom rozhovoru. Vládní koalice ho zvolila. Pan premiér si uvědomil, že kvůli tak nevýznamné funkci nebude riskovat konflikt s panem prezidentem, byl to prezidentský nominant. Uvidíme, jaký bude pan Křeček ombudsman. Už je tam šest let. Já si skoro myslím, že je třeba ten úřad posunout zpátky k tomu, k čemu byl založen, aby chránil občana před mocí státu. Také mám pocit, že se pod řízením paní Šabatové, třeba v těch řízených provokacích, posunul někam, kde nemá být,“ uvedl Jirsa.

„Jestli dovolíte, tak na tu osobní invektivu, já jsem pana Křečka netejral, ani správně česky netýral. Já jsem mu kladl normální otázky, protože to jsou všechno veřejně dostupné věcí, které u člověka, který nastupuje do tak vysoké funkce, jsou zcela legitimní. Jestli dovolíte, tak od kladení otázek, jsme tady pořád ještě my,“ ohradil se Železný.

„Pane redaktore, to byl vtípek,“ doplnil ještě Jirsa.

Když dostal slovo Dienstbier, zdůraznil, že on by Křečka nevolil, protože má dojem, že Křeček nechce chránit práva menšin, ačkoli by je bránit měl.

„A to, co říkal pan kolega Jirsa a jak to říká i pan Křeček někdy, tak ono není možné, aby se veřejný ochránce práv vrátil k tomu původnímu záměru, k prošetřování těch podnětů o státní správě, protože mezitím přibyla celá řada pravomocí do působnosti ombudsmana – je to třeba ochrana před diskriminací, je to třeba systémový monitoring práv osob se zdravotním postižením. A to jsou otázky, které vyplývají z mezinárodních smluv, jsou to závazky plynoucí pro Českou republiku z mezinárodních smluv, které musí plnit nezávislá instituce,“ uvedl Dienstbier.

„Jenom bych řekl, že přibyl ten progresivismus, který pan kolega Dienstbier reprezentuje,“ vysvětlil Jirsa. Dienstbier se bránil, že i ombudsman musí naplňovat zákon.

Když dostal slovo Patrik Nacher, vymezil se proti spolku Milion chvilek pro demokracii. Prý by chápal, kdyby aktivisté nahlas říkali, volte toho a toho kandidáta, protože má tyto pozitivní stránky.

„Ale když je to ve smyslu, ‚nebaví nás přihlížet postupující agrofertizaci státu, veřejných institucí. Stane-li se zítra pan Křeček ombudsmanem, oznámíme termín, kdy vyjdeme do ulic‘, tak jinými slovy oni mně dávají před volbu, buď budete volit toho, nebo budete volit toho samého, tak já vlastně tu volbu nemám,“ stěžoval si Nacher.

Ve druhém kolečku otázek a odpovědí Jirsa naznačil, že by úřad ombudsmana mohl být podstatně zeštíhlen. Původně měl úřad ombudsmana 40 zaměstnanců a dnes jich má 160.

„Já jsem se ptal dneska lidí a řada lidí ten úřad nepovažuje za důležitý. Já si nemyslím, že je ten úřad třeba rušit, ale opravdu bych se podíval na počty zaměstnanců,“ pravil Jirsa.

Dienstbier kontroval, že když se ombudsmanovi přidávala agenda, museli se mu přidat i lidé, aby to zvládl.

Ke zvolení Křečka se vyjádřila i bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, která to vnímala jako špatnou zprávu, a sice o tom, že naše politické elity jsou uzavřeny a Křeček byl mnoho let politikem. Podle Brožové by bylo lepší, kdyby byl ombudsmanem nepolitik, protože ombudsman musí státu čelit.

Advokát Zdeněk Koudelka Brožové oponoval, že Křeček je vzděláním právník a profesí advokát, takže bude práci ombudsmana vykonávat dobře.

