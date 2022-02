Týráte děti! Vládní senátor seřval vládu. Okamuro, zbystři

Při projednávání pandemického zákona se na půdě Senátu velmi výrazně rozčílil senátor Michael Canov (Senátoři pro Liberecký kraj). „My už musíme přestat ty děti takhle týrat,“ rozzlobil se na příklad na to, že mají být dál omezována sportoviště. „Víte, on není – já vím, že není, ale kdyby byl pan ministr Válek tajným agentem Okamury, odvedl by skvělou práci. A já kdybych byl, jako že nejsem, Tomiem Okamurou, udělil bych mu největší spďácké vyznamenání. Neboť tolik práce pro něj za posledních pár let neudělal nikdo jako ministr zdravotnictví Vlastimil Válek,“ podotkl také ve své řeči Canov.

„Následující vystoupení považuji ze své strany za zásadní. 26. února 2021, to jest téměř rok, vstoupil v účinnost zákon o pandemické pohotovosti, který stanovil účinnost zásadních paragrafů do 28. 2. 2022. Po 11 měsících, ve čtvrtek 20. ledna 2022, vláda podala návrh novely. Právní zmetek, psaný ne horkou, ale roztavenou jehlou, někde z ostravské hutě, v procesu legislativní nouze. V tom zákoně tak, jak byl předložen, jak ho podala vláda, byla řada neústavností. Taktéž ve čtvrtek 20. ledna na návrh vlády vyhlásila předsedkyně Sněmovny stav legislativní nouze a zároveň pověřila zdravotnický výbor, aby se tím zabýval s tím, že měl čas do 13 hodin úterý 25. ledna. Schůze pak začala ve 14 hodin,“ zahájil Canov.

„V úterý 25. ledna na probíhající schůzi zasáhl Tomio Okamura, který dal dohromady všech svých 20 poslanců a podal veto na změnu programu, a tak se odložil pandemický zákon o týden. Zpětně řečeno by mu měla být vláda a vládní poslanci vděční, neboť on tím umožnil dát do toho paskvilu, který přišel z vlády aspoň část náprav. Část náprav, které v tom zákoně byly. Neboť v úterý prvního února byly dány do systému, později schváleny, pozměňovací návrhy učiněné pětikoalicí. Nutno je tady zdůraznit, že v mezidobí toho týdnu velmi výrazně zapracovali někteří kolegové, především pak senátoři ODS, předseda senátního klubu Zdeněk Nytra a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Podle mých zpráv minimálně 80 procent z těch pozměňovacích návrhů, to je jejich práce,“ poděkoval Canov.

„Byl přepracován paragraf 8a, který byl v neústavním znění naprosto jednoznačně a myslím, že vstoupí do dějin právních zmetků. To byly nejen ty SMS, ale i vhodná osoba, jakákoliv vhodná osoba. Fikce doručení. Omezená obrana, jen písemně, nikoliv ústně, nikoliv dálkovými prostředky. Děs a hrůza. Zůstala tady ovšem SMS a zůstalo také vyloučení z právního řádu. Je to mnohem lepší, než to bylo, ale ty SMS se mi prostě nelíbí. Nemohu si pomoct. Z toho vyplývá povinnost mít telefon? Mít ho zapnutý? Nevím tohleto,“ dodal Canov.

Nelíbí se mu pak podle jeho slov ještě jedna věc: Že je tam napsáno, že podrobnosti stanoví vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví.

„A co zůstalo i po těch změnách v zákoně? Tak především příkaz zdržovat se odděleně od dalších osob. Ano, toto označil jako největší problém právě ústavní právník Wintr, na kterého se tady odvolával pan ministr. Protože razantní omezování svobody, jako je zdržovat se odděleně od ostatních osob, musí být rozhodnuto individuálně, ne plošným způsobem,“ domnívá se Canov.

Zmínil i další ustanovení, která se mu nelíbí a považuje je za nepřiměřená a kontraproduktivní. „Týká se to možného omezení sportovišť,“ podotkl.

„Je nejvyšší čas, ne pět minut po dvanácté, ale odpoledne po dvanácté, co se týká toho, jak se tady přistupuje k dětem. Celé ty dva roky. Ony jsou vlastně největší obětí celých dvou let. A přitom prokazatelně, statisticky mluví čísla jinak. Četl jsem článek od nějakého odborníka, který psal, že na chřipku je úmrtnost dětí velmi malá, že zemřelo jedno z 25 tisíc případů. Jak je to u dětí za ty dva roky? Úmrtí je 16. Každý ten individuální případ je tragédie,“ poznamenal Canov a snažil se poukázat na to, že je to nižší číslo než počet úmrtí na chřipku.

„Bezpříznakové děti jsou v izolaci nebo v karanténě, tam se to točí do kolečka, každý je v karanténě, každý v izolaci, a přitom, kdyby to byla chřipka, tak nikdo ani neví, že něco má, tady by ani nevěděl, že má covid, kdyby se to netestovalo a školy by běžely normálně. My musíme už přestat ty děti takhle týrat. Jejich statistika je jasná a argument, že mají chránit jiné, už neobstojí. To prostě už neobstojí. My nemůžeme děti obětovat. Následky jsou už takto tragické. A co se tedy udělalo v tom zákoně? Zakázalo se jim sportovat, i na venkovních sportovištích,“ rozčílil se Canov.

„Kdyby ministr Válek nevstoupil do situace s tou nešťastnou novelou pandemického zákona, stal by se možná tím nejpopulárnějším člověkem v České republice. On ale tím, co udělal, že to předložil, a navíc v té zmetkové formě, která šla do Sněmovny, se postaral o to, že lidé jsou v ulicích, že se bouří a podobně. Ale zdůrazňuji, že to nejsou lidé, kteří jsou nebo by kdy byli voliči pana Okamury, případně některých dalších stran! Tam je spousta našich voličů, vím to z vlastní zkušenosti. Víte, on není – já vím, že není, ale kdyby byl pan ministr Válek tajným agentem Okamury, odvedl by skvělou práci. A já kdybych byl, jako že nejsem, Tomiem Okamurou, udělil bych mu největší spďácké vyznamenání. Neboť tolik práce pro něj za posledních let neudělal nikdo, jako ministr zdravotnictví Vlastimil Válek,“ zakončil velmi rozčíleně Canov.

