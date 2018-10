U Jílkové se řešily dávky. Padla tvrdá slova kolem Romů z úst Jiřího Ovčáčka

Zhoršuje prezident Zeman etnické napětí ve společnosti? Nebo se Romové stali obětí dezinformační kampaně, jak prohlásil Hrad? Moderátorka Michaela Jílková ve svém pořadu na České televizi diskutovala o výrocích prezidenta na adresu Romů s prezidentským mluvčím Jiřím Ovčáčkem, první místopředsedkyní České pirátské strany a místopředsedkyní poslaneckého výboru pro sociální politiku Olgou Richterovou, poslancem ČSSD a náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Jaroslavem Foldynou a vedoucím programu Kariérní a pracovní poradenství Člověka v tísni Danielem Hůlem. A jak to vypadalo? Nahlédněte.

V Česku máme tříprocentní nezaměstnanost a mnoho podniků se potýká s nedostatkem pracovních sil. Ročně se na sociálních dávkách vyplatí přes třicet miliard korun a podle průzkumů se třiadevadesát procent Čechů domnívá, že se u nás zneužívá sociální systém.

Během své návštěvy Olomouckého kraje prezident Zeman v souvislosti s nezaměstnaností v regionu kritizoval pracovní morálku Romů a čerpání sociálních dávek. Proti těmto výrokům se zvedla vlna odporu nejen ze strany pracujících Romů, ale také mnoha organizací zabývajících se postavením menšin v České republice. Také mnoho politiků prezidentovu řeč odsoudilo a označilo jako znevažování Romů s rasovým podtextem.

Kde prezident vzal informaci, že devadesát procent Romů je nezaměstnaných? To byla první otázka pro Ovčáčka, který připustil, že na tohle nemá žádné písemné statistky, ale jde o prostou životní zkušenost hlavy státu. „Pan prezident šest let poctivě objíždí všechny kraje České republiky a baví se tam se starosty a s občany,“ sdělil s tím, že tento jeho názor je pak výsledkem oné šestileté zkušenosti, kterou má.

Připomněl zároveň, že největší problém, na který si starostové stěžují, je právě ten, že nezaměstnanost je v regionech vysoká a lidé nechtějí pracovat.

Na to moderátorka Jílková namítla, že by spíše argumentovala čísly, která uvádí například česká nezisková organizace ROMEA. A sice že sedmdesát procent Romů pracuje. Na to se Ovčáček rozčílil, že ještě před chvíli sama uvedla, že žádné statistiky neexistují. ROMEU prý považuje za validní argument. „Nedávno agentura pro sociální začleňování sama uváděla, že právě ve strukturálně postižených regionech, jako jsou severní Čechy, je nezaměstnanost mezi Čechy opravdu devadesát procent,“ poznamenal.

Přesto Jílková trvala na tom, že na základě těchto informací nemůže Zeman všechny Romy strkat do jednoho pytle. Na to prezidentský mluvčí upřesnil, že svá slova prezident nemířil na celou republiku, ale pouze na strukturálně postižené regiony. „Nebudeme tady šustit papírem,“ napomenul moderátorku, která mu pohotově odvětila, že by naopak nerada, aby se šustilo dezinformacemi, které mohou mít nepříjemné důsledky.

O slovo se hned poté přihlásila Olga Richterová, podle které by případně někdo s tak obrovskou životní zkušeností jako prezident měl vědět, že takové „dojmy“ jsou často velmi klamné. „Ten základ, ta úplná příčina toho, o čem se tu dnes bavíme, je to, jak je to se souvislostí nezaměstnanosti a vzdělávání,“ sdělila svůj názor.

Skutečné příčiny jsou podle jejího mínění zcela jinde, a dokud se nám nepodaří, aby chudí lidé ze strukturálně postižených regionů absolvovali střední školy, bude se prý tento problém neustále jen zhoršovat. „To zmíněné číslo bylo nesmírně nezodpovědné,“ kroutila hlavou s tím, že nechápe, proč se upínají k tak abstraktním diskusím typu: Kdo má jaký životní pocit.

„Musíme uznat, že jsou regiony s obrovskými potížemi. A je třeba se bavit o tom, co jsou ta řešení,“ zopakovala Richterová, která následně vybídla k tomu, aby se bavili i o tom, že dokud lidé budou navíc v takových exekucích a dluhových pastích, v jakých jsou, tak těžko skončí.

Na to jí přitakal Zemanův tiskový mluvčí. I podle něj je jedním z klíčových řešení celé situace skutečně vzdělávání. Nejen však to středoškolské, ale už i předškolské vzdělávání. Této věci by se skutečně stát měl věnovat, míní. Řešení problému s pracovním umístěním je navíc podle Ovčáčka dvojí. „Za prvé by se měl odstranit odpor k práci, tedy neuplácet sociálními dávkami. Za druhé poskytnout tu možnost vzdělávat se,“ zkonkretizoval.

Na to už se Hůle ironicky pousmál a neodpustil si poznámku, že Ovčáček akorát právě ukázal, že prezident vlastně už není dávno žadný prognostik, nýbrž pranostik. „Pokud šíří informace na základě, že se s někým sejde,“ spustil, načež mu důrazně Ovčáček připomněl, že se sešel se starosty měst a obcí a ať si nechá své urážky. „Ano, dobře, ale starostové měst a obcí nejsou žádní statistici,“ oponoval mu Hůle pobaveně s tím, že takoví lidé mají jen různé předsudky. „Předsudky? Výborně! To jsou zvolení zástupci lidu!“ běsnil už Ovčáček.

Následně Foldyna Hůlemu doporučil, ať se přijede podívat raději třeba do Jiříkova, aby se sám přesvědčil, jak se věci mají. Pak Hůle už pokračoval ve své řeči o tom, že vzdělávání je sice velmi důležitý faktor, ale Miloš Zeman podle něj dlouhodobě podporuje segregaci vzdělávání. „Vždyť se tím vůbec netají. Říká, že zdraví se zdravými, hendikepovaní s handikepovanými. Tohle je ten problém. Máme tu enormní systém ve srovnání s Evropou, co se týká zvláštních škol,“ spráskl Hůle ruce.

„Já bych vás, pane Hůle, chtěl vidět, kdybyste musel bydlet v Kovářské ulici ve Varnsdorfu, nebo jak byste hovořili v Zelené ulici v Děčíně, či Jižíkově,“ ušklíbl se na Hůleho nechápavě Foldyna, podle kterého je v této chvíli satisfaction vše, co Hůle vypouští z úst. „Navíc ta inkluze, to je prostě pokus a omyl. Na inkluzi se dává půl miliardy korun v Ústeckém kraji. Máme tisíc asistentů a často se stává, že ve škole je asistent, ale nikoli dítě,“ zdůraznil.

Jestli podle Foldyny existuje nějaký problém, který zpusobila majorita, pak ten, že nevznikl zákon o komunálních firmách, které by zaměstnávaly Romy, to znamená podniky sociálních služeb. Tohle je podle Foldyny bezesporu velký dluh majority vůči Romům.

„Tyto lidi bez vzdělání a bez jakékoli kvalifikace náš sobecký a kapitalistický trh nezaměstná,“ sdělil s tím, že takoví lidé se musejí především zaměstnat v podnicích, které zřizují města a obce, nikoliv jim stále posílat dávky. „Zákon jsme dodnes do konce nedotáhli, ale je velká chiméra vytvářet nyní dojem, že něco vyřeší inkluze, jak si myslí Hůle,“ řekl na závěr poslanec ČSSD Foldyna.

autor: nab